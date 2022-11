Rob Page timide sur la chute d’Aaron Ramsey contre l’Angleterre | Gareth Bale : Chaque équipe a une faiblesse | Nouvelles du football

Rob Page dit qu’il sélectionnera une équipe pour rivaliser avec l’Angleterre – mais s’est abstenu de révéler si Gareth Bale et Aaron Ramsey commenceraient pour le Pays de Galles lors de leur dernier match de groupe de la Coupe du monde mardi.

La défaite contre l’Iran a laissé les chances du Pays de Galles de se qualifier pour les huitièmes de finale suspendus à un fil, avec leurs espoirs d’atteindre les huitièmes de finale hors de leurs mains.

L’équipe de Page doit battre l’Angleterre au stade Ahmad bin Ali mardi soir pour avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finale, mais elle exigera également que l’Iran et les États-Unis fassent match nul dans l’autre match du groupe B.

Joe Thomlinson et Dougie Critchley d’Euro Football Daily discutent de ce que la perte du Pays de Galles face à l’Iran signifie pour l’équipe nationale à l’avenir



Bale et Ramsey n’ont pas eu d’impact lors de la défaite 2-0 contre l’Iran, et à la veille de la rencontre avec l’Angleterre, Page a refusé d’exclure la possibilité d’utiliser la paire hors du banc.

“C’est une grande demande pour quiconque de rejouer seulement quatre jours plus tard”, a déclaré Page.

“Je vais choisir une équipe compétitive contre l’Angleterre, que ce soit avec ou sans Gareth Bale et Aaron Ramsey.

Le Pays de Galles s’entraîne au Qatar avant son dernier match de groupe contre l’Angleterre et ce qui pourrait être son dernier match de la Coupe du monde 2022



“S’ils ne commencent pas, ils peuvent avoir un impact sur le banc. Qu’ils arrivent ou qu’ils commencent et durent, nous recevons tous des critiques maintenant et à juste titre.

“C’est l’industrie dans laquelle nous sommes. Nous sommes assez grands pour le supporter. Nous mettons notre pantalon de grand garçon et nous le prendrons.”

“Nous devons offrir aux supporters une performance dont ils peuvent être fiers.

Gareth Bale dit qu’il montrera l’exemple et donnera tout comme il le fait toujours et dit que peu importe si Harry Kane est en forme ou non, ils seront prêts pour le combat contre l’Angleterre.



“Nous avons travaillé si dur pour entrer dans cette position. Ma frustration pour les joueurs est que nous n’avons pas montré le niveau de performance pour se rendre à cette Coupe du monde.

“Nous devons tracer une ligne en dessous. Nous voulons réagir de manière positive et je choisirai une équipe qui sortira et donnera tout à la cause.”

Bale dit que le Pays de Galles a repéré des faiblesses dans une équipe anglaise qui a commencé par une victoire 6-2 contre l’Iran, mais a ensuite été tenue sans but par les États-Unis.

Clinton Morrison et Courtney Sweetman-Kirk évaluent les chances du Pays de Galles de battre l’Angleterre et de se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi



Il a déclaré: “C’est sûr que chaque équipe a des faiblesses. Il y a déjà eu quelques chocs dans la Coupe du monde et j’espère que nous pourrons en faire un autre

“Nous nous battrons à nouveau. Vous avez pu voir à quel point nous étions dévastés sur le terrain lorsque l’Iran a marqué, et personne ne peut jamais remettre en question notre engagement.

“Bien sûr, nous aurions aimé gagner, mais la réalité est que le football est difficile.”

Analyse : L’heure du coup d’envoi conviendra au Pays de Galles

L’entraîneur-chef du Pays de Galles, Rob Page, réagit à Al Rayyan





Gary Neville de Sky Sports sur ITV :

“Ce coup d’envoi qu’ils ont eu l’autre jour, à 13h (10h au Royaume-Uni), c’est un choc. Pour les joueurs britanniques, c’est un choc. La chaleur vous frappe, vous ne vous en sortez pas bien. La prochaine chose est vous ‘ J’ai quelques joueurs plus âgés dans l’équipe et les joueurs plus âgés n’ont pas besoin de plus de joueurs plus âgés à leurs côtés.

“Ils ont besoin de joueurs plus jeunes. Je le sais par expérience. Vous avez besoin de jambes autour de vous. Joe Allen vient pour l’expérience – ils avaient besoin du contraire parce qu’il faisait si chaud là-bas, les joueurs mouraient debout.

“Je pense que ce sera complètement différent demain soir contre l’Angleterre. Ces trois (Allen, Bale, Ramsey) que je soupçonne se sont réunis ces derniers jours, pensant” ça y est, c’est le grand moment qui nous reste dans nos carrières ‘.

“Le truc de l’Angleterre, ils se lèveront pour ce dernier match et c’est un coup d’envoi à 22 heures du soir ici quand il fait moins chaud.”

Carnet de notes : Page fait-il l’impensable et abandonne-t-il Bale ?

Avant l’entraînement, le Pays de Galles a observé une minute de silence en l’honneur de Gary Speed ​​à l’occasion du 11e anniversaire de sa mort.



Le journaliste principal de Sky Sports, Geraint Hughes, à Doha :

“Ne tournons pas autour du pot ici. Le Pays de Galles a besoin de quelque chose d’extraordinaire. Ils doivent être extraordinaires.

“Une performance et idéalement un résultat qui représente pleinement la forme, le caractère et la capacité du pays de Galles à obtenir un résultat en cas de besoin. Cela ne s’est pas produit jusqu’à présent lors de cette Coupe du monde.

“Alors, quel est le problème ? Est-ce que la poussière d’étoiles que sont Gareth Bale et Aaron Ramsey s’est tarie ?

“Ne sont-ils tout simplement pas assez en forme ou ont-ils le temps de match dans leurs jambes pour avoir l’impact nécessaire? Rob Page s’est-il trompé de tactique? L’intensité de leurs adversaires jusqu’à présent a-t-elle été un choc? Tant de questions pourraient être posées.

“Cependant, pour l’instant, il s’agit d’une chose : trouver un moyen de battre l’Angleterre. C’est tout. Je ne vois tout simplement pas le Pays de Galles remporter une victoire 4-0 contre l’Angleterre, donc l’autre option de progression au Qatar implique l’aide des États-Unis et de l’Iran. , c’est-à-dire qu’ils dessinent.

“Le Pays de Galles n’a alors besoin que d’une victoire sur l’Angleterre. Juste une victoire sur l’Angleterre ! Cela semble facile sur le papier ! C’est une tâche ardue.”