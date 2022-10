Robbie Coltrane, qui jouait Hagrid dans la série Harry Potter, est décédé à 72 ans

L’acteur hollywoodien Robbie Coltrane, connu pour jouer le rôle de Hagrid dans la populaire série Harry Potter, est décédé à 72 ans. Son agent Belinda Wright a confirmé dans un communiqué que l’acteur était décédé au Forth Valley Royal Hospital de Labert, en Écosse.

“Pour moi personnellement, je me souviendrai de lui comme d’un client fidèle. En plus d’être un acteur merveilleux, il était d’une intelligence médico-légale, d’un esprit brillant et après 40 ans à être fier d’être appelé son agent, il me manquera”, a-t-elle déclaré. , tel que rapporté par la BBC.

“Il laisse dans le deuil sa sœur Annie Rae, ses enfants Spencer et Alice et leur mère Rhona Gemmell. Ils tiennent à remercier le personnel médical du Forth Valley Royal Hospital à Larbert pour leurs soins et leur diplomatie. Veuillez respecter la vie privée de la famille de Robbie en cette période pénible. temps », a-t-elle conclu sa déclaration.

L’année dernière, Robbie a été vu lors de la réunion du casting de Harry Potter pour marquer le 20e anniversaire de la franchise. Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts réunissant les acteurs Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, a été enregistré lors du Warner Bros. Studio Tour London.

Il mettra également en vedette d’autres talents du cinéma, notamment Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis et Evanna Lynch. Les cinéastes David Heyman, Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell et David Yates feront également des apparitions.