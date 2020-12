SC Bengale oriental n’ont pas encore gagné un seul match dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 et entraîneur Robbie Fowler a décidé de refaire l’équipe dans sa tentative d’atteindre ces résultats. Le Bengale oriental expédie un groupe de joueurs en prêt ou en permanence alors qu’ils cherchent à faire quelques bonnes signatures lors de la fenêtre de transfert de janvier avec un œil sur le retour au compte dans le tableau des points.

Fowler a déclaré qu’ils étaient tous prêts à faire entrer quelques joueurs dans l’équipe, mais il ne peut pas nommer les joueurs pour le moment. Pour ceux qui sortent, l’entraîneur a déclaré que lui et son équipe avaient examiné ces joueurs pendant un certain temps et en étaient venus à la conclusion qu’ils n’allaient pas gagner du temps de match ici.

« Ce n’est pas moi qui suis méchant, c’est moi qui veux ce qu’il y a de mieux pour le club et j’essaie d’obtenir les meilleurs résultats pour le club. Nous sentons que les joueurs qui ne jouent pas, c’est mieux pour eux d’avoir des matchs ailleurs. Ce n’est pas gentil mais quelqu’un. doit prendre des décisions et c’est à moi de prendre. C’est mon travail d’essayer d’obtenir les meilleurs résultats et de recruter les meilleures personnes du club. Les gens disent qu’il n’a pas joué mais chaque jour est une opportunité. Les séances d’entraînement sont énorme opportunité de me montrer, à moi et au reste de mon équipe, ce que vous pouvez devenir. Et je ne pense pas que quiconque puisse dire qu’il n’a pas eu cette opportunité. Mais nous pensons que cette équipe particulière que nous avons maintenant est peut-être dans une meilleur endroit.

« Ce n’est pas moi qui suis désobligeant envers les joueurs, j’ai beaucoup de temps avec tous les joueurs qui sont en prêt. Mais maintenant ce que je leur ai dit, c’est que c’est une opportunité pour vous de jouer à des jeux, prouvez-moi mal et c’est tout ce que je peux faire. Je peux le dire de ma propre vie. Je veux dire que j’ai joué pour Liverpool pendant un certain nombre d’années et évidemment je ne voulais pas partir mais finalement j’ai dû partir parce que j’avais besoin de jouer à des jeux . Tous les joueurs qui partent en prêt, nous leur souhaitons bonne chance et surtout, je veux qu’ils me prouvent le contraire. Je veux qu’ils reviennent et disent que vous avez fait une erreur », a déclaré Fowler lors du pré -une conférence de presse.

Fowler a renoncé à l’idée qu’il était difficile de motiver ses joueurs avec les résultats qu’ils ont obtenus jusqu’à présent et a déclaré que le moral de l’équipe était bon. « Le football est comme ça, il y a des hauts et des bas et nous avons eu beaucoup de bas, mais le moral des gars est brillant et j’espère que nous aurons beaucoup de hauts et que cela commence avec le prochain match », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il ne devrait pas être difficile du tout de motiver les joueurs car ils ont tous eu la chance de travailler dans le jeu qu’ils aiment. « Notre motivation est d’essayer d’obtenir les résultats et je l’ai déjà dit, nous ne sommes pas à un million de kilomètres. D’accord, nous n’avons pas gagné mais nous avons perdu un match en trois maintenant et donc, le vent tourne. et j’espère que ce sera plus tôt que tard. Tout le monde ici est à 120% derrière moi dans ce que nous essayons de faire et de réaliser. «

Fowler a déclaré que le club n’était pas derrière des solutions rapides pour le moment comme ils l’ont été ces dernières années et qu’ils travaillaient plutôt à apporter le succès au SC East Bengal à long terme.

Le manager a déclaré que lui et son équipe travaillaient à rendre l’équipe serrée défensivement et offensivement. « Il y a beaucoup de travail en coulisse, beaucoup de travail que les gens ne voient pas, beaucoup d’analyses vidéo, d’analyses sur les joueurs, et nous essayons tous. »

Le SC East Bengal affrontera ensuite le Chennaiyin FC, qui a jusqu’à présent remporté deux matchs, fait match nul deux et en a perdu deux. Fowler a déclaré que son entraîneur Csaba Laszlo était quelqu’un qu’il admirait « en termes de ce qu’il a réalisé dans le match ». Il a dit que Chennaiyin était une bonne équipe et que le travail de ses joueurs consistera à « arrêter leurs excellents joueurs ».

« Ils seront difficiles à briser, mais nous devons y aller et avoir cette confiance en nous, nous allons faire de notre mieux », a conclu Fowler.