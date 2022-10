Robbie Coltrane, l’acteur Hagrid des films “Harry Potter”, décède à 72 ans – National

L’acteur écossais Robbie Coltrane , qui a joué un psychologue spécialisé dans la résolution de crimes dans une série télévisée Biscuit salé et le bien-aimé Hagrid demi-géant dans le Harry Potter films, est décédé.

Il avait 72 ans.

L’agent de Coltrane, Belinda Wright, a déclaré qu’il était décédé vendredi dans un hôpital en Écosse. Elle n’a pas fourni de cause.

Coltrane est devenu célèbre en tant que détective endurci dans la série des années 1990 Biscuit salépour lequel il a remporté le prix du meilleur acteur aux British Academy Television Awards trois années consécutives.

Lire la suite: Lire la suite Les stars de “Harry Potter” se réunissent pour une émission spéciale après 20 ans – moins JK Rowling

Il a joué le doux demi-géant Hagrid, un mentor du garçon sorcier, dans les huit Harry Potter films, sortis entre 2001 et 2011.

À la mode maintenant Diagnostiquer un long COVID: des chercheurs canadiens découvrent un nouvel indice unique

La star d’American Idol, Willie Spence, est décédée à 23 ans

D’autres rôles incluent un chef du crime russe dans les thrillers de James Bond Oeil doré et Le monde n’est pas suffisant.

L’histoire continue sous la publicité

Coltrane a reçu des critiques élogieuses pour avoir joué une star de la télévision bien-aimée qui pourrait abriter un sombre secret dans la mini-série de 2016 Trésor national.

Lire la suite:

Wright a déclaré qu ‘”en plus d’être un acteur merveilleux, il était d’une intelligence médico-légale, d’un esprit brillant et après 40 ans à être fier d’être appelé son agent, il me manquera”.

Wright a déclaré que Coltrane laisse dans le deuil sa sœur Annie Rae, son ex-femme Rhona Gemmell et ses enfants Spencer et Alice.

—

Ceci est une histoire en développement. Plus à venir.