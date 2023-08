Robbie Robertson, guitariste et auteur-compositeur du groupe, décède à 80 ans

Robbie Robertson, un guitariste et auteur-compositeur canadien du groupe folk-rock influent The Band, qui a créé certains de ses succès durables, notamment « The Weight » et « The Night They Drove Old Dixie Down », puis a dirigé un concert d’adieu en 1976 relaté dans Le film « The Last Waltz » de Martin Scorsese est décédé à Los Angeles à 80 ans.

Le décès a été annoncé dans une déclaration du directeur de M. Robertson, Jared Levine. Aucun autre détail n’a été donné.

M. Robertson a été largement reconnu pour avoir aidé à forger un genre musical connu sous le nom d’Americana qui réunissait le folk, le country et le rock et s’appuyait fortement sur les traditions de narration et le sens du lieu, contrastant avec le son psychédélique émergent dans les années 1960.

Les sensibilités de retour de la musique du groupe portaient des influences de certains des premiers collaborateurs de M. Robertson, dont Bob Dylan, et ont contribué à inspirer des groupes tels que les Grateful Dead avec « Workingman’s Dead » (1970) et « Tumbleweed Connection » d’Elton John (1971) avec chansons de luttes, de périodes de vaches maigres et de plaisirs simples.

« Nous sommes juste allés complètement à gauche quand tout le monde est allé à droite », a dit un jour M. Robertson.

Le groupe est resté ensemble huit ans après son premier album, « Music from Big Pink », en 1968, mais a laissé une marque profonde sur la musique populaire et l’écriture de chansons, construisant des histoires qui emmenaient souvent les auditeurs dans des voyages d’amour ou d’angoisse. « The Night They Drove Old Dixie Down » est la complainte d’un soldat confédéré face à la défaite. La chanson de 1969 de M. Robertson « Up on Cripple Creek » est livrée du point de vue d’un chauffeur de camion se rendant en Louisiane pour voir son amant.

« The Weight » regorge d’allusions aux fardeaux et aux quêtes de rédemption, qui, selon M. Robertson, ont été influencées par le style surréaliste du réalisateur espagnol Luis Buñuel et des thèmes sur le sacré et le profane.

« Je voulais écrire de la musique qui aurait pu être écrite il y a 50 ans, demain, hier – qui avait cette qualité perdue dans le temps », a déclaré M. Robertson dans le documentaire PBS « Shakespeares in the Alley » diffusé en 1996.

M. Robertson et ses compagnons de groupe – le batteur Levon Helm, le bassiste Rick Danko, le pianiste Richard Manuel et l’organiste Garth Hudson – ont commencé à définir leur style au milieu des années 1960 en tant que groupe d’accompagnement de Dylan à une époque charnière. Dylan avait décidé d’intégrer des guitares électriques dans sa musique, faisant le saut au Newport Folk Festival de 1965 dans une performance qui a laissé certains puristes folk en colère et consternés.

M. Robertson a joué de la guitare sur l’album « Blonde on Blonde » de Dylan (1966) et le groupe a participé aux sessions « basement tapes » de Dylan en 1967 à Big Pink, le surnom d’une maison louée par certains membres du groupe à West Saugerties, NY (« The Basement Tapes » est sorti en tant qu’album en 1975.)

Alors que M. Robertson et ses compagnons de groupe exploraient le mélange croissant de folk et de rock de Dylan, ils ont commencé à tracer leur propre voie. L’idée, a-t-il dit, était de tenter de réinterpréter la musique des racines du sud américain. « La musique est descendue du [Mississippi] rivière et de l’amont de la rivière et se sont rencontrés », a-t-il déclaré au journaliste musical Paul Zollo en 1998,« et cela a fait quelque chose de nouveau. J’ai toujours considéré cela comme une sorte de source de tout cela.

M. Robertson est devenu le chef de facto du groupe, puis s’est présenté comme luttant pour maintenir le groupe ensemble alors que les luttes intestines et la consommation de drogue menaçaient de les déchirer au cours de sept albums, dont « The Band » (1969) et « Stage ». Peur » (1970).

Leur dernier spectacle, tenu en 1976 à la Winterland Arena de San Francisco, est devenu la pièce maîtresse du film de 1978 de Scorsese. Des artistes tels que Dylan, Joni Mitchell, Neil Young et les Staple Singers ont rejoint le groupe sur scène. Eric Clapton, qui a rejoint le groupe dans le spectacle, était une fois devenu tellement impressionné par le groupe qu’il a demandé à se joindre – et a été poliment refusé.

« The Last Waltz » a également commencé une longue collaboration entre M. Robertson et Scorsese. M. Robertson a contribué à la bande originale de films tels que « Raging Bull » (1980), « Casino » (1995), « The Wolf of Wall Street » (2013) et « The Irishman » (2019). Le prochain film de Scorsese dont la sortie est prévue cette année, « Killers of the Flower Moon », comprend la musique de M. Robertson.

« Et nous nous sommes assis plusieurs nuits, tard dans la nuit, et, et avoué qu’il n’était qu’un musicien frustré, et que j’étais le cinéaste frustré », a déclaré M. Robertson dans le documentaire de PBS. « Donc je suppose que c’est de là que ça vient. »

Jaime Royal Robertson est né le 5 juillet 1943 à Toronto. Son père a été tué dans un accident de la route avant sa naissance. Sa mère, qui s’est remariée, était membre de tribus, dont les Mohawks, et, en tant que garçon, M. Robertson s’est familiarisé avec la musique autochtone et les traditions de narration orale dans la réserve des Six Nations.

Adolescent, M. Robertson a trouvé un emploi sur le circuit du carnaval, une expérience qui façonnera plus tard son travail en tant que co-scénariste du film « Carny » de 1980. Il a joué de la guitare dans des groupes de lycée, puis a rejoint un groupe dirigé par un compagnon rockabilly de l’Arkansas, Ronnie Hawkins, qui a fait ses preuves au Canada. À bord se trouvaient également les principaux membres de ce qui allait devenir le groupe.

Hawkins, avec M. Robertson et les autres en remorque, est parti pour des concerts dans des relais routiers et des clubs de danse à travers le Sud. Pour M. Robertson, cela a changé la vie. « Je suis entré et j’ai ressenti tout ce rythme de vie ici », a-t-il déclaré au magazine musical Q en octobre 1991. Et plus j’en apprenais, plus je l’aimais.

M. Robertson et les autres se sont séparés en 1964, coupant quelques singles et travaillant avec d’autres groupes folk et rock canadiens. En 1965, M. Robertson et ses compagnons de groupe se sont vu offrir une place sur la tournée Dylan.

Après leur deuxième album, « The Band », le groupe a fait la couverture du magazine Time. Le succès, cependant, n’a fait qu’amplifier les tensions internes du groupe. Dans les mémoires de 2016 de M. Robertson, « Testimony », il raconte comment la cocaïne et l’alcool ont commencé à obscurcir l’attention du groupe.

M. Robertson a gardé ses souvenirs les plus mordants pour son compagnon de groupe Helm et affirme que la drogue l’avait consommé. « C’était comme si un démon s’était glissé dans l’âme de mon ami et avait appuyé sur un bouton fou et en colère », a écrit M. Robertson.

Dylan a aidé le groupe à rebondir en amenant le groupe à bord pour l’album de 1974 « Planet Waves ». En 1975, cependant, M. Robertson a déclaré qu’il était clair que la bande était sur le point de se diviser. Leur dernier album, « Northern Lights – Southern Cross », a été réalisé dans un studio du sud de la Californie et comprenait l’une des rares chansons de M. Robertson pour le groupe spécifiquement sur le Canada, « Acadian Driftwood ».

M. Robertson est souvent décrit comme le catalyseur de la rupture du groupe, suggérant qu’il était impatient de se lancer dans une carrière solo. Mais le mauvais sang avec Helm était là pour tout voir. Helm a carrément blâmé M. Robertson dans son autobiographie de 1993, « This Wheel’s on Fire », et a refusé d’apparaître à l’intronisation du groupe au Rock & Roll Hall of Fame en 1994. Le groupe s’est réuni pour trois albums dans les années 1990, mais sans Robertson. (Garth Hudson est maintenant le dernier membre original survivant du groupe.)

La rupture était le fait de tout le monde, a déclaré M. Robertson à l’émission d’interview canadienne « George Stroumboulopoulos Tonight ». « C’était cinq hommes qui prenaient une décision », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas ma décision. Et quoi qu’il arrive, cela arriverait à cause de chacun de nous. Si l’un de ces pistons ne fonctionnait pas parfaitement, tout était détraqué.

M. Robertson a sorti l’album « Robbie Robertson » en 1986 et « Storyville » en 1991, un hommage à la Nouvelle-Orléans et à sa musique. Il a travaillé avec des artistes tels que Tom Petty, Ringo Starr et Neil Diamond. Son dernier album solo était « Sinematic » en 2019, mettant en vedette M. Robertson et Van Morrison en duo sur le morceau « I Hear You Paint Houses ».

La même année, le documentaire de Daniel Roher sur le groupe, « Once Were Brothers », est sorti, s’appuyant fortement sur les souvenirs de M. Robertson. M. Robertson s’était impliqué dans des bandes sonores, notamment les films de Scorsese « La couleur de l’argent » (1986) et « Shutter Island » (2010).

« J’aime le sentiment de partir d’un endroit où je ne sais pas quoi faire », a déclaré M. Robertson à Variety en 2018, « et puis une lumière brille à travers et cela se transforme en quelque chose de magique. »

Le mariage de M. Robertson avec Dominique Bourgeois s’est soldé par un divorce. Ils eurent deux filles et un fils. Des informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

Malgré le grand départ, M. Robertson a déclaré que « The Last Waltz » n’aurait peut-être pas été la fin pour lui et les autres en tant que groupe.