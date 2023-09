Rob Thomson a tort. Le baseball a besoin de plus de passion de Ronald Acuña Jr., pas moins

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Ronald Acuña Jr. est actuellement au sommet du monde du baseball. Il est le favori MVP de la Ligue nationale, il vient de mener les Braves d’Atlanta à leur sixième titre consécutif dans la NL East et, mieux encore, il continue de faire des choses qui dérangent la vieille garde qui déteste s’amuser.

Bien devinez quoi? Ici, sur « Flippin’ Bats », nous ne détestons pas nous amuser.

Au cours de la dernière série des Braves contre les Phillies, rivaux de division, à Philadelphie, Acuña a réussi deux circuits gigantesques, et après les deux, il a retourné sa batte et dansé autour des buts, battant des bras vers ses coéquipiers dans l’abri des visiteurs pendant qu’ils rabattu en arrière. Il fait une étape d’hésitation avant de rentrer chez lui, de faire son truc. Il s’amuse tellement.

Et j’en ai marre que les gens en aient marre de s’amuser au baseball, surtout quand quelque chose comme ça arrive à leur équipe. Cela ne veut pas dire que vous devez être offensé.

Manager des Phillies, Rob Thomson, je vous parle.

Après qu’Acuña ait frappé un autre long coup de circuit depuis le pont supérieur du Citizens Bank Park mardi, Thompson aurait déclaré: « J’aime que nos gars agissent comme s’ils étaient déjà venus là-bas. »

Mais ce qui rend cela si ironique, c’est que nous pouvons simplement revenir à l’année dernière, à l’un des moments les plus cool des séries éliminatoires, lorsque le joueur de premier but des Phillies Rhys Hoskins a enfoncé sa batte dans le sol tout en célébrant un coup de circuit dans la NLDS contre les Braves.

Le baseball a besoin de plus de célébrations de circuits comme celles que nous avons vues de Hoskins et Acuña. Bien sûr, il y a une limite où cela peut conduire au manque de respect. Mais lorsqu’un joueur frappe simplement des circuits, s’amuse, danse avec ses coéquipiers et danse autour des buts, voici une idée : essayez de ne pas accrocher une balle courbe en plein milieu pour que l’un des meilleurs joueurs de baseball frappe hors du parc.

Thompson devrait plutôt être en colère contre quelqu’un comme Zack Wheeler, qui a accroché une de ces balles courbes à Acuña (ou, comme Wheeler l’a appelé par la suite, « Comment s’appelle-t-il ? »).

Le releveur des Braves Tyler Matzek aurait récemment déclaré : « Si vous ne l’aimez pas, arrêtez-le. Si vous ne pouvez pas l’arrêter, admirez-le. Si vous ne pouvez pas l’admirer, gardez-le bas pour que tout le monde puisse en profiter. montrer. » Acuña a publié cette citation sur les réseaux sociaux après que les Braves ont remporté la division mercredi soir, et c’est tellement vrai.

Écoutez, c’est différent de l’époque où les fans des Phillies huaient Acuña alors qu’il célébrait le titre de division sur le terrain. Acuña s’est bien amusée avec le public, leur faisant signe d’être plus fort. C’était génial. Cela m’a rappelé celui de Justin viral « Philly bonjour » lors des World Series l’année dernière.

On dit que le baseball est comme la vie, donc comme dans la vie, vous devriez pouvoir célébrer vos victoires au baseball. Amusez-vous. Rendre le jeu plus excitant. Ne frappez pas l’équipe adverse simplement parce que vos sentiments sont blessés.

Pour reprendre une phrase que j’ai souvent entendue dans les ligues mineures, si ça ne vous plaît pas, jouez mieux.