Rob Schneider critiqué pour avoir utilisé la mort de Dikembe Mutombo pour promouvoir une position anti-vax

Reposez en paix…

Je suis sûr que ce n’est qu’une (autre) coïncidence.

Mais j’ai accepté le vaccin et je ne laisserai personne de ma connaissance (et qui écoutera) le recevoir non plus ! https://t.co/iVMOu9lTfr

– Rob Schneider (@RobSchneider) 30 septembre 2024

@RobSchneider