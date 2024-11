Robbie Ray refuse la clause de non-participation dans le contrat des Giants

Gaucher Robbie Ray a décliné la clause de non-participation de son contrat, ce qui signifie qu’il restera avec les Giants pour les saisons 2025 et 2026. Jeff Passan d’ESPN (Lien X) fut le premier à annoncer la nouvelle. Le pacte de 115 millions de dollars sur cinq ans que Ray a signé avec les Mariners avant la saison 2022 a été légèrement retardé, et Ray gagnera donc 25 millions de dollars dans chacune des saisons 2025 et 2026.

Il n’est pas vraiment surprenant que Ray prenne ici l’oiseau proverbial dans la main. Il a subi une reconstruction du ligament collatéral ulnaire, communément appelée chirurgie de Tommy John, et une réparation du tendon fléchisseur en mai 2023. Alors qu’il se remettait de cette opération, les Mariners l’ont échangé aux Giants.

Ray a pu revenir sur le monticule avec San Francisco en 2024, mais a effectué sept départs avec une moyenne de points mérités peu impressionnante de 4,70 avant de passer le mois de septembre sur la liste des blessés en raison d’une tension aux ischio-jambiers gauche.

Les lanceurs présentant des points d’interrogation liés à une blessure peuvent toujours être payés, mais Ray aurait du mal à trouver plus de 50 millions de dollars sur le marché libre. Carlos Rodón a connu de nombreuses absences pour blessures au début de sa carrière, mais a réussi à obtenir un contrat de 44 millions de dollars sur deux ans avec les Giants jusqu’en 2022. Cependant, Rodón venait de faire 24 départs pour les White Sox en 2021 avec une MPM de 2,37 et allait dans sa saison de 29 ans. Ray, quant à lui, a maintenant 33 ans et a effectué huit départs au cours des deux dernières années avec une MPM de 5,03.

Compte tenu de tout cela, la meilleure décision financière de Ray était de conserver cette garantie. Il reviendra chez les Giants l’année prochaine et, espérons-le, se remettra sur la bonne voie. Bien qu’il soit probablement irréaliste de s’attendre à ce qu’il retrouve sa forme gagnante à Cy Young de 2021, ce serait bien de revenir ne serait-ce qu’une partie du chemin. L’année où il a obtenu ce matériel, il a effectué 32 départs pour les Blue Jays avec une MPM de 2,84, un taux de retrait au bâton de 32,1 % et un taux de marche de 6,7 %.

Un starter géant s’en va, comme Blake Snel s’est retiré de son accord. La rotation de l’année prochaine à San Francisco comprendra Ray, Logan Webb et Kyle Harrison. Peut-être Jordan Hicks aura une autre chance de commencer ou peut-être qu’il sera de retour dans l’enclos des releveurs. Les gars aiment Landen Roupp, Keaton Winn, Tristan Beck, Hayden Le chant des oiseaux et d’autres seraient également dans le mix.

Si le club cherche à renforcer ce groupe, le marché des agents libres sera dominé par des gars comme Snell, Corbin Burnes, Max Frit, Jack Flaherty et bien d’autres. Le marché commercial devrait comporter Garrett Crochet, Sonny Gris et plus encore.