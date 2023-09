Rob Schneider annule son voyage au Canada après qu’un homme qui s’est battu pour les nazis ait été honoré au Parlement – National

Le comédien Rob Schneider a annoncé qu’il avait annulé sa prochaine visite au Canada après un hommage parlementaire rendu la semaine dernière à un ancien combattant ukrainien de la Seconde Guerre mondiale qui a combattu pour l’Allemagne nazie.

Vendredi, Yaroslav Hunka, 98 ans, a été honoré à la Chambre des communes par une standing ovation de tous les partis. Cet hommage a déclenché l’indignation internationale, car il a été révélé plus tard que Hunka avait combattu en Ukraine pour la Première Division ukrainienne, une unité militaire nazie armée par l’Allemagne.

Lors de son discours, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a décrit Hunka comme un « héros de guerre ». Il a invité Hunka à être honoré alors que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui est juif, était présent pour sa première visite officielle depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

Lundi, Schneider a déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’il « vient d’annuler mon voyage au Canada » en réaction à l’incident.

Le comédien de 59 ans, dont le père est juif, a qualifié l’hommage de « hors de l’ordinaire », de « méprisable » et de « scandaleux ».

Je viens d’annuler mon voyage au Canada.

Je ne peux tout simplement pas…

C’est au-delà des limites.

La tyrannie de Trudeau contre les manifestants pacifiques des camionneurs semble insignifiante par rapport à cet acte méprisable et scandaleux d’honorer l’un des soldats nazis SS d’ADOLF HITLER par le Parlement canadien.

Pas de mots… https://t.co/ZEVwZjOPse – Rob Schneider (@RobSchneider) 25 septembre 2023

Schneider a également qualifié le premier ministre Justin Trudeau de tyran et a fait référence aux « manifestations pacifiques des camionneurs » qui ont bloqué plusieurs zones autour de la Colline du Parlement pendant trois semaines et ont ensuite conduit à des dizaines d’arrestations. Les manifestations ont également fermé au moins quatre postes frontières ailleurs dans le pays.

L’ancien Saturday Night Live l’acteur a écrit plusieurs autres articles sur X, anciennement Twitter, réprimandant «stupide f—les Canadiens» pour ne pas savoir qu’Hunka s’était battu pour les nazis.

« Ce type s’est battu pour Hitler ! Pas comme ce que nous appelons les gens Hitler aujourd’hui. TOI Hitler ! Comme dans le véritable Adolf Hitler », a écrit Schneider.

Il a déclaré que même l’acteur canadien William Shatner devrait s’excuser.

« Je pense aussi que je devrais m’excuser maintenant pour avoir rencontré une fois une fille canadienne », a insisté Schneider. « Je m’excuse. Je m’excuse également pour chaque match de hockey que j’ai regardé et pour tout le sirop d’érable que j’ai arrosé sur mes crêpes.

J’attends toujours des nouvelles de mon ami @WilliamShatner

😂 pour ses « excuses ». Je pense aussi que je devrais m’excuser maintenant pour avoir rencontré une fois une fille canadienne… 🍁

Je m’excuse.

Je m’excuse également pour chaque match de hockey que j’ai regardé et pour tout le sirop d’érable que j’ai arrosé sur mes crêpes. https://t.co/qMaKaeuqDp – Rob Schneider (@RobSchneider) 25 septembre 2023

Global News a contacté le publiciste de Schneider pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Vendredi, Rota a décrit Hunka à la Chambre des communes comme un vétéran qui s’est battu pour « l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes ». En réalité, la première division ukrainienne à laquelle appartenait Hunka (également connue sous le nom de division Waffen-SS Galicia) était une unité volontaire sous le commandement des nazis.

Bien que Rota se soit depuis excusé d’avoir honoré Hunka au Parlement, il fait maintenant face à des appels du NPD, du Bloc québécois et de groupes juifs pour qu’il démissionne de son poste de président.

« Mon intention était de montrer que le conflit entre la Russie et l’Ukraine n’est pas nouveau ; que les Ukrainiens sont malheureusement soumis à une agression étrangère depuis trop longtemps et que cela doit cesser », a déclaré Rota lundi.

«J’ai par la suite pris connaissance de davantage d’informations qui me font regretter ma décision de reconnaître cet individu. Je tiens à m’excuser auprès de la Chambre. Je suis profondément désolé d’avoir offensé beaucoup de personnes par mon geste et mes remarques.

Hunka fait partie de la circonscription ontarienne de Rota, Nipissing-Timiskaming.

Schneider est un comédien et acteur surtout connu pour son passage en tant qu’acteur et scénariste pour la série NBC. Saturday Night Live de 1988 à 1994. Il a ensuite joué dans de nombreux films dont Deuce Bigalow : Gigolo mâle et Les chauffe-bancs.

— Avec des fichiers d’Aaron D’Andrea de Global News