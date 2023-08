Robbie Robertson, guitariste de The Band, est décédé à l’âge de 80 ans

Points clés Robbie Robertson, le guitariste et auteur-compositeur principal de The Band, est décédé à l’âge de 80 ans.

Le groupe canado-américain était connu pour des chansons telles que The Weight et The Night They Drove Old Dixie Down.

Le magazine Rolling Stone a classé Robertson n ° 59 sur sa liste 2015 des 100 plus grands guitaristes.

Robertson, qui a quitté sa maison de Toronto à l’âge de 16 ans pour poursuivre ses rêves musicaux, est décédé mercredi à Los Angeles des suites d’une longue maladie, a déclaré le manager de Robertson depuis 34 ans, Jared Levine, dans un communiqué.

« Robbie était entouré de sa famille au moment de sa mort », ajoute le communiqué.

Le groupe comprenait quatre Canadiens – Robertson, Rick Danko, Garth Hudson et Richard Manuel – et était animé par un batteur de l’Arkansas, Levon Helm.

Initialement surnommés The Hawks en tant que groupe d’accompagnement de l’homme sauvage rockabilly Ronnie Hawkins, ils ont attiré l’attention en soutenant Bob Dylan lors de ses tournées Going Electric de 1965-1966.

Robbie Robertson et The Band étaient l’un des groupes de rock les plus respectés, avec leur concert d’adieu à la base du film The Last Waltz de Martin Scorsese. Source: PAA / Droits gérés/Mary Evans Après avoir changé leur nom en The Band et rebasé à Woodstock, New York, ils sont devenus l’un des groupes de rock les plus respectés.

Leur concert d’adieu de 1976 à San Francisco a servi de base au film The Last Waltz de Martin Scorsese en 1978.

Qui était Robbie Robertson ?

Très tôt, Robertson s’est entiché de la guitare et a acquis une réputation de champion de la guitare pendant son temps avec The Hawks. Le magazine Rolling Stone l’a finalement classé n ° 59 sur sa liste 2015 des 100 plus grands guitaristes.

Son style de guitare unique a été affiché avec beaucoup d’effet sur les chansons de The Band telles que Jawbone et Smoke Signal.

En février 2022, Variety a rapporté, citant des sources, que Robertson avait vendu son catalogue d’édition musicale à une société appelée Iconoclast pour environ 25 millions de dollars (38 millions de dollars).

Après tous les hauts et les bas, Robertson a regardé ses camarades avec amour et affection.

« A travers toutes ces turbulences, je ressens une si profonde appréciation pour mon parcours », écrit-il dans son autobiographie.

« Ce chemin brillant que j’ai parcouru en faisant partie du groupe – il n’y en aura jamais un autre comme celui-ci. Un tel don, un tel talent, une telle douleur, une telle folie… Je ne l’échangerais pour rien au monde.

Les célébrités se souviennent de Robbie Robertson

Neil Diamond a rendu hommage à Robertson, qui a produit son album Beautiful Noise.

Diamond a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Le monde de la musique en a perdu un grand avec le décès de Robbie Robertson. Continuez à faire ce Beau Bruit dans le ciel, Robbie. Tu vas me manquer. »

Le réalisateur hollywoodien Martin Scorsese a déclaré dans un communiqué: « Bien avant notre rencontre, sa musique a joué un rôle central dans ma vie – moi et des millions et des millions d’autres personnes partout dans le monde. »

Robbie Robertson (à droite) a prêté ses talents musicaux aux films de Martin Scorsese. Source: PAA / PA « La musique du groupe, et plus tard la musique solo de Robbie, semblaient provenir de l’endroit le plus profond au cœur de ce continent, de ses traditions, de ses tragédies et de ses joies », a déclaré Scorsese.

« Il va sans dire qu’il était un géant, que son effet sur la forme d’art a été profond et durable. On ne passe jamais assez de temps avec quelqu’un que l’on aime. Et j’ai adoré Robbie.

Ronnie Wood des Rolling Stones a partagé des images du documentaire rock The Last Waltz, qui mettait en vedette Robertson et parlait d’un concert présenté comme le concert « d’adieu » du groupe.

Wood a écrit: « Une si triste nouvelle à propos de Robbie Robertson – c’était un homme adorable, un grand ami et il nous manquera beaucoup xx R. »