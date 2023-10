Rob Reiner et John Cusack ne peuvent pas dépasser leur TDS à la suite des attaques du Hamas – Twitchy

Si vous deviez créer une liste de personnes qui ont été complètement et irrémédiablement brisées par Donald Trump, elle ne pourrait jamais être complète sans Rob Reiner et John Cusack à proximité ou tout en haut. Pas un seul événement ne se produit dans le monde sans que ces deux scientifiques hollywoodiens ne trouvent un moyen de rejeter la faute sur Trump. Cusack n’est plus engagé pour des films ? La faute à Trump. Burger King n’a pas donné à Reiner le gallon de mayonnaise qu’il avait demandé avec son Whopper ? La faute à Trump.

Mais le pire, c’est qu’ils ne savent jamais comment se taire lorsqu’il se produit quelque chose de grave qui mérite un commentaire sérieux. Parce que c’est ce que te fait être brisé.

Lorsque les terroristes du Hamas ont attaqué Israël ce week-end, voici ce que les TDS Twins ont jugé bon de tweeter :

Quelqu’un pense-t-il que Trump montrant des renseignements classifiés israéliens à Lavrov dans le Bureau Ovale a joué un rôle dans l’échec des services de renseignement qui a conduit aux horreurs dont nous sommes actuellement témoins ? – Rob Reiner (@robreiner) 8 octobre 2023

Je ne peux pas imaginer à quel point ce moment serait exponentiellement plus dangereux avec Trump et Maga étant au pouvoir.

C’est vraiment difficile à imaginer –John Cusack (@johncusack) 8 octobre 2023

Ouah. Non seulement la sauvagerie du Hamas est la faute de Trump, mais ce serait bien pire si Trump était toujours président.

N’essayez même pas de lui donner un sens. Pour les gens irrationnels, « Orange Man Bad » est comme le réchauffement climatique : tout ce qui arrive – temps chaud, temps froid, temps normal – en est la preuve. Et ils ne sont pas beaucoup plus irrationnels que Reiner et Cusack.

Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour détourner la responsabilité de ceux qui financent le Hamas depuis deux ans avec un prix de 6 milliards de dollars prêt à être pris. https://t.co/wL8aIVwGsS – Fusilli Spock (@awstar11) 9 octobre 2023

Ces gens, comme Meatheaf ici, sont vraiment psychotiques. Comme s’ils étaient réellement psychotiques. Il pense que Biden a donné 6 milliards de dollars à l’Iran n’a joué aucun rôle dans cela, mais il a trouvé un moyen de blâmer Trump. Ils souffrent véritablement d’un trouble mental. https://t.co/VaZzEJ5bzm – Carmine Sabia (@CarmineSabia) 9 octobre 2023

Sans blague. Ils doivent ajouter le syndrome de dérangement de Trump à la prochaine édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.

Quant à Cusack, eh bien, nous devrions probablement nous rappeler que c’est lui qui a tweeté une caricature antisémite – puis l’a imputé à un « robot » – avant d’examiner ses réflexions sur le Hamas.

Et c’est cette personne qui pense que les choses seraient pires pour Israël avec Trump et « MAGA ». Colorez-nous sceptiques.

Ce mec est un idiot enflammé https://t.co/NWefVCeAe9 -Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) 9 octobre 2023

« Je ne peux pas imaginer à quel point ce moment serait exponentiellement plus dangereux avec le gars qui a empêché que cela se produise en premier lieu lorsqu’il était aux commandes alors qu’il était au pouvoir.

C’est vraiment difficile à imaginer. » https://t.co/10hGLv8srW – leRoddick (@OriginalRoddick) 9 octobre 2023

Le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis la Shoah. Enfants assassinés. Râpé. Torture. Une brutalité ahurissante. La réaction de cet idiot d’Hollywood ? Dieu merci, Trump n’est pas aux commandes. Cela aurait pu être vraiment mauvais. Ces gens sont malades. https://t.co/7hulUVkcwa – Gerry Callahan (@GerryCallahan) 9 octobre 2023

Le niveau de maladie qui existe chez Cusack, pas simplement en pensant à ce qu’il a fait, mais en le tweetant publiquement… eh bien, c’est vraiment difficile à imaginer. L’homme a besoin de l’aide d’un professionnel. Reiner aussi.

Biden laisse derrière lui des milliards de matériel militaire en Afghanistan pour les talibans et en envoie 6 milliards en Iran… Idiots de gauche : « Dieu merci, Trump n’est pas président. » Ces gens sont des malades mentaux. https://t.co/FLcaed1bet – REDXIII_01 (@REDXIII_01) 9 octobre 2023

Les mêmes personnes qui disent que les affirmations selon lesquelles Biden a débloqué des milliards en Iran il y a quelques semaines avaient quelque chose à voir avec l’attaque du Hamas contre Israël sont ridicules pensent que cela est tout à fait logique : https://t.co/dFw1LRxnAd – Doug Powers (@ThePowersThatBe) 9 octobre 2023

Je suppose que l’un des avantages d’être complètement brisé, comme le sont Reiner et Cusack, est que vous n’avez jamais à vous soucier de petites choses embêtantes comme la cohérence, la raison ou la logique.

Assez pratique.