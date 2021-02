C’est l’une de ces histoires qui fait dire aux gens « ouais, ouais », mais la saison dernière, alors qu’il se débattait vraiment, j’ai dit à un ami que Liverpool devrait signer John Stones.

Il n’obtenait pas un coup de pied avec Manchester City, ne portait même pas les oranges de la mi-temps, mais j’ai toujours pensé qu’il y avait encore un joueur de première classe là-bas, attendant juste de mûrir.

Ce n’est pas sorcier, je sais.

Il était assez bon pour disputer une demi-finale de Coupe du monde et remporter deux titres de Premier League.

Et il avait fait tout cela avant l’âge de 25 ans, donc s’il avait fait un plongeon la saison dernière, cela n’allait probablement pas être terminal.

Vous vous demandez si Liverpool, ou tout autre club, a essayé de l’avoir, et vous vous demandez à quel point City se serait battu pour le garder s’il y avait une offre décente – bien que j’accepte la réponse serait « bec et ongles », si elle était leur plus grand rival au titre!

Je ne suis pas convaincu que lorsque Pep Guardiola a acheté Ruben Dias cet été, il l’a vu avec des Stones au cœur de la défense.

En fait, il a probablement été cloué sur le fait qu’il a été acheté au partenaire Aymeric Laporte.