Rob Schneider surprend les fans en travaillant au Chicken Drive pour promouvoir son nouveau film “Daddy Daughter Trip”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rob Schneider a surpris ses fans en travaillant au volant à travers la fenêtre d’un Raising Cane’s en Arizona dans le but de promouvoir son nouveau film “Daddy Daughter Trip”.

En plus de distribuer du poulet aux clients, Schneider a également distribué des billets gratuits pour la première mondiale de son film, dont la première aura lieu en Arizona le 27 septembre. L’un de ces fans chanceux qui ira voir le film le jour de l’ouverture gagnera gratuitement Lever la canne poulet pendant une année entière.

L’acteur a choisi de surprendre ses fans en Arizona parce que l’État occupe une place spéciale dans son cœur et joue un rôle énorme dans le film, car il a été entièrement tourné dans l’État.

“Notre société, Mandalini Films, est maintenant basée à Scottsdale et nous sommes très fiers d’avoir réalisé notre film, ‘Daddy Daughter Trip’ entièrement ici en Arizona”, a déclaré Schneider dans un communiqué. “C’est vraiment une carte postale pour les lieux cinématographiques pittoresques de l’État. Nous sommes reconnaissants aux habitants de l’Arizona pour leur soutien et leur générosité d’esprit dans ce que nous espérons être le premier des nombreux films familiaux que nous voulons faire ici dans notre nouvelle maison .”

ROB SCHNEIDER DIT ‘SNL’ ÉTAIT ‘TERMINÉ’ APRÈS LA PERFORMANCE DE KATE MCKINNON DE ‘HALLELUJAH’ COMME HILLARY CLINTON

Schneider et sa famille ont également vécu en Arizona pendant quelques années et sont tombés amoureux de l’État.

“Ma femme Patricia et moi avons choisi de faire du grand État de l’Arizona notre maison pour élever notre famille non seulement pour son incroyable majesté et sa beauté naturelles, mais aussi pour tout ce qu’il a à offrir”, dit-il dans le communiqué.

Écrit, réalisé et produit par Schneider, “Daddy Daughter Trip” suit l’histoire d’une petite fille qui veut partir en vacances que la famille ne peut pas se permettre, mais décide de l’emmener quand même. Une autre raison pour laquelle le film est si spécial pour lui, c’est parce qu’il met en vedette sa fille Miranda Scarlett Schneider dans son premier rôle d’actrice.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le père et la fille de la vraie vie jouent le duo père-fille qui fait un voyage mouvementé en Arizona pour les vacances de printemps. Comme dans toutes les aventures/comédies, les vacances n’ont pas pu se dérouler comme prévu, mais le duo s’amuse bien juste à être ensemble.

En plus de présenter une relation père-fille positive, le film agit également comme une sorte de lettre d’amour à l’État de l’Arizona, mettant en vedette de nombreux points de repère géographiques de l’État, ainsi que certaines de ses entreprises les plus emblématiques.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le film présente également Basha’s Grocery Chain, Changing Hands Bookstore, Agritopia, Arizona Boardwalk, Butterfly Wonderland, Bearizona Wildlife Park, Flagstaff Extreme Adventure Park et Saguaro Lake Guest Ranch, ainsi que de nombreuses autres entreprises de l’État.