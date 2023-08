Robbie Robertson, co-fondateur et guitariste de The Band, est mort à 80 ans

Robbie Robertson, le guitariste de The Band, est décédé mercredi à Los Angeles. Il avait 80 ans.

Robertson a été le guitariste principal de Bob Dylan dans les années 60 et 70 et a collaboré avec Martin Scorsese sur un certain nombre de films, dont le projet le plus récent du réalisateur, « Killers of the Flower Moon ».

« Robbie était entouré de sa famille au moment de sa mort, y compris sa femme, Janet, son ex-femme, Dominique, son partenaire Nicholas, et ses enfants Alexandra, Sebastian, Delphine, et le partenaire de Delphine Kenny », son manager, Jared Levine, a déclaré dans un communiqué fourni à Fox News Digital. « Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel et Seraphina. »

Levine, son manager depuis 34 ans, a ajouté : « Robertson a récemment terminé son quatorzième projet de musique de film avec son collaborateur fréquent Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon' ».

« Robbie Robertson était l’un de mes amis les plus proches, une constante dans ma vie et mon travail. Je pouvais toujours aller vers lui en tant que confident. Un collaborateur. Un conseiller. J’ai essayé d’être le même pour lui », a déclaré Scorsese dans un communiqué. fourni à Fox News Digital.

« Bien avant que nous nous rencontrions, sa musique jouait un rôle central dans ma vie – moi et des millions et des millions d’autres personnes partout dans le monde. La musique du groupe, et plus tard la musique solo de Robbie, semblaient provenir du plus profond de l’endroit. cœur de ce continent, ses traditions, ses tragédies et ses joies. »

Scorsese a ajouté: « Il va sans dire qu’il était un géant, que son effet sur la forme d’art a été profond et durable.

« On ne passe jamais assez de temps avec quelqu’un qu’on aime. Et j’aimais Robbie. »

En plus de son travail avec The Band et Bob Dylan, Robertson était un compositeur accompli, et a composé et composé de la musique pour « Raging Bull », « The King of Comedy » et « The Colour of Money ».

Il a également travaillé sur « Casino », « Gangs of New York » et « The Departed », et a assuré la supervision musicale de « The Wolf of Wall Street », « Shutter Island » et « Silence ».

Steven Van Zandt du E Street Band de Bruce Springsteen s’est souvenu de Robertson comme d’un « bon ami et d’un génie ».

« La musique du groupe a choqué l’excès de la Renaissance et a été un élément essentiel de la dernière tendance de retour aux sources des années 60 », a-t-il partagé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « C’était un brillant guitariste sous-estimé qui a grandement contribué à la meilleure tournée et au meilleur album de Bob Dylan. »

Robertson est né à Toronto et a grandi dans la réserve des Six Nations. Il a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 10 ans. À l’âge de 16 ans, lui et Levon Helm ont formé les Hawks et étaient le groupe d’accompagnement de la star du rockabilly Ronnie Hawkins.

« Les Hawks ont continué à jouer avec Bob Dylan lors de ses légendaires tournées » Going Electric « en 1965 et 1966 », a expliqué Levine. « Déménageant à Woodstock en 1967, Robertson et ses compagnons de groupe ont enregistré les » bandes de sous-sol « séminales avec Dylan avant de changer leur nom en The Band et de sortir le révolutionnaire » Music from Big Pink « album en 1968. »