Rob Walker, associé commercial de Hunter Biden, affirme que Joe Biden n’a « jamais été impliqué » dans des relations commerciales

L’associé de Hunter Biden, Rob Walker, a déclaré vendredi aux enquêteurs du Congrès que le président Biden n’avait “jamais été impliqué dans aucune” des activités commerciales de son fils.

Walker a témoigné pendant des heures devant les comités de surveillance et judiciaire de la Chambre après avoir été assigné à comparaître l’année dernière.

Walker est arrivé à 10 h HE. Lorsqu’il est parti peu avant 18 heures, il a déclaré aux journalistes : “J’ai répondu aux questions du mieux que je pouvais”.

ROB WALKER, ASSOCIÉ DE HUNTER BIDEN BIZ, TÉMOIGNERA SUR SON PRÉSENTATION DE « VÉHICULE » POUR LES FONDS ÉTRANGERS DE LA FAMILLE BIDEN

Fox News Digital a obtenu une copie de la déclaration d’ouverture de Walker, dans laquelle il a déclaré sous serment que les allégations contre le président et le premier fils étaient « sans fondement », mais a salué l’opportunité de « fournir un contexte à certains des événements qui sont fréquemment rendus publics ». priorité des membres de ces comités. »

Walker a déclaré que lui et Hunter “étaient devenus amis” sous l’administration Clinton en 1999 et avaient commencé à travailler ensemble vers 2008 en “développant des affaires et en consultant divers individus, entreprises et ONG (organisations non gouvernementales)”.

Walker a déclaré que Hunter “est une personne intelligente, attentionnée et généreuse, et son attitude et ses solides compétences interpersonnelles ont fait de lui un partenaire commercial apprécié et efficace”.

Il a également déclaré que Hunter “s’était égaré” lorsque son frère, Beau Biden, “est tombé gravement malade” et est décédé plus tard.

“Je suis heureux qu’il se rétablisse et j’espère que lui et sa famille se portent bien”, a déclaré Walker.

Il a ensuite détaillé ses affaires avec Hunter, affirmant que les opportunités qu’ils recherchaient ensemble étaient “variées, variées, bien fondées et bien dans les limites des activités commerciales légitimes”.

“Pour être clair, le président Biden – qu’il soit en fonction ou en tant que simple citoyen – n’a jamais été impliqué dans aucune des activités commerciales que nous avons exercées. Toute déclaration contraire est tout simplement fausse”, a témoigné Walker. “Hunter s’est assuré qu’il y avait toujours une frontière claire entre toute entreprise et son père. Toujours.”

Il a ajouté : “Et en tant que partenaire, j’ai toujours compris et respecté cette limite.”

Walker s’est dit “très préoccupé” par le fait que son témoignage “peut être sorti de son contexte pour promouvoir un objectif politique, plutôt que pour découvrir la vérité”.

6 MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES DE LA FAMILLE BIDEN « PEUVENT AVOIR BÉNÉFICIÉ » DES AFFAIRES AVEC HUNTER

“Je demande donc respectueusement que toute déclaration publique concernant cette interview soit accompagnée de la publication de la transcription complète de ce que je dis ici aujourd’hui, afin que les membres du public puissent tirer leurs propres conclusions sur ce qui s’est passé et ce qui ne s’est pas passé au cours de ma relation d’affaires. avec Hunter”, a-t-il déclaré.

Le témoignage de Walker fait partie de l’enquête de destitution de la Chambre contre le président Biden.

Quelques heures après le début de son entretien transcrit, le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, du R-Ohio, a déclaré aux journalistes que Walker avait témoigné que « quelques semaines après que Joe Biden ait quitté la vice-présidence, Hunter Biden et son équipe, ces gars-là, font des affaires avec, entrent » un contrat avec cette filiale de CEFC, la société énergétique chinoise.

Jordan a déclaré que “quelques jours plus tard, il y aurait un déjeuner au Four Seasons” auquel assistaient les dirigeants du CEFC, Hunter, James Gilliar et Walker. Jordan a déclaré: “Joe Biden s’arrête et fait une présentation.” Jordan a déclaré quelques jours plus tard que 3 millions de dollars avaient été envoyés à Walker par la société chinoise.

“Je pense que c’est juste le timing, juste une séquence”, a déclaré Jordan.

En informant son avocat de son assignation à comparaître en novembre, Jordan et le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, R-Ky., ont expliqué que Walker avait créé sa société à responsabilité limitée, Robinson Walker LLC. Les présidents ont déclaré qu’il était “utilisé comme moyen pour recevoir des fonds étrangers et envoyer un pourcentage de l’argent aux membres de la famille Biden”.

Un exemple fourni par Comer et Jordan est celui où Joe Biden était vice-président, Robinson Walker LLC a reçu des millions de dollars d’une société appartenant à Gabriel Popoviciu, un Roumain qui faisait alors l’objet d’une poursuite pour corruption très médiatisée dans son pays d’origine.

LA FAMILLE BIDEN A REÇU PLUS DE 1 M$ DE HUNTER ASSOCIATE APRÈS 2017 CHINA WIRE : SUPERVISION DE LA MAISON

“Après la réception de cet argent, Robinson Walker a envoyé plus d’un million de dollars sur les comptes de la famille Biden, y compris ceux de Hunter Biden et Hallie Biden”, ont écrit Comer et Jordan.

Mais Comer et Jordan ont souligné que ces paiements de la Roumanie à Robinson Walker LLC avaient commencé “environ cinq semaines après la réunion du vice-président Biden de l’époque avec le président de la Roumanie, où, selon le communiqué officiel, la question de la corruption a été discutée”.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Hunter avait fait pour Popoviciu, Walker a déclaré au comité que Hunter s’était rendu en Roumanie pour rencontrer l’ambassadeur américain en Roumanie, Hans Klemm, qui venait d’être confirmé.

LA SURVEILLANCE DE LA MAISON ASSOCIE HUNTER BIDEN, JAMES BIDEN ET ROB WALKER POUR TÉMOIGNAGE DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE DE IMPEACHMENT

Comer et Jordan notent également que Robinson Walker LLC a reçu le paiement de 3 millions de dollars de State Energy HK Limited, une société chinoise, en février 2017, moins de deux mois après le départ de Biden de l’administration Obama. Comer et Jordan ont déclaré qu’au cours des trois mois suivant ce paiement, Robinson Walker LLC avait effectué « des paiements supplémentaires totalisant plus d’un million de dollars aux membres de la famille Biden et à leurs entreprises, y compris Hallie Biden et les entités associées à Hunter Biden et James Biden ».

Selon un formulaire FD-302 du FBI détaillant l’entretien de Walker en 2021 avec l’équipe du conseiller spécial David Weiss et obtenu par le comité des voies et moyens de la Chambre, Walker a déclaré que “le montant de 3 millions de dollars était plutôt un” merci “de la part du CEFC”.

Comer et Jordan, en assignant Walker, ont déclaré qu’il pourrait être en mesure de fournir des preuves pertinentes pour l’enquête de mise en accusation, affirmant que Walker “a joué un rôle clé dans les relations commerciales de la famille Biden et dans la chaîne de transactions financières complexes qui ont été utilisées pour cacher les affaires étrangères”. sources des fonds reçus par la famille Biden.

Après avoir reçu de l’argent de l’entité CEFC en mars 2017, Walker a déclaré que Hunter lui avait dit d’envoyer des paiements à son oncle, James Biden, et à sa belle-sœur, Hallie Biden, même s’ils ne travaillaient pas pour l’entité CEFC. De plus, James Biden voulait une partie de l’argent de l’entité CEFC bien qu’il ne soit pas impliqué dans l’accord. Walker a appelé Hunter pour approuver le transfert d’argent à James Biden.