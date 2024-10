Rob Schneider qualifié de « vil » après un article controversé sur la mort d’une légende de la NBA

Ancienne star de SNL Rob Schneiderl’un des comédiens les plus controversés des temps modernes, vient de faire un pas de plus vers l’annulation. L’acteur est allé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour exprimer son opinion dans une republication très controversée : même s’il n’a pas été littéral à ce sujet, il a republié une vidéo de 2021 dans laquelle la légende de la NBA Dikembe Mutombo faisait la promotion des vaccinations. Compte tenu de son dégoût connu pour la vaccination des enfants, Schneider a été incendiaire en republiant le message pro-vaccination original de Mutombo à la suite de son décès. Mutombo est décédé hier des suites d’un cancer du cerveau.









La star de comédies critiquées comme Deuce Bigalow : Gigolo mâle et Les adulteset l’un des meilleurs amis d’Adam Sandler, a posté ce qui suit : « Repose en paix… Je suis sûr que ce n’est qu’une (autre) coïncidence. Mais j’ai accepté le vaccin et je ne laisserai personne de ma connaissance (et qui écoutera) le recevoir non plus !«





Sans surprise, Schneider a reçu une vague de réactions négatives après le message (via Divertissement hebdomadaire). L’utilisateur @secretsandlaws s’est même assuré de mentionner Sandler lors de sa publication : « @AdamSandler, J’espère vraiment que vous reconsidérerez votre amitié avec quelqu’un qui dirait quelque chose d’aussi méprisable. Vous connaissez Dikembe ; c’est dégoûtant » D’autres comme @ArtCandee ont qualifié Schneider de « vil » et ont fait remarquer que le décès de Mutombo était dû au cancer du cerveau qu’il combattait. La plupart des réponses X considéraient le déni apparent de Schneider que le cancer était la cause du décès. Pendant ce temps, le sarcasme dans son message souligne ses soupçons sur les vaccinations contre le coronavirus ayant causé la mort de l’ancienne star de la NBA..

Plus tôt cette année, Schneider a été confronté à une autre controverse lorsque sa propre fille, la musicienne Elle King, a parlé de son éducation avec Schneider jouant une figure paternelle absente. À l’époque, elle avait dit qu’elle ne voulait pas qu’il participe à sa vie. Schneider a répondu avec la déclaration suivante :





« Eh bien, je veux juste dire à ma fille, Elle, je t’aime et j’aurais aimé être le père dans la vingtaine dont tu avais besoin. De toute évidence, je ne l’étais pas. J’espère que tu pourras me pardonner mes défauts. Je t’aime complètement et Je t’aime entièrement. »





Les opinions controversées de Rob Schneider, expliquées

Ce n’est pas la première fois que Rob Schneider est impliqué dans une controverse concernant ses attitudes conservatrices et extrémistes. L’ancien acteur de SNL est sous le feu des projecteurs depuis de nombreuses années après avoir exprimé son mépris pour la vaccination des enfants.ce qui a coïncidé avec le changement de sa position politique. Depuis, beaucoup de choses se sont passées, et cette année, il a affirmé qu’il soutenait Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine de 2024. Sa position politique est évidente.





Il y a quelques mois, Schneider a également fait l’objet d’une controverse sur les réseaux sociaux lorsqu’il a tweeté à propos de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 2024, exprimant son rejet de cet acte controversé qui ressemblait à La Cène. Schneider est allé loin dans ses remarques, affirmant que l’événement célébrait ouvertement Satan..





Oui, il n’est pas le seul à critiquer l’événement. Mais Schneider semble parfois aller un peu trop loin dans sa position. Alors que la liberté d’expression exige que chacun ait une opinion (tout en considérant le statut de célébrité, l’influence et la responsabilité de dire son opinion sur les réseaux sociaux), le post X sur Mutombo était tout à fait inapproprié. Il ne reviendra pas sur ses propos, mais ces spéculations sordides lui coûteront sûrement quelques adeptes.