Le gouvernement s’efforcera d’éliminer une échappatoire qui empêche actuellement les électeurs du député conservateur en disgrâce Rob Roberts de forcer une élection partielle.

M. Roberts fait face à une suspension de six semaines du Parlement après qu’un chien de garde de la Chambre des communes ait découvert qu’il avait fait «des avances sexuelles répétées et non désirées» envers son employé en violation des règles d’inconduite sexuelle.

Cependant, comme la sanction a été recommandée par le Panel d’experts indépendants (IEP), plutôt que par un comité des Communes, il est sur le point d’échapper à une pétition de rappel, même si les députés soutiennent sa suspension.

Le chef des Communes Jacob Rees-Mogg invitera les «organes compétents» à examiner si les lois doivent être modifiées pour permettre le déclenchement du processus de rappel dans de tels cas, a déclaré le gouvernement.

Le ministre du Cabinet, Grants Schapps, a partagé son soutien aux changements nécessaires pour combler cette échappatoire. « Bien que ce soit une décision de la Chambre des communes, je suis plutôt d’accord pour dire que cette échappatoire doit être comblée », a déclaré le secrétaire aux transports sur BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

conseillé James Newman représente le Royaume-Uni à l’Eurovision Le député conservateur Rob Roberts devrait être suspendu pendant six semaines pour inconduite sexuelle, selon un chien de garde Dominic Cummings News – Live: Boris Johnson a rejeté la pandémie comme une « histoire effrayante », affirme un ancien conseiller

M. Shapps a ajouté: «Cela est passé par un nouveau processus indépendant et n’a pas les mêmes règles sur le soi-disant processus de rappel, où les électeurs peuvent essentiellement appeler à une élection.»

Le parti conservateur a suspendu le whip du député Deyln, il siégera donc en tant qu’indépendant pour l’instant.

Le parti travailliste a appelé M. Roberts à «démissionner immédiatement» et a attaqué la «technicité» qui lui a permis d’éviter une pétition de rappel.

Le député travailliste Chris Bryant, président du comité des normes des Communes, a déclaré: «Je pense qu’il serait totalement déshonorant pour un député d’exploiter cette échappatoire et je pense que le gouvernement doit la fermer de toute urgence.

Mais on ne sait pas si des changements potentiels se produiront de sitôt. M. Rees-Mogg demandera aux organes compétents de la Chambre des communes de se demander s’ils pourraient être créés «à l’avenir».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Un cas de cette gravité met en évidence la nécessité de réexaminer si le processus atteint le bon équilibre entre la protection de la confidentialité des plaignants et la cohérence avec d’autres types de cas de conduite.

«L’objectif central du système indépendant de plaintes et de règlement des griefs est de contribuer à améliorer la culture de travail du parlement et il devra continuer à évoluer et à s’améliorer au fil du temps.»

Le porte-parole a ajouté: «Le chef de la Chambre invitera les organes compétents à examiner si des changements pourraient être apportés à l’avenir au processus pour permettre le déclenchement du rappel.»

Les députés décideront maintenant s’ils appuieront la sanction de six semaines recommandée par l’IEP.