Rob Page salue le personnage de Gareth Bale lors de la victoire du Pays de Galles, mais n’est pas sûr de la progression de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Le manager gallois Rob Page a félicité le personnage de l’homme du match Gareth Bale pour avoir rebondi après un penalty manqué pour réclamer les deux passes décisives lors de leur victoire 2-0 contre la Turquie.

Bale a ouvert le score d’Aaron Ramsey en première mi-temps avec une superbe vision avant de rater un penalty qui aurait pu mettre le résultat hors de doute, mais a fait amende honorable dans la dernière minute du match pour permettre à Connor Roberts de doubler l’avance du Pays de Galles et de les laisser sur le terrain. au bord des 16 derniers.

L’attaquant du Real Madrid a été nommé homme du match à Bakou malgré l’absence de ce penalty, Page soulignant la responsabilité qu’il avait déjà assumée en tant que capitaine sous-tendant sa résilience et sa force mentale.

« Il porte le brassard pour une raison », a-t-il déclaré. « Tout le monde dans le football subit des revers, rater le penalty a été un coup dur, mais s’il n’a pas pris le corner comme il l’a fait et n’a pas vu l’opportunité, nous n’aurions pas marqué le deuxième but. Merci à lui pour cela, et montrant le caractère.

« Nous l’avons légèrement modifié vers la fin, en passant à cinq en arrière, quand Harry [Wilson] est venu pour [Ramsey]. Nous avons dû absorber leur pression, ils en avaient six en tête à un moment donné, ils devaient y aller.

« Honnêtement, je n’ai jamais vu quelqu’un courir autant que Connor Roberts. C’est l’homme le plus en forme que j’aie jamais rencontré de ma vie, donc rien ne l’a retenu, il a vu l’opportunité et Gareth aussi, et a sauté dessus. . »

La page ‘ne pourrait pas être plus fière’

Le vainqueur d’Aaron Ramsey à la 42e minute a mis le Pays de Galles sur la bonne voie pour une victoire vitale



Affronter la Turquie dans un stade olympique de Bakou fortement partisan était assez proche d’un match incontournable pour le Pays de Galles, avant d’affronter les favoris du groupe, l’Italie à Rome dimanche, mais l’équipe de Page a réussi avec brio et aurait pu gagner par plus si Ramsey avait enterré l’un des deux occasions en première mi-temps qu’il a gâchées ou que Bale a marqué son penalty.

La Turquie avait pris quatre points en deux matchs contre la France championne du monde lors des qualifications pour la phase finale et l’entraîneur gallois était ravi de la manière dont son équipe a remporté la victoire.

Il a dit BBC Sport: « Je ne pourrais pas être plus fier des joueurs. Je viens de leur dire dans les vestiaires, créer le nombre d’occasions que nous avons créées contre une très bonne équipe en Turquie est incroyable.

« Nous sommes déçus de ne pas avoir marqué plus de buts, mais pour le gagner de la manière dont nous l’avons fait – et nous avons parfois dû creuser profondément – le mérite revient aux joueurs, ils ont été exceptionnels. »

Le manager du Pays de Galles, Rob Page, a déclaré que Gareth Bale était crucial pour l’équipe lors de sa victoire 2-0 dans le Groupe A de l’Euro 2020 contre la Turquie, même s’il n’a pas trouvé le filet.



L’histoire suggère que le Pays de Galles serait très malheureux de ne pas se qualifier au moins en tant qu’équipe classée troisième du groupe A, comme n’importe quelle équipe avec quatre points l’aurait fait lors de l’Euro 2016, le seul tournoi précédent comportant ce système de qualification.

Mais même avec ce présage historique, Page a déclaré qu’il n’était pas sûr que le Pays de Galles progresserait – mais a admis qu’il aurait un œil sur le match de l’Italie contre la Suisse plus tard mercredi, un match qui contribuera dans une certaine mesure à déterminer ce dont son équipe a besoin de leur part. match final.

« Nous ne pouvons pas planifier cela, si quatre points suffisent pour passer alors brillant », a-t-il déclaré. « Si ce n’est pas le cas, nous prévoyons déjà l’Italie.

« Nous choisirons une équipe et une formation pour affronter l’Italie et concourir et remporter la victoire. Nous voulons gagner chaque match auquel nous jouons, et ce n’est pas différent de dimanche. »

Bale : Nous sommes dans une position fantastique

















Le capitaine gallois Gareth Bale a déclaré qu’il était en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale après la victoire 2-0 contre la Turquie à l’Euro 2020.



Le capitaine Bale a déclaré qu’il aurait été plus qu’heureux de prendre quatre points aux deux premiers matchs du Pays de Galles avant l’Euro 2020, et a salué la position dans laquelle se trouve son pays alors qu’il cherche à atteindre les huitièmes de finale d’un championnat d’Europe pour le deuxième tournoi consécutif.

S’adressant au BBC, il a déclaré: « Je suis absolument ravi de la victoire. Nous nous sommes battus dur, nous avons travaillé nos chaussettes, comme nous le faisons toujours. J’ai raté un [penalty] mais j’ai l’impression d’avoir fait preuve d’un bon caractère pour aider l’équipe à continuer. Nous avions besoin de cette victoire plus que tout et obtenir ce deuxième but à la fin était la cerise sur le gâteau.

« Nous sommes dans une position fantastique maintenant, si vous nous aviez offert quatre points à ce stade auparavant, nous vous aurions coupé la main.

« Les fans ont aidé. Jouer devant aucun fan, il est difficile de faire monter l’adrénaline et de pousser jusqu’aux niveaux auxquels vous devez arriver. Les fans étaient fantastiques. Je sais qu’il n’y en avait pas beaucoup mais ils l’ont fait fort et ils ont fait nous continuons.

« Nous voulons également remercier les fans à domicile. Je suis sûr qu’ils applaudiront par millions ce soir. »