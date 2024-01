Rob Walker, associé de la famille Biden, comparaît pour une enquête de destitution

Politique





WASHINGTON – Un associé clé de l’entreprise de la famille Biden a comparu vendredi au Capitole pour être interrogé dans le cadre de l’enquête de mise en accusation sur la corruption présumée du président Biden.

Rob Walker a signalé dans une déclaration d’ouverture préparée qu’il avait l’intention d’affirmer que Biden, 81 ans, n’avait rien fait de mal en ce qui concerne les entreprises à l’étranger de son premier fils Hunter Biden et de son premier frère James Biden – mais les républicains sont venus armés de questions détaillées sur sa connaissance intérieure de ces entreprises.

Walker a distribué à Hunter, James et à sa première belle-fille Hallie Biden des millions de dollars de Chine et de Roumanie pendant et immédiatement après la vice-présidence de Joe Biden.

« Le président Biden – qu’il soit en fonction ou en tant que simple citoyen – n’a jamais été impliqué dans aucune des activités commerciales que nous avons exercées. Toute affirmation contraire est tout simplement fausse », devait affirmer Walker dans ses remarques.

“En affaires, les opportunités que nous avons recherchées ensemble étaient variées, valables, bien fondées et tout à fait dans les limites des activités commerciales légitimes”, ajoute le communiqué.

D’autres partenaires commerciaux de la famille Biden ont décrit toute une série de liens entre Joe Biden et ses relations familiales. PA

Les républicains étaient prêts à demander à Walker quels services étaient fournis en échange de ces entreprises lucratives – à la suite des déclarations d’autres anciens associés de la famille Biden selon lesquelles Joe Biden était effectivement en communication avec les associés de sa famille et que ses proches vendaient effectivement l’accès.

Le rôle le plus connu de Walker dans les entreprises de la famille Biden a été de distribuer plus d’un million de dollars à Hunter de la part de l’homme d’affaires roumain corrompu Gabriel Popoviciu entre novembre 2015 et mai 2017 – alors même que le vice-président Biden s’indignait contre la corruption dans ce pays – et de transmettre plus d’un million de dollars à Hunter, James et Hallie Biden d’une filiale de CEFC China Energy, société liée à l’État chinois, à partir de mars 2017.

Dans chaque cas, Walker a reçu environ 3 millions de dollars de la partie étrangère, puis a semblé garder un tiers du montant pour lui avant d’en reverser un tiers aux Bidens et un autre tiers à son partenaire James Gilliar.

L’une des questions potentiellement les plus importantes concerne le moment exact où la relation avec le CEFC a commencé – puisque l’argent a commencé à affluer moins de deux mois après que Joe Biden a quitté la vice-présidence.

Les républicains pensent que la relation familiale CEFC-Biden a commencé dès 2015 et devaient demander à Walker si une compensation s’accumulait vers la fin de l’administration Obama-Biden.

Joe Biden aurait rencontré à deux reprises les partenaires de sa famille dans l’entreprise CEFC, selon un autre associé à l’accord, Tony Bobulinski – et aurait été visé par une réduction de 10 % dans un e-mail de mai 2017 rédigé par Gilliar, qui utilisait le surnom de « le grand ». mec » pour l’aîné Biden.

La vengeance potentielle de Joe Biden a été menacée dans un message texte envoyé en juillet 2017 par Hunter à un associé du CEFC basé en Chine, dans lequel Hunter écrivait qu’il était « assis ici avec mon père », selon un message publié par les lanceurs d’alerte de l’IRS.

Des photos de l’ordinateur portable abandonné de Hunter montrent qu’il se trouvait chez son père à Wilmington, dans le Del., le jour où il a écrit ce message, mais les dénonciateurs des services fiscaux affirment que le ministère de la Justice les a empêchés d’obtenir les données de localisation de leur téléphone portable pour prouver si Joe Biden était réellement là. .

Plus tard cette année-là, un e-mail faisait référence à Joe Biden comme participant à un appel concernant la tentative du CEFC d’acheter du gaz naturel américain.

L’entreprise roumaine, quant à elle, est l’une des transactions étrangères controversées de la famille Biden les moins étudiées et constitue un cas rare où il n’existe aucune preuve d’une interaction directe de Joe Biden avec l’individu qui paie ses proches.

Il y a cependant de la fumée que les critiques de la famille Biden ont notée, faisant allusion à une éventuelle implication de la vice-présidence. Par exemple, ils notent que Hunter Biden a renvoyé Popoviciu à l’ancien directeur du FBI Louis Freeh pour contester une affaire de corruption contre lui – et Freeh a appelé Hunter en juillet 2015, seulement deux heures avant que Hunter ne rencontre son père, selon les enregistrements de son ordinateur portable.

Hunter s’est envolé pour la Roumanie le 15 novembre 2016 pour un voyage de deux jours afin de représenter Popoviciu devant la Direction nationale anticorruption. Deux jours après son retour, Hunter avait prévu un « petit-déjeuner avec papa ».

D’autres partenaires commerciaux de la famille Biden ont décrit toute une série de liens entre Joe Biden et ses relations familiales.

L’ancien associé de Hunter Biden, Devon Archer, a déclaré en juillet que Joe Biden était au téléphone avec haut-parleur lors d’une vingtaine de réunions d’affaires à l’étranger et que le vice-président en exercice avait dîné deux fois à Georgetown avec les clients russes, ukrainiens et kazakhs de son fils.

Archer a en outre témoigné que Joe Biden avait pris un café lors d’une visite à Pékin en 2013 avec l’un des collègues de Hunter, le nouveau PDG de BHR Partners, soutenu par l’État chinois, Jonathan Li, avant de saluer Li au téléphone lors d’une réunion ultérieure et d’écrire des lettres de recommandation universitaire pour les enfants de Li. .