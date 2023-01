Robbie Knievel, un casse-cou moto comme son père, décède à 60 ans

Robbie Knievel, un artiste casse-cou qui s’est envolé dans le ciel à moto, réalisant une série de cascades aériennes spectaculaires comme son père, Evel Knievel, est décédé vendredi à son domicile de Reno, Nevada. Il avait 60 ans.

La cause était un cancer du pancréas, selon son frère aîné, Kelly Knievel.

Connu sous le nom de Kaptain Robbie Knievel, M. Knievel a suivi son père dans le monde de haute volée et bouleversant des cascades à moto, réussissant plus de 350 sauts au cours de ses 30 ans de carrière défiant la mort.

Dans l’un de ses sauts les plus connus, en 1989, M. Knievel, vêtu d’un costume en cuir blanc étoilé, a sauté à 150 pieds au-dessus des fontaines du Caesar’s Palace à Las Vegas. C’était une sorte d’hommage à Evel Knievel, qui avait nettoyé les mêmes fontaines en 1967, pour atterrir dans un accident fracassant qui a horrifié les téléspectateurs.

“Quand j’ai fait le saut et que j’ai dit:” C’était pour toi, papa “, il a couru et m’a serré dans ses bras, les larmes aux yeux”, se souvient le fils des années plus tard. “Je ne l’avais jamais vu aussi émotif.”