Robbie Robertson, guitariste et auteur-compositeur derrière The Band, est mort à 80 ans

Robbie Robertson, le guitariste et auteur-compositeur principal de The Band, est décédé à 80 ans, a confirmé un représentant à CBC News.

Robertson est décédé mercredi matin à Los Angeles après une longue maladie, selon le représentant.

« Robbie était entouré de sa famille au moment de sa mort, y compris sa femme, Janet, son ex-femme, Dominique, son partenaire Nicholas, et ses enfants Alexandra, Sebastian, Delphine, et le partenaire de Delphine, Kenny », a déclaré Jared Levine, de Robertson. gestionnaire de longue date, a déclaré dans un communiqué.

Avec The Band, Robertson a été crédité d’avoir écrit ou co-écrit les chansons emblématiques du groupe, notamment Le poids, La nuit où ils ont conduit Old Dixie Down, Sur Cripple Creek, La forme dans laquelle je suis et fièvre thoracique.

REGARDER | La réaction émotionnelle de Robertson à un documentaire sur The Band :

« Je ne savais pas que ça allait être si émouvant »: Robbie Robertson réagit à un nouveau documentaire sur son légendaire groupe de rock The Band Le musicien canadien Robbie Robertson a été surpris par sa propre réaction émotionnelle en revivant son temps avec The Band dans un nouveau documentaire intitulé Once Were Brothers.

Les deux premiers albums du groupe ont été particulièrement salués, chacun se classant dans le top 100 de la compilation mise à jour de Rolling Stone des 500 meilleurs albums de tous les temps en 2020. Le même magazine a classé Robertson au n ° 59 sur une liste des 100 plus grands guitaristes.

Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1994, cinq ans après avoir reçu un honneur similaire aux Juno Awards du Canada. Robertson a remporté cinq Junos supplémentaires dans une carrière d’enregistrement solo qui a commencé au milieu des années 1980 et comprenait des chansons radio populaires. Confrontation à Big Sky, Quelque part sur la rivière folle et Et maintenant?.

Robertson a également été honoré vers la fin de sa carrière avec les honneurs du Temple de la renommée des auteurs et compositeurs canadiens (2011) et de l’Allée des célébrités canadiennes (2014).

Robertson a été l’une des premières rock stars autochtones, bien que peu de la presse musicale dominée par les Blancs en ait tenu compte. Il a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations aux Native American Music Awards en 2017.

Plus à venir