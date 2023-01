Robbie Bachman, co-fondateur et batteur de Bachman-Turner Overdrive, décède à 69 ans

Robbie Bachman, le batteur autodidacte qui a cofondé Bachman-Turner Overdrive, est décédé à 69 ans.

Bachman est décédé cette semaine à Vancouver, où il vivait, a déclaré son frère aîné et ancien coéquipier Randy Bachman. Il n’a pas eu plus de détails.

Le jeune Bachman — né Robin Bachman — a joué de la batterie sur les succès « Takin’ Care of Business » et « You Ain’t Seen Nothing Yet », contribuant à établir le groupe comme une force formidable de la musique canadienne dans les années 1970.

“C’était un batteur vraiment cool et inventif – pas discipliné”, a déclaré Randy Bachman lors d’un entretien téléphonique. « Il n’a jamais eu de cours de batterie. Il a juste écouté les disques et joué comme John Bonham et Ringo Starr.

L’aîné Bachman a déclaré avoir appris la mort de son frère par l’ancien coéquipier Fred Turner.

Il n’en connaissait pas la cause, mais a déclaré que son jeune frère avait souffert de problèmes cardiaques ces dernières années qui l’avaient empêché de se produire.

Avant d’être mis à l’écart par sa santé, la présence sur scène de Robbie Bachman était inoubliable, a déclaré son frère.

Il emmenait quatre ou cinq batteries en tournée et portait des costumes en satin assortis à leur couleur. Et à la fin de chaque spectacle, il était le premier membre du groupe à revenir sur scène pour le rappel – une douzaine de roses à la main.

« Il courait vers le devant de la scène et lançait une rose à chaque femme au premier rang, ou au gars avec qui elle était, et disait : ‘Êtes-vous prêt à faire du rock ‘n’ roll ? Voulez-vous plus de rock ‘n’ roll ?’ », a raconté Randy Bachman.

“Ensuite, il revenait à la batterie – toujours en criant.”

Randy Bachman a déclaré que Robbie avait manifesté son intérêt pour la batterie dès son plus jeune âge et s’est rappelé avoir fabriqué un instrument de fortune pour son frère adolescent, qui avait 10 ans de moins que lui.

«Je l’ai aidé à fabriquer un ensemble de tambours à partir de ces bouillies d’avoine rondes Quaker Oats. Nous les coupions en différentes longueurs et les scotchions et il jouait de la batterie… avec une cuillère en bois », a-t-il déclaré.

En quelques années, il les avait échangés contre de vrais.

La carrière du natif de Winnipeg a commencé peu de temps après que Randy se soit séparé des Guess Who en 1970 et ait formé un nouveau groupe appelé Brave Belt, offrant à son frère de 18 ans la place à la batterie.

Brave Belt a sorti deux disques qui n’ont pas pris feu, ce qui a conduit à un conflit avec leur label Reprise Records. Ils sont finalement partis pour un nouveau contrat avec Warner Bros., qui stipulait que le groupe changeait son surnom pour quelque chose qui capitalisait sur la reconnaissance du nom de Bachman.

Rebaptisé Bachman-Turner Overdrive, le groupe a publié une liste de ce qui allait devenir des incontournables de la radio rock classique, notamment “Let It Ride” et “Hey You”.

Après des années de succès, Randy a quitté le groupe en 1977, donnant aux membres restants la permission de s’appeler BTO, mais pas Bachman-Turner Overdrive afin de se distancier du projet. En tant que BTO, Robbie Bachman et les autres ont continué à tourner et à enregistrer, mais leur popularité s’est estompée et ils se sont séparés en 1980.

Dans les années qui ont suivi, la relation des frères a été gâchée par des décennies de conflits juridiques sur l’utilisation du nom du groupe.

Ils étaient également en désaccord sur les musiciens qui devraient faire partie d’un BTO réformé en 1984, laissant Robbie s’absenter de la première réunion, bien qu’il rejoigne une autre incarnation du groupe plus tard cette décennie.

Son implication dans BTO s’est poursuivie après que Randy ait de nouveau quitté le groupe en 1991, bien que les frères n’aient pas réglé leurs différends.

En 2003, le groupe a refusé une chance pour BTO d’être intronisé au Temple de la renommée de la musique canadienne parce que tous les membres ont refusé d’apparaître sur scène avec Randy. Il a fallu près d’une décennie aux frères pour réparer suffisamment leur relation pour finalement accepter l’honneur.

Mais dans son livre de 2014 “Tales From Beyond the Tap”, Randy Bachman a écrit que les frères ne s’étaient jamais réconciliés au cours de ces dernières années, affirmant que Robbie avait “des illusions grandioses sur lui-même”.

Il avait alors déclaré à La Presse canadienne qu’il n’avait pas revu Robbie depuis les funérailles de leur père.

Malgré la rupture, ils se sont finalement réunis pour une intronisation au Temple de la renommée de la musique canadienne en 2014 lorsque la formation originale de BTO en 1974 – les frères Bachman; Turner, qui était le chanteur; et le guitariste Blair Thornton – ont accepté de se produire ensemble aux Juno Awards.

Les frères se sont serré la main sur scène et ont mis de côté leurs différences assez longtemps pour réfléchir au point culminant de leur carrière.

“Je pense que j’ai (eu) le trac une fois, et c’était ce soir”, a déclaré Robbie dans les coulisses après le spectacle.

« C’est vraiment une expérience complètement différente d’avoir autant de monde ; vous avez un emploi du temps serré, vous êtes en direct à la télévision.

Randy Bachman a rendu hommage sur Twitter, notant l’influence de son frère, et l’a appelé “le battement battant derrière BTO”.

Vendredi, il a rappelé à quel point Robbie était difficile à enregistrer car il jouait si fort.

“Nous pourrions placer un micro à un pied de lui et vous entendrez chaque tambour”, a déclaré Bachman.

« Il cassait des cymbales tous les soirs, il jouait tellement lourd. Mais nous étions un groupe bruyant, et vous savez, c’était un gars amusant.

—David Friend et Nicole Thompson, La Presse canadienne

Musique pop