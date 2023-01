Robbie Bachman, batteur de Bachman-Turner Overdrive, est mort à 69 ans

Robbie Bachman, batteur de Bachman-Turner Overdrive, est décédé.

Le frère et coéquipier de Robbie, Randy, a confirmé la nouvelle sur Twitter.

“Encore un triste départ. Le rythme effréné derrière BTO, mon petit frère Robbie a rejoint maman, papa et frère Gary de l’autre côté”, a-t-il écrit. “Peut-être que Jeff Beck a besoin d’un batteur ! Il faisait partie intégrante de notre machine à rock ‘n’ roll et nous avons secoué le monde ensemble. #RIP #littlebrother #family.”

Randy n’a pas inclus de cause de décès ni de date de décès.

Robbie et Randy ont d’abord travaillé ensemble dans le groupe Brave Belt. Deux albums sont sortis par Brave Belt, mais en 1973, le groupe est renommé Bachman-Turner Overdrive.

Le groupe est surtout connu pour sa chanson “Takin’ Care of Business” et son single “Let It Ride” a décroché une place dans le Top 40.

Bachman-Turner s’est séparé en 1979 et le groupe s’est reformé en 1983 sans Robbie, selon Yahoo! Nouvelles.

Robbie a eu une réunion avec le groupe en 1988.

Dans son article sur la mort de Robbie, Randy a également mentionné la mort de la rock star Jeff Beck.

Beck est décédé mardi après avoir contracté une méningite bactérienne.

“Au nom de sa famille, c’est avec une profonde et profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Jeff Beck”, a confirmé le représentant de Beck dans un communiqué partagé avec Fox News Digital.

Il avait 78 ans au moment de sa mort.

