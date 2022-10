Rob Schneider dit que Bill Murray “détestait absolument” le casting de “SNL”, en particulier Adam Sandler et Chris Farley

Rob Schneider a affirmé que Bill Murray “détestait absolument” le casting de “Saturday Night Live” lorsqu’il a animé la série de sketchs comiques de NBC.

L’ancien de “SNL”, âgé de 58 ans, a rappelé la haine de l’acteur de 72 ans pour les membres de la distribution de la série lors d’une apparition dans l’émission “The Jim Norton & Sam Roberts Show” de SiriusXM jeudi.

“Il n’était pas très gentil avec nous”, a déclaré Schneider à propos de Murray. “Il nous détestait sur ‘Saturday Night Live’ quand il animait. Nous détestait absolument. Je veux dire, bouillonnant.”

La star de “Grown Ups” a poursuivi en disant que Murray, qui est également un ancien membre de la distribution de “SNL”, détestait particulièrement Adam Sandler et feu Chris Farley.

BILL MURRAY VU POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LES ALLÉGATIONS DE «COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ»

“Il détestait Chris Farley avec passion. Comme s’il bouillonnait en le regardant”, a déclaré Schneider.

Il a émis l’hypothèse que la haine de Murray pour Farley pouvait provenir de sa désapprobation du style de vie de ce dernier, que Schneider comparait à celui de feu John Belushi.

Belushi et Murray étaient des amis proches et ont joué ensemble lors de leurs passages sur “SNL”. Belushi et Farley sont tous deux morts d’une surdose de drogue à l’âge de 33 ans.

Il a poursuivi : “Je ne sais pas exactement, mais je veux croire que c’est parce que Chris pensait que c’était cool d’être Belushi, qui [was] son ami qu’il a vu mourir, qu’il pensait que c’était cool d’être aussi hors de contrôle. C’est mon interprétation, mais je ne sais pas vraiment. Je ne le crois pas. Je n’y crois qu’à 50%.”

Schneider a ajouté que Murray “nous détestait juste, comme, à peu près tous”, mais a noté que “le moindre de la haine était pour moi”.

“J’ai pris beaucoup de plaisir à ce qu’il me déteste moins, parce que c’est mon héros”, a-t-il déclaré.

Le comédien a déclaré qu’il savait que Murray détestait les acteurs à cause de la façon dont il les regardait.

“C’était juste de la rage nue”, a-t-il déclaré.

Schneider a déclaré que Murray était gentil avec ses fans et “toutes les personnes ordinaires”, mais pas avec ses collègues comédiens.

L’acteur de “The Animal” a également dit aux hôtes que Murray “détestait vraiment Sandler aussi”. Schneider a dit qu’il “ne pouvait pas dire exactement ce que c’était”, mais a ajouté que Murray “n’était tout simplement pas dans ce rythme, vous savez?

“Et Sandler s’y était simplement engagé, et tout comme, dès qu’il s’entendait, vous pouviez voir que le public le dévorait.”

Murray était l’un des principaux acteurs de “SNL” dans les saisons 2 à 5 de 1977 à 1980. Il a été animateur invité de l’émission à cinq reprises de 1981 à 1999.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Schneider, Farley et Sandler étaient tous membres de la distribution “SNL” lorsque Murray a animé l’émission lors de sa dix-neuvième saison en février 1993.

Les remarques de Schneider interviennent quelques jours après que Geena Davis a déclaré au Times que Murray était inapproprié avec elle lors de son audition pour le film “Quick Change” de 1990.

L’actrice de 66 ans a également déclaré que Murray avait été cruel avec elle sur le plateau du film après son casting.

En avril, la production du film “Being Mortal” de Murray Searchlight Pictures a été suspendue après qu’une femme membre de l’équipe ait accusé l’acteur de “comportement inapproprié”.

Murray a ensuite abordé l’allégation, disant à CNBC que lui et la femme anonyme avaient une “différence d’opinion”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un représentant de Murray n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.