Robbie Coltrane, star de “Harry Potter”, est mort à 72 ans

Robbie Coltrane, connu pour son rôle dans la franchise cinématographique “Harry Potter”, est décédé.

L’agence de l’acteur WME a confirmé à Fox News Digital qu’il était décédé à l’âge de 72 ans.

L’agent de Coltrane, Belinda Wright, a déclaré qu’il était décédé vendredi dans un hôpital en Écosse. Elle n’a pas donné de cause.

Coltrane est né à Glasgow et a fait ses débuts d’acteur à l’âge de 12 ans. Il a fréquenté la Glasgow Art School et est finalement apparu dans la série télévisée “Flash Gordon”, aux côtés de “Keep It in the Family” et “Blackadder”.

Il a continué à se faire un nom avec des rôles dans “Alfresco” et “The Comic Strip”.

Coltrane a décroché un rôle dans la série télévisée britannique “Cracker” dans les années 1990. Sa performance lui a valu trois prix BAFTA.

L’acteur a également eu une carrière cinématographique réussie. Coltrane est apparu comme Hagrid, un demi-géant, dans les huit films “Harry Potter”. Il a également décroché des rôles dans les films de James Bond “GoldenEye” et “Le monde ne suffit pas”.

Wright a dit qu’elle était “fière” d’être l’agent de Coltrane.

“En plus d’être un acteur merveilleux, il était d’une intelligence médico-légale, brillamment plein d’esprit et, après 40 ans à être fier d’être appelé son agent, il va me manquer”, a déclaré Wright.

Coltrane laisse dans le deuil sa sœur Annie Rae, ses enfants Spencer et Alice et leur mère Rhona Gemmell.

L'Associated Press a contribué à ce rapport.