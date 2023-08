Robbie Robertson décède à 80 ans

Robbie Robertson, le guitariste et auteur-compositeur principal du groupe qui, dans des classiques tels que « The Weight », « Up on Cripple Creek » et « The Night They Drove Old Dixie Down », a extrait et aidé à remodeler la musique américaine, est décédé à 80 ans.

Robertson est décédé entouré de sa famille, selon un communiqué de son manager.

De leurs années en tant que groupe de soutien magistral de Bob Dylan à leur propre célébrité en tant qu’incarnations de la communauté et de la virtuosité à l’ancienne, The Band a profondément influencé la musique populaire dans les années 1960 et 1970, d’abord en amplifiant littéralement la transition polarisante de Dylan d’artiste folk à rock star et puis en s’imprégnant des œuvres de Dylan et des influences de Dylan alors qu’ils façonnaient un nouveau son immergé dans le passé américain.

Robertson, né à Toronto, était un décrocheur du secondaire et un melting-pot d’un seul homme – mi-juif, mi-mohawk et cayuga – qui est tombé amoureux des sons et des détours apparemment illimités de son pays d’adoption et a écrit d’un sens d’émerveillement et de découverte à une époque où la guerre du Vietnam avait aliéné des millions de jeunes Américains. Sa vie avait une qualité de « Candide » car il s’est retrouvé parmi de nombreux géants de l’ère du rock – recevant des conseils de guitare de Buddy Holly, assistant aux premières performances d’Aretha Franklin et du Velvet Underground, fumant du pot avec les Beatles , regardant l’équipe d’écriture de chansons de Leiber et Stoller développer du matériel, discutant avec Jimi Hendrix alors qu’il était un musicien en difficulté se faisant appeler Jimmy James.

Le groupe a commencé comme musiciens de soutien pour la star du rockabilly Ronnie Hawkins au début des années 1960 et au cours de leurs années passées ensemble dans des bars et des juke joints, ils ont forgé une profondeur et une polyvalence qui les ont ouverts à pratiquement tous les types de musique dans tous les types de décors. Outre Robertson, le groupe comprenait le batteur-chanteur de l’Arkansan Levon Helm et trois autres Canadiens : le bassiste-chanteur-compositeur Rick Danko, le claviériste-compositeur-interprète Richard Manuel et le magicien musical polyvalent Garth Hudson. Ils s’appelaient à l’origine les Hawks, mais ont fini par devenir The Band – une vanité que leurs fans diraient avoir gagnée – parce que les gens les pointaient du doigt lorsqu’ils étaient avec Dylan et les appelaient « le groupe ».

Ils restent définis par leurs deux premiers albums, « Music from Big Pink » et « The Band », tous deux sortis à la fin des années 1960. La scène rock se détournait des extravagances psychédéliques du « Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band » des Beatles et d’une vague d’effets sonores, de longs jams et de paroles lysergiques. « Music from Big Pink », du nom de la vieille maison près de Woodstock, New York, où les membres du groupe vivaient et se réunissaient, était pour beaucoup le son du retour à la maison. L’ambiance était intime, les paroles tour à tour ludiques, énigmatiques et nostalgiques, tirées du blues, du gospel, du folk et de la country. Le groupe lui-même semblait représenter l’altruisme et une histoire commune et vitale, les cinq membres apportant des contributions distinctives et apparaissant sur des photos publicitaires dans des vêtements simples et sombres.

À travers les «Basement Tapes» qu’ils avaient faites avec Dylan en 1967 et à travers leurs propres albums, The Band a été largement reconnu comme une source fondatrice de la musique américaine ou roots. Les fans et les pairs parleraient de leur vie changée. Eric Clapton a rompu avec son supergroupe britannique Cream et s’est rendu à Woodstock dans l’espoir de pouvoir rejoindre The Band, qui a influencé des albums allant de « Workingman’s Dead » de The Grateful Dead à « Tumbleweed Connection » d’Elton John. Les chansons du groupe ont été reprises par Franklin, Joan Baez, les Staple Singers et bien d’autres. Lors d’une représentation télévisée par les Beatles de « Hey Jude », Paul McCartney a crié les paroles de « The Weight ».

Comme Dylan, Robertson était un musicologue et conteur autodidacte qui a absorbé tout ce qui est américain, des romans de William Faulkner au blues brûlant de Howlin’ Wolf aux harmonies gospel des Swan Silvertones. Parfois, ses chansons semblaient non seulement créées, mais déterrées. Dans « The Night They Drove Old Dixie Down », il a imaginé la guerre civile à travers les yeux d’un confédéré vaincu. Dans « The Weight », avec sa voix principale qui circule parmi les membres du groupe comme un verre de vin commun, il évoque l’arrivée d’un pèlerin dans une ville où rien ne semble impossible :

« Je me suis arrêté à Nazareth, j’avais l’impression d’être mort à moitié passé / J’ai juste besoin d’un endroit où je peux poser ma tête / Hé, monsieur, pouvez-vous me dire où un homme pourrait trouver un lit ? / Il a juste souri et m’a serré la main , ‘Non’, c’est tout ce qu’il a dit. »

Le groupe a joué au festival de Woodstock en 1969, non loin de chez eux, et est devenu suffisamment médiatique pour apparaître sur la couverture du magazine Time. Mais l’esprit derrière leur meilleur travail se dissolvait déjà. Des albums tels que « Stage Fright » et « Cahoots » ont été décevants même pour Robertson, qui reconnaîtrait qu’il avait du mal à trouver de nouvelles idées. Alors que Manuel et Danko étaient tous deux des contributeurs fréquents aux chansons à l’époque de leurs « Basement Tapes », au moment où « Cahoots » est sorti en 1971, Robertson était l’écrivain dominant.

Dans ce dossier du 29 mai 1978, le réalisateur Martin Scorsese, à gauche, et le producteur Robbie Robertson sont présentés sur la Côte d’Azur à Cannes, en France, où ils présenteront « Last Waltz » au 31e Festival international du film de Cannes. (AP Photo, Fichier)

Ils ont fait de fréquentes tournées, enregistrant l’album live acclamé « Rock of Ages » au Madison Square Garden et rejoignant Dylan pour des spectacles de 1974 qui ont conduit à un autre concert très apprécié, « Before the Flood ». Mais en 1976, après que Manuel se soit cassé le cou dans un accident de bateau, Robertson a décidé qu’il avait besoin de s’éloigner de la route et a organisé l’envoi ultime du rock, un rassemblement de stars au Winterland Ballroom de San Francisco qui comprenait Dylan, Van Morrison, Neil Young, Muddy Eaux et bien d’autres. Le concert a été filmé par Martin Scorsese et a servi de base à son célèbre documentaire « The Last Waltz », sorti en 1978.

Robertson avait l’intention que The Band continue d’enregistrer ensemble, mais « The Last Waltz » a aidé à rompre définitivement son amitié avec Helm, qu’il avait autrefois considéré comme un frère aîné. Dans des interviews et dans ses mémoires de 1993 « Wheel on Fire », Helm a accusé Robertson de cupidité et d’ego démesuré, notant que Robertson avait fini par posséder leur catalogue musical et appelant « The Last Waltz » un projet de vanité conçu pour glorifier Robertson. En réponse, Robertson a soutenu qu’il avait pris le contrôle du groupe parce que les autres – à l’exception d’Hudson – étaient trop accablés par des problèmes de drogue et d’alcool pour prendre des décisions par eux-mêmes.

« Cela m’a durement frappé que dans un groupe comme le nôtre, si nous ne fonctionnions pas sur tous les cylindres, cela faisait dérailler toute la machine », a écrit Robertson dans ses mémoires « Testimony », publiés en 2016.

Le groupe s’est regroupé sans Robertson au début des années 1980, et Robertson a poursuivi une longue carrière en tant qu’artiste solo et compositeur de bandes sonores. Son album éponyme de 1987 a été certifié disque d’or et comprenait le single à succès « Show Down at Big Sky » et la ballade « Fallen Angel », un hommage à Manuel, qui a été retrouvé mort en 1986 dans ce qui a été qualifié de suicide (Danko est mort de insuffisance cardiaque en 1999 et Helm du cancer en 2012).

Robertson, qui a déménagé à Los Angeles dans les années 1970 tandis que les autres sont restés près de Woodstock, est resté proche de Scorsese et a aidé à superviser les bandes sonores de « The Colour of Money », « The King of Comedy », « The Departed » et « The Irishman » entre autres. Il a également produit l’album de Neil Diamond » Beautiful Noise » et a exploré son héritage à travers des albums tels que » Music for the Native Americans » et » Contact from the Underworld of Redboy « .

Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1994; Robertson était présent, Helm non. En 2020, Robertson a regardé en arrière et a pleuré dans le documentaire « Once Were Brothers » et dans la ballade titre, sur laquelle Robertson a chanté « Quand la lumière s’éteint et que vous ne pouvez pas continuer / Vos frères vous manquent, mais maintenant ils sont disparu. »

Robbie Robertson prend la parole lors d’une conférence de presse pour « Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band » lors de la première journée du Festival international du film de Toronto, le jeudi 5 septembre 2019, à Toronto. (Photo de Chris Pizzello/Invision/AP, Fichier)

Robertson a épousé la journaliste canadienne Dominique Bourgeois en 1967. Ils ont eu trois enfants avant de divorcer.

Jaime Royal Robertson est né à Toronto et a passé ses étés dans la réserve des Six Nations de la rivière Grand où sa mère Rosemarie Dolly Chrysler a grandi. Il n’a jamais rencontré son père, Alexander David Klegerman, décédé avant sa naissance et dont Robertson n’a appris l’existence que des années plus tard. Sa mère avait depuis épousé un ouvrier d’usine, James Robertson, que Robbie Robertson a d’abord cru être son parent biologique.

La musique était une évasion de ce dont il se souvenait comme d’un foyer violent et abusif; ses parents se sont séparés quand il était au début de son adolescence. Il regardait des parents jouer de la guitare et chanter dans la réserve des Six Nations, et était « hypnotisé » par la façon dont ils étaient absorbés par leurs propres performances. Robertson pratiquait bientôt la guitare lui-même et jouait dans des groupes et écrivait des chansons à l’adolescence.

Il avait le don d’impressionner ses aînés. À l’âge de 15 ans, son groupe a fait la première partie de Hawkins dans un club de Toronto. Après avoir entendu Hawkins dire qu’il avait besoin de nouveau matériel, Robertson s’est dépêché de rentrer chez lui, a composé quelques chansons et les a apportées à son hôtel. Hawkins les a enregistrés tous les deux, « Someone Like You » et « Hey Boba Lu », et Robertson se retrouverait bientôt dans un train pour la base d’attache de Hawkins à Fayetteville, Arkansas.

Au cours des années suivantes, il a tourné avec Hawkins aux États-Unis et au Canada lorsque les membres sont partis et que les artistes qui sont finalement devenus The Band ont été amenés. En 1963, Robertson et les autres s’étaient éloignés de Hawkins et étaient prêts à travailler seuls. , enregistrant une poignée de singles en tant que Canadian Squires et entrant dans l’histoire du rock lorsque des connaissances communes suggérèrent qu’ils devraient tourner derrière Dylan, puis se rebellant contre son image de troubadour folk et exaspérant les fans qui pensaient qu’il s’était vendu.

En 1965-66, ils étaient les co-aventuriers de Dylan dans certains des spectacles les plus marquants du rock, avec Dylan jouant un set d’ouverture acoustique, puis rejoint par les Hawks pour un set électrique qui a été hué si férocement, Helm a abandonné et a été remplacé sur le route de Mickey Jones. Comme capturé dans les enregistrements audio et dans les images du cinéaste DA Pennebaker vu des décennies plus tard dans le documentaire de Dylan « No Direction Home », la musique sur scène pour des chansons de Dylan telles que « Just Like Tom Thumb’s Blues » et « Ballad of a Thin Man » plus qu’égalé la fureur de ses détracteurs, culminant dans un spectacle de mai 1966 à Manchester, en Angleterre, lorsqu’un fan a crié « Judas! »

« Je ne te crois pas, » gronda Dylan en réponse. « Tu es un menteur! » Appelant les Hawks à « jouer fort », il les a menés à travers une finale totale, « Like a Rolling Stone ».

« Une sorte de folie s’infiltrait », écrit Robertson dans ses mémoires. « L’atmosphère générale était plus intense. J’ai ajusté la sangle de ma Telecaster pour pouvoir la relâcher d’un mouvement rapide du pouce et utiliser la guitare comme une arme. Les concerts commençaient à être aussi imprévisibles. »

Dans cette photo d’archive du 20 janvier 1968, le chanteur folk Bob Dylan, au centre, se produit avec le batteur Levon Helm, à gauche, Rick Danko, deuxième à gauche, et Robbie Robertson de The Band au Carnegie Hall à New York. (AP Photo, Fichier)

Plus tard en 1966, Dylan a été grièvement blessé dans un accident de moto et a récupéré dans la région de Woodstock, où The Band s’est également rapidement installé. Sans aucune obligation contractuelle ni aucune sorte de délai, Dylan et ses collègues musiciens sont complètement sortis du temps. Ils ont jammé sur de vieilles chansons country et des Appalaches et ont travaillé sur des originaux tels que « Tears of Rage » et « I Shall Be Released » qui étaient à l’origine destinés à être des enregistrements de démonstration pour d’autres artistes. « The Basement Tapes », comme on les a finalement appelés, figuraient parmi les premiers bootlegs du rock avant d’être officiellement publiés – en partie en 1975, et dans un ensemble complet de six CD en 2014.

Travailler et écrire avec Dylan a encouragé The Band à essayer son propre album. « Music from Big Pink » présentait la collaboration Dylan-Danko « This Wheel’s On Fire » et « Tears of Rage » de Dylan-Manuel, ainsi que des originaux du groupe tels que « In a Station » de Manuel et « Caledonia Mission » de Robertson.

Dans ses mémoires, Robertson se souvient de la première fois que leur ancien patron a écouté « Music from Big Pink ».

« Après chaque chanson, Bob regardait ‘son’ groupe avec des yeux fiers. Quand ‘The Weight’ est sorti, il a dit : ‘C’est fantastique. Qui a écrit cette chanson ? »‘, a-t-il écrit. « Moi », ai-je répondu. Il a secoué la tête, m’a donné une tape sur le bras et a dit : « Merde ! ​​Vous avez écrit cette chanson ? »