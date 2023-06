Rob Schneider espère que la bière chasse le blues de Garth Brooks.

L’acteur de « The Hot Chick », âgé de 59 ans, n’a pas mâché ses mots tout en abordant la controverse continue qui se prépare pour Bud Light après que le chanteur de « The Thunder Roll » a admis qu’il vendrait la bière dans son bar encore fermé à Nashville.

Brooks a fait face à une réaction rapide des fans après avoir annoncé que « toutes les marques de bière » seront disponibles une fois que son Friends In Low Places Bar & Honky Tonk ouvrira cet été. La société mère de Bud Light a connu une baisse constante de ses ventes depuis avril, lorsqu’une campagne de marketing d’Anheuser-Busch mettant en vedette la star transgenre de TikTok, Dylan Mulvaney, est devenue virale.

Dans une interview exclusive avec Fox News Digital, Schneider a déclaré que Brooks réfléchirait probablement à deux fois à l’avenir lorsqu’il s’agirait de choisir un accompagnement, ou une bière, d’ailleurs.

CONTROVERSE DE GARTH BROOKS: LE DRAME BUD LIGHT SUIT LE SUPER BOWL WALKOUT

« Je pense que la prochaine fois, il va rester en dehors de ça. N’est-ce pas? Je pense que Garth Brooks, la prochaine fois, va fermer sa bouche, et il va prétendre comme » Je n’ai rien à voir avec quelle bière est choisie dans mon restaurant », a déclaré Schneider.

« Je veux dire, juste d’un point de vue commercial, taisez-vous, dites que je n’ai rien à voir avec ça. »

Le contrecoup de Bud Light a vu sa juste part de partisans après que le géant de la bière a envoyé à l’activiste trans Mulvaney un pack de bière personnalisé à l’effigie de l’influenceur dans le cadre d’une publicité pour le concours March Madness de l’entreprise.

GARTH BROOKS INSISTE QUE LE NOUVEAU BAR VENDRA « TOUTES LES MARQUES DE BIÈRE » AU MILIEU DE LA CONTROVERSE BUD LIGHT

Brooks a déclaré à Billboard plus tôt ce mois-ci qu’une fois son bar ouvert, « toutes les marques de bière » seront disponibles pour les clients.

« Je veux que ce soit un endroit où vous vous sentez en sécurité, je veux que ce soit un endroit où vous avez l’impression qu’il y a des manières et des gens qui se ressemblent. Et oui, nous allons servir toutes les marques de bière. Nous sommes juste . Ce n’est pas notre décision à prendre », a-t-il déclaré.

« Notre truc, c’est ceci : si vous [are let] dans cette maison, aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes un trou du cul, il y a beaucoup d’autres endroits dans le bas de Broadway. »

Une semaine plus tard, Brooks a doublé sa décision de vendre le breuvage.

« Je comprends, tout le monde a son opinion. Mais l’inclusivité sera toujours moi », a répliqué le crooner country.

« Je pense que la diversité est la réponse aux problèmes qui sont ici et la réponse aux problèmes à venir. J’aime donc la diversité. Tout compris, donc tout le monde est le bienvenu. Je comprends que ce ne sont peut-être pas les opinions des autres, mais ça va , mec. Ils ont leurs opinions, ils ont leurs croyances. J’ai les miennes.

L’acteur « Deuce Bigalow: Male Gigolo » n’a pas pu s’empêcher de voir un attribut manifestement similaire entre lui et Brooks.

« C’est ça le truc. Je suis tout aussi susceptible que Garth – l’ego. Vous savez, il a dû mettre ceci dans, ‘Eh bien, je pense que, vous savez, je suis une bonne personne parce que j’ai fait…’ Et c’est comme , tais-toi », a déclaré Schneider.

« Comme je le disais dans ‘Fox and Friends’ ce matin, j’ai l’air d’un joueur de baseball qui s’est excusé d’avoir bouleversé les gens parce qu’il a osé donner son avis sur ce qui se passait dans l’un de ses magasins préférés, Target, puis il s’est excusé auprès de les fans et les amis, et puis il se fait toujours huer. »

REGARDER: JOHN RICH RÉAGIT À LA DÉCISION DE GARTH BROOKS DE VENDRE « CHAQUE MARQUE DE BIÈRE »

Il a ajouté: « Donc, il n’y a pas de racine. Il n’y a pas de chemin vers le pardon. Il n’y a aucun moyen de faire amende honorable. »

Schneider a souligné qu’avec « les libéraux, vous êtes juste dehors, vous êtes dehors pour toujours. Et c’est tout. Vous êtes dehors. »

« Je préfère ne pas jouer [than] te demander quelque chose. Je vais le faire. Je vais juste sortir », a-t-il déclaré.

« Je vais dire ce que je pense et ensuite faire ce que je fais, et si je gagne moins d’argent – ​​je suis désolé. Je n’aurai pas de jet privé. Je volerai juste en première classe sur Delta, désolé. «