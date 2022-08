Rob Schneider dit que ‘SNL’ était ‘terminé’ après la performance de ‘Hallelujah’ par Kate McKinnon dans le rôle d’Hillary Clinton

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rob Schneider a exprimé son opinion au moment où il a su que “Saturday Night Live” était “terminé”.

L’ancien de “SNL”, âgé de 58 ans, a déclaré à l’animateur de podcast Glenn Beck qu’il croyait que la célèbre élection présidentielle américaine post-2016 était ouverte à froid dans laquelle Kate McKinnon a interprété “Hallelujah” de Leonard Cohen alors qu’Hillary Clinton était la perte de la série de sketchs comiques de NBC.

“Je déteste chier dans ma propre émission”, a déclaré la star de “Deuce Bigalow: Male Gigolo” lors d’une apparition samedi sur “The Glenn Beck Podcast”.

Il a poursuivi : “Quand Hillary Clinton a perdu, ce qui est compréhensible. Ce n’est pas exactement la personne la plus sympathique dans la pièce. Et puis quand Kate McKinnon est sortie sur ‘Saturday Night Live’ dans l’ouverture froide et tout ça, et elle a commencé à s’habiller comme Hillary Clinton, et elle a commencé à jouer “Hallelujah”. J’ai littéralement prié : ‘S’il vous plaît, faites une blague à la fin.’

“Ne fais pas ça. S’il te plaît, ne descends pas là-bas.” Et il n’y avait pas de blague à la fin, et je me suis dit : ‘C’est fini. C’est fini. Ça ne reviendra pas.'”

McKinnon, 38 ans, a joué une version parodique de Clinton dans la série tout au long du cycle électoral de 2016 et a repris le rôle plusieurs fois avant de quitter la série en mai.

Dans le premier épisode de “SNL” après la défaite électorale de Clinton face à Donald Trump, l’émission s’est ouverte avec McKinnon dans le rôle de l’ancien espoir présidentiel. La comédienne visiblement émue a joué une sombre interprétation de “Hallelujah” au piano avant de se tourner vers la caméra et de dire : “Je n’abandonne pas, et vous ne devriez pas non plus.”

McKinnon a ensuite poursuivi la ligne d’introduction traditionnelle de l’émission, “Et en direct de New York, c’est samedi soir!”

Le segment solennel, qui a également servi d’hommage à Cohen, décédé quelques jours plus tôt, a marqué un changement significatif par rapport à l’ouverture froide typiquement humoristique de “SNL”. La scène a reçu une réaction mitigée de la part des critiques, dont certains ont estimé qu’elle était trop partisane et ne donnait pas le bon ton pour une émission comique.

Dans une interview de 2018 avec le magazine Spin, l’écrivain “SNL” Amy Wallace a déclaré au point de vente qu’un autre croquis était prévu pour l’ouverture à froid, mais l’idée a finalement été rejetée par le showrunner Lorne Michaels.

“Le plan initial cette nuit-là était que chacune des membres féminins de la distribution parle à la caméra, une par une, de ce qu’elle ressentait après la victoire de Donald Trump, culminant avec McKinnon chantant” Imagine “de John Lennon”, a déclaré Wallace.

“Les accessoiristes sont allés jusqu’à lui procurer un piano blanc pour qu’elle puisse jouer. Mais en fin de semaine, m’a dit le producteur Lorne Michaels, il a décidé que cette approche était trop partisane. “En fin de compte, nous sommes une émission comique, ‘ a-t-il dit. ‘Tu ne peux pas oublier ça.'”

Schneider a commencé comme scénariste sur “SNL” en 1988 avant d’apparaître comme acteur principal de 1990 à 1994.

Plus tard dans son entretien avec Beck, Schneider a critiqué les routines comiques d’autres animateurs de fin de soirée comme étant ouvertement partisanes.

Il a dit: “Vous pouvez suivre le processus d’endoctrinement comique qui se déroule avec chacun des hôtes de fin de soirée et vous pouvez les échanger les uns avec les autres.”

Schneider a ajouté: “C’est comme ça que vous savez qu’ils ne sont plus intéressants.”