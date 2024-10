Rob Walter, candidat au conseil scolaire du comté de Cabarrus, répond à nos questions

Pour aider à informer les électeurs lors de l’élection du 5 novembre 2024, ce questionnaire destiné aux candidats peut être republié par les publications locales de Caroline du Nord sans aucun frais. Veuillez considérer s’abonner à The Charlotte Observer pour aider à rendre cette couverture possible.

Nom: Robert (Rob) Walter

Date de naissance : 12 septembre 1970

Site Web de la campagne ou page de médias sociaux : https://www.voterobwalter.org/

Profession: Chef de projet aéroportuaire

Éducation: Baccalauréat ès sciences en administration des affaires (majeure en gestion) de l’Université de Floride centrale.

Avez-vous déjà été candidat à une élection ?

Oui, élu au conseil scolaire du comté de Cabarrus en 2012, 2016 et 2020

Veuillez énumérer vos points forts de l’implication civique

Hunt State Policy Fellow 2024, anciens élèves de Leadership Cabarrus, anciens élèves de Toastmaster, instructeur d’éducation civique de la ville de Concord, ancien entraîneur de basket-ball pour les jeunes, bénévole du service communautaire de l’église, membre du conseil d’administration des professionnels de l’aviation de Caroline, membre de l’association de l’aéroport de Caroline du Nord

Quels sont les problèmes les plus importants dans les écoles du comté de Cabarrus aujourd’hui et comment les aborderiez-vous ?

Gérer la croissance tout en maintenant un système scolaire de qualité supérieure est une question primordiale. Pénurie de personnel parmi les enseignants, les chauffeurs de bus, le personnel de soutien, les services EC et l’administration. La budgétisation, la politique, l’embauche, la transparence et la responsabilité sont des outils dont dispose le conseil d’administration pour relever ces défis. Le conseil scolaire doit travailler avec la commission du comté pour obtenir du financement. Par conséquent, avoir une relation solide avec une compréhension mutuelle est essentiel pour relever nos défis et atteindre des objectifs communs pour nos élèves et notre communauté.

Quelles sont vos idées pour améliorer le rendement des élèves s’ils sont élus au conseil scolaire ?

Mes priorités ont été l’engagement et le rendement des élèves. Si, en tant que conseil scolaire, nous pouvons soutenir le plan stratégique de CCS, alors les mesures et les objectifs de ce plan devraient progresser dans une direction positive. Puisque nous sommes un système scolaire si vaste, nous n’obtiendrons pas là dans un an, mais doivent démontrer au public que des progrès sont réalisés dans les données, qui comprennent les tests (croissance et niveau de compétence), les taux d’obtention du diplôme, la participation au CTC, les cours de placement avancé, etc.

Que pensez-vous du plan de redécoupage du système scolaire approuvé en début d’année ? Et si quelque chose auriez-vous fait différemment ?

J’étais 1 sur 3 à m’y opposer. J’ai demandé un délai d’un an. J’ai vu des failles dans les données et les recommandations. J’ai voté non parce que ce projet était censé lutter contre la croissance et la surpopulation, mais n’a aidé que trois écoles. Le plan n’a pas du tout aidé les écoles les plus surpeuplées. Il a déplacé plusieurs milliers d’élèves de collège pour des raisons autres que la croissance (modèles d’alimentation, efficacité des transports), mais a laissé un collège largement sous-capacité. Le plan n’accorde pas non plus de droits acquis aux élèves de 5e ou de 8e année.

Quel est votre plan pour combler l’écart de réussite dans le comté de Cabarrus ?

Identifier les problèmes, examiner les données, être transparent avec nos parties prenantes et obtenir la participation et l’adhésion de la communauté pour contribuer à réduire cet écart. Notre programme Early College est un exemple de réussite. Aider les enfants là où ils en ont besoin, être capable de mieux identifier les besoins individuels, de fournir des ressources et de les soutenir de manière proactive plutôt que réactive. Tous les élèves sont différents, apprennent différemment, ont des parcours, une vie familiale et des situations différents auxquels ils sont confrontés en dehors de l’école.

Quel rôle, le cas échéant, votre affiliation politique jouerait-elle dans votre processus décisionnel pour le district scolaire ?

En tant que chrétien, je suis un républicain enregistré parce que mes opinions sont plus proches de la plate-forme du parti républicain que de toute autre plate-forme de parti. Cependant, les membres du conseil sont des individus et de nombreux problèmes auxquels le conseil scolaire est confronté ne sont pas politiques et les membres du conseil d’administration du même parti peuvent voter et votent différemment en fonction de notre analyse individuelle de la question soumise au conseil. Il faut un vote majoritaire et chaque membre du conseil d’administration ne dispose que d’une seule voix. Il est donc logique d’écouter les autres points de vue et de voir si un consensus peut être trouvé sur ce qui est le mieux pour les élèves et le personnel du district scolaire. C’est notre responsabilité ultime en tant que membres du conseil scolaire.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos adversaires et fait de vous le meilleur choix lors du scrutin de novembre ?

Je pense que mon expérience au sein du conseil d’administration, notamment en tant que président et vice-président, mes connaissances historiques, ma familiarité avec notre comté et le rôle que joue le système scolaire, me distingue des autres candidats en lice. J’ai un historique constant de préparation, de pose de questions, de respect des valeurs familiales, d’écoute et d’encouragement des commentaires des parties prenantes, de visite d’écoles et d’événements, de soutien aux étudiants, aux enseignants et au personnel. Je donne le meilleur de moi-même aux citoyens du comté de Cabarrus en tant que membre du conseil d’administration.