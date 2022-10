Robbie Coltrane, acteur de “Hagrid”, décède à 72 ans

L’acteur d’origine écossaise était surtout connu pour son rôle de Hagrid dans la franchise de films Harry Potter.

L’acteur vétéran Robbie Coltrane est décédé à l’âge de 72 ans, a confirmé vendredi son agence de gestion à plusieurs médias. La star est décédée dans un hôpital près de chez lui à Larbert, en Écosse.

La cause de la mort de Coltrane n’était pas immédiatement connue, mais le média de divertissement Deadline a rapporté qu’il “était en mauvaise santé depuis deux ans.”

Né Anthony Robert McMillan à Glasgow en 1950, l’acteur écossais avait initialement fréquenté la Glasgow Art School, mais il a ensuite commencé le stand-up et a finalement déménagé à Londres pour continuer à jouer.

Il était surtout connu et aimé pour son rôle de garde-chasse de Poudlard Rubeus Hagrid dans la série Harry Potter.

La carrière à l’écran de Coltrane a commencé en 1979 lorsqu’il est apparu dans la série télévisée Play for Today et s’est ensuite fait connaître dans la série comique A Kick Up the Eighties de la BBC.

Lire la suite Angela Lansbury, star de “Murder, She Wrote”, décède à 96 ans

Plus tard, sa performance primée aux BAFTA dans le rôle du psychologue criminel antisocial Dr Edward “Fitz” Fitzgerald dans la série Cracker a conduit Coltrane à des rôles dans les films de James Bond GoldenEye et The World Is Not Enough.

Dans une déclaration aux médias britanniques, l’agent de Coltrane, Belinda Wright, a décrit l’acteur comme “un client toujours fidèle” et un “un talent unique”.

“Robbie restera probablement dans les mémoires pour les décennies à venir en tant que Hagrid … un rôle qui a apporté de la joie aux enfants et aux adultes, suscitant un flot de lettres de fans chaque semaine pendant plus de 20 ans”, dit Wright.

Les hommages ont immédiatement afflué pour Coltrane sur les réseaux sociaux. L’auteur de Harry Potter, JK Rowling, a envoyé ses condoléances à la famille de l’acteur et a déclaré qu’elle le ferait “jamais connu personne” comme lui à nouveau.

“C’était un talent incroyable, un complet, et j’ai eu plus de chance de le connaître, de travailler avec lui et de rire avec lui”, a-t-il ajouté. Rowling a écrit sur Twitter.

Coltrane a été nommé OBE par la reine Elizabeth en 2006. Il a également écrit une autobiographie intitulée Coltrane dans une Cadillac. L’acteur laisse dans le deuil ses deux enfants.