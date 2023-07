Rob Pelinka reconnaissant pour les éloges de LeBron James sur les mouvements d’agence libre des Lakers

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

LAS VEGAS – Le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, a été largement félicité après un début très réussi dans l’agence libre, mais le soutien d’une personne a été particulièrement significatif.

LeBron James s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier des photos de chaque joueur que les Lakers ont acquis dans un signe d’approbation très public.

« C’était aussi agréable de le voir célébrer la liste, une fois que nous l’avons terminée, vous savez, une série de messages Instagram et différentes choses, célébrant ses coéquipiers », a déclaré Pelinka à une poignée de journalistes de la ligue d’été à Las Vegas dimanche. « Et c’est juste le leader qu’est LeBron. Il sait comment galvaniser un groupe et les rassembler et nous sommes ravis qu’il soit derrière cela. »

Dans un tourbillon de mouvements les deux premiers jours d’agence libre, Pelinka a signé à nouveau Austin Reaves, Rui Hachimura et D’Angelo Russell, tout en ajoutant Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish et Jaxson Hayes.

Pelinka a noté qu’il s’était donné pour priorité d’ajouter de la hauteur à la liste après que les Lakers aient été balayés par l’éventuel champion Denver Nuggets lors de la finale de la Conférence Ouest.

« Quand vous voulez gagner un championnat, vous devez passer par les champions en titre et la taille de Denver, je pense, était quelque chose qui était vraiment évident pour nous que nous voulions améliorer notre profondeur d’aile », a déclaré Pelinka. « Et donc c’était quelque chose d’autre accompli avec le groupe que nous avons formé. »

Les Lakers, qui ont actuellement 13 joueurs sous contrat, savent exactement comment ils veulent pourvoir l’une de leurs deux places restantes.

« Nous sommes activement sur le marché pour ajouter un autre grand », a déclaré Pelinka, ajoutant qu’il cherchera à signer quelqu’un avec un ensemble de compétences différent de celui de Hayes de 6 pieds 11 pouces pour dimensionner la profondeur de l’équipe au centre.

Pelinka a refusé de commenter la décision imminente des Lakers concernant la prolongation du contrat de Davis, citant les règles de l’ABC. Davis a une année de plus garantie sur son contrat pour 40,6 millions de dollars, avec une option de résiliation anticipée. Il est éligible le 4 août pour signer une prolongation pouvant aller jusqu’à trois ans, 167 millions de dollars.

« J’aimerais que l’ABC nous permette de parler de négociations avant qu’elles ne soient autorisées, mais il y a des règles assez strictes à ce sujet », a déclaré Pelinka. « Donc, je ne peux pas vraiment parler de contrats et de négociations. Mais je ne pouvais pas avoir une meilleure opinion d’Anthony Davis en tant que Laker et en tant que joueur. Il a aidé à offrir un championnat à notre franchise. Il a été un capitaine et un leader incroyable. Nous avons vu l’année dernière, prêt à jouer malgré une blessure au pied pour amener notre équipe à la finale de la Conférence de l’Ouest. Alors, j’adore l’avoir dans notre équipe.

Pelinka, cependant, a clairement indiqué que Davis et James progressent bien depuis leurs blessures au pied respectives qui ont écarté Davis pendant 20 matchs consécutifs et James pendant 13 matchs consécutifs. James a déclaré en mars qu’il passerait une IRM pendant l’intersaison et déterminerait s’il avait besoin d’une intervention chirurgicale pour réparer son tendon déchiré au pied droit.

« Tous les rapports ont été bons concernant ces deux blessures, en ce qui concerne la capacité des gars à les dépasser », a déclaré Pelinka.

Quant à James, qui a laissé entendre qu’il envisageait de prendre sa retraite en mai après le balayage des Lakers, Pelinka n’a donné aucun nouveau détail sur la pensée de James. (Des sources ont récemment déclaré à FOX Sports qu’elles pensaient que James reviendrait.)

« Nous voulons laisser LeBron parler de ses plans et de son avenir pour lui-même », a déclaré Peilnka. « Ça a été formidable d’interagir avec lui pendant l’intersaison. Et j’ai adoré le voir entraîner son fils au Peach Jam, entraîner Bryce. C’est à cela que sert l’intersaison, c’est le moment de plonger dans la famille. »

Bien que Pelinka ait reconnu que les éloges de James pendant le libre arbitre signifiaient beaucoup pour lui, il a dit qu’il essayait de prêter peu d’attention au bruit extérieur, qu’il soit positif ou négatif.

« Quand j’ai pris ce travail pour la première fois … Kobe [Bryant] dit ‘Tu ne peux pas te laisser prendre par les louanges ou tu auras la grosse tête. Vous ne pouvez pas vous laisser prendre par les critiques ou vous perdrez votre confiance. Tenez-vous en au travail. Et j’ai toujours eu cela comme principe directeur pour le travail que nous avons fait. »

