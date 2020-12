Robbie Fowler n’a pas été impressionné par Indian Super League (ISL) 2020-21 expert et ancien manager du NorthEast United FC et du Kerala Blasters Eelco Schattorie après que ce dernier a commenté le manque de profondeur dans SC Bengale oriental. Le SC East Bengal s’est rallié deux fois à l’arrière de Matti Steinmann pour gagner un match nul 2-2 avec Chennaiyin FC au Tilak Maidan samedi pour grimper temporairement une position depuis le pied du tableau des points.

Steinmann a marqué à la 59e et 68e minute pour annuler le but de Lallianzuala Chhangte à la 13e minute et la frappe de Rahim Ali à la 64e minute pour aider le SC East Bengal à atteindre un troisième match nul consécutif.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Tout en discutant du gameplay de l’East Bengal et du Chennaiyin FC lors de l’émission d’après-match, Schattorie a souligné le manque de profondeur de l’équipe de Fowler et la façon dont ils étaient étirés par le Chennaiyin FC sur les ailes. Le SC East Bengal était le dernier venu dans l’ISL avant cette saison et a eu très peu de temps pour réunir l’équipe. Fowler n’a pas accepté les critiques de Schattorie avec bonté et a déclaré qu’il était « riche » de sa part de se tenir en studio et de commenter son équipe.

« Je veux gagner chaque match. Le spécialiste que vous avez (Schattorie) a dit que nous manquons de profondeur, mais nous travaillons avec ce que nous avons. C’est facile de dire ces choses, c’est riche de vous de le dire, nous savons que nous manque de profondeur, mais nous devons travailler avec cela », a déclaré Fowler.

ISL 2020-21 SC East Bengal vs Chennaiyin FC: FAITS SAILLANTS | GALERIE

Schattorie s’est défendu en disant que c’était son travail de regarder le match objectivement et a ajouté qu’il avait également félicité Fowler pour son changement de formation en seconde période qui avait contribué à améliorer le football de son équipe. Cependant, Fowler n’était pas prêt à mâcher ses mots.

« Je ne fais pas d’excuses, je vous donne des raisons, nous donnons tout. Nous ne faisons que du rattrapage et cela inclut des jeux. Au lieu de rester assis là et de dire que nous aurions pu le faire, regardez les aspects positifs, tout le monde ne fait que critiquer. Nous avons dû faire peut-être plus que d’autres et nous en méritons le mérite », at-il ajouté.

Fowler a ajouté que son équipe lui avait tout donné en seconde période et qu’ils ne méritaient certainement pas de perdre samedi.

« Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Nous avons le plan A et le plan B. La première mi-temps n’a pas été notre meilleure mais Rafique avait une grande chance. Nous avons fait un petit changement à la mi-temps et les joueurs m’ont tout donné. nous avons perdu, cela aurait été une injustice envers nous. Je ne dis pas que nous méritions de gagner mais certainement, nous ne méritons pas de perdre. «

L’entraîneur-chef du Chennaiyin FC, Csaba Laszlo, a quant à lui raté les occasions manquées et a déclaré qu’il était douloureux de voir ses joueurs ne pas punir les adversaires malgré tant d’occasions.

« Pour être honnête, je suis détruit même en donnant l’interview. En défense, nous allions bien, le Bengale oriental n’avait que quelques occasions. Pour concéder deux buts sur coup de pied arrêté, je ne vais pas bien, nous devons en parler. Mais rater des occasions à l’attaque est frustrant. De toute façon, je n’abandonne pas, je reste avec mes joueurs mais tu souffres si tu manques des occasions comme ça. C’est douloureux, on continue et on s’entraîne mais ça ne suffit pas, il faut être clinique et c’est ce qui me manque, il faut aller et être clinique.

« J’ai vu le changement de formation (du Bengale oriental en seconde période) et j’ai demandé à Memo de rester plus profond. Nous n’avons pas gagné non pas parce qu’ils ont changé la formation mais parce que nous avons concédé sur coup d’arrêt. Nous devons être plus agressifs. Nous avons créé tant de chances même après avoir concédé mais les petites choses ne sont pas là. Je suis un humain qui n’aime pas (sic) perdre mais je suis aussi réaliste, au moins nous avons un point, mais c’est un coup douloureux, « Laszlo exprimé.