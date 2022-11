Rob Page : la défaite de l’Iran n’est pas le reflet fidèle du Pays de Galles | ‘Nous voulons finir en beauté’ | Nouvelles du football

L’entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, a admis que son équipe était tombée bien en deçà des normes qu’elle s’était fixées alors que la défaite face à l’Iran les amenait au bord de l’élimination de la Coupe du monde.

Page a refusé d’utiliser le carton rouge de Wayne Hennessey – seulement le troisième pour un gardien de but dans l’histoire de la finale de la Coupe du monde – comme excuse pour la défaite, et a déclaré que l’équipe de Carlos Queiroz valait bien sa victoire.

L’Iran a touché les deux poteaux et s’est vu refuser un but avant de finalement prendre l’avantage à la 98e minute grâce à la frappe lointaine du remplaçant Roozbeh Cheshmi, Ramin Rezaeian ajoutant une seconde d’échappée trois minutes plus tard.

Pays de Galles 0-2 Iran – Stats du match





Le carton rouge a été un moment charnière, l'Iran obtenant la domination du dernier tiers dans le temps d'arrêt de la seconde mi-temps et marquant deux buts.





Gareth Bale et Aaron Ramsey, si souvent les architectes des succès du Pays de Galles au fil des ans, ont tous deux été décevants et ils ont maintenant besoin d’une victoire sur l’Angleterre mardi prochain pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

Page a même semblé qualifier le match contre l’Angleterre de match “final” du pays de Galles, soulignant à quel point la route est difficile pour les Dragons d’ici.

“C’est difficile à prendre”, a déclaré Page. “Je leur ai dit avant chaque match : ‘Allez montrer au monde ce que vous nous montrez tous les jours’, et ce n’est pas le reflet fidèle de cette équipe.

“Ils ont obtenu leurs vraies récompenses aujourd’hui, ils méritaient cette défaite. Nous sommes tombés bien en deçà des normes qui nous ont menés à la Coupe du monde, si nous avions atteint ces normes, nous aurions été bien. Et si vous faites cela dans les meilleures compétitions, tu es puni.”

Robbie Earnshaw regarde avec désespoir le Pays de Galles à 10 concéder deux buts en fin de match à l’Iran lors de la Coupe du Monde de la FIFA.



Interrogé sur le match contre l’Angleterre, Page a déclaré: “Nous voulons terminer la compétition en beauté. Ce n’est pas entre nos mains pour passer, mais nous voulons terminer avec une bonne performance et une victoire. Nous sommes bas pour le moment, mais nous les récupérerons demain pour un match difficile à terminer.”

Que signifie le résultat ? La défaite laisse le Pays de Galles en bas du groupe B avec un point en deux matchs, ce qui signifie qu’ils doivent battre l’Angleterre lors de leur dernier match mardi à 19 heures pour avoir un espoir de se qualifier pour les 16 derniers. L’Iran passe à trois points, ce qui le place dans une position de force pour atteindre les huitièmes de finale avant son dernier match de groupe contre les États-Unis, également à 19 heures mardi.

Le Pays de Galles a été laissé à la quatrième place du groupe B par la défaite





Bale : Nous sommes vidés mais nous devons récupérer

Gareth Bale réagit à la défaite alors que les joueurs iraniens célèbrent





Le capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, a déclaré Bbc:

“C’est vidé, nous sommes vidé. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire.

“Nous nous sommes battus jusqu’à la dernière seconde mais c’est une de ces choses, c’est difficile à encaisser, mais nous devons récupérer et repartir.

“Nous devons nous relever tout de suite. Ça va être difficile, mais il nous reste un match dans le groupe et nous devons regarder chaque point positif et essayer de profiter de l’occasion.

Sur le carton rouge de Wayne Hennessey, il a ajouté : “Je ne l’ai pas vu donc je ne sais pas (si c’était un rouge) mais le carton rouge change complètement le jeu. Évidemment, on a laissé entrer le premier et le deuxième but n’a pas d’importance.

“Nous récupérons et nous devons repartir.”

Les grands moments du jeu… Avant-match : les joueurs iraniens chantent l’hymne national sous les moqueries des supporters

12 min: Moore envoie une grosse chance de suite à Hosseini

15 min : but de l’Iran annulé par la VAR pour hors-jeu

52 min : l’Iran a frappé le poteau deux fois coup sur coup

86 min: Hennessey montré directement en rouge après le contrôle VAR

90+8 min : Cheshmi sort de l’impasse avec un superbe but

90+11 min : Rezaeian ajoute le deuxième but de l’Iran à la mort

Analyse: la dépendance galloise à l’égard de Bale exposée

Gareth Bale semble découragé après la défaite du Pays de Galles en fin de match contre l'Iran





Nick Wright de Sky Sports :

“C’était un match historique pour Gareth Bale, sa 110e apparition internationale le voyant dépasser Chris Gunter en tant que joueur le plus capé du Pays de Galles, mais ce n’est pas celui dont il se souviendra avec émotion.

“Bale avait encore une fois livré la marchandise au moment où son pays avait le plus besoin de lui contre les États-Unis, remportant et convertissant le penalty qui a permis de remporter leur match nul 1-1 au stade Ahmad Bin Ali.

“Mais il ne devait pas y avoir de répétition de ces exploits contre l’Iran, avec Bale incapable d’exercer son influence habituelle, le joueur de 33 ans limité à 36 touches, le moins de tous les joueurs à terminer le match.

“En fin de compte, la performance et le résultat ont révélé la dépendance du Pays de Galles à l’égard de son talisman. Kieffer Moore a parfois été un exutoire utile, mais lorsque Bale ne fait pas d’étincelles, ses coéquipiers non plus.

“Cela ne veut pas dire qu’il devrait être blâmé, bien sûr. En fait, d’autres joueurs seniors étaient tout aussi pauvres, avec Aaron Ramsey manquant clairement de forme physique au milieu de terrain central et le gardien Wayne Hennessey puni pour la faute qui a conduit à son carton rouge.

“Mais inévitablement, les projecteurs se tournent vers Bale. Le Pays de Galles aura besoin de plus de lui s’il veut battre l’Angleterre et bouleverser les chances de prétendre à une place dans les huitièmes de finale, mais à long terme, ils doivent trouver d’autres solutions, et un nouveau génération capable de capitaliser sur les progrès qu’il a impulsés.”

Earnshaw : le Pays de Galles “naïf” face à l’Iran L’ancien attaquant gallois Robert Earnshaw sur Sky Sports News : “Un pur chagrin, mais le match était une victoire incontournable pour les deux équipes. C’était un match plein d’action. “Il s’agissait de l’Iran qui le méritait aujourd’hui pour être honnête avec vous. Très bonne équipe – complètement méconnaissable dès le premier match contre l’Angleterre. “Ils ont juste continué à contre-attaquer. Le Pays de Galles naïf d’une certaine manière. Ils avaient l’air perdus, surtout au milieu de terrain. L’Iran a continué à percer à volonté. Vous ne pouvez pas faire ça contre les meilleurs joueurs.”

Série sans victoire du Pays de Galles – stats Opta

Les fans du Pays de Galles dans une fanzone à Swansea réagissent à leur défaite face à l’Iran dans le groupe B de la Coupe du monde



Le Pays de Galles (D2 L5) enchaîne désormais sept matches sans victoire toutes compétitions confondues pour la première fois depuis mai 2003.

L’Iran a déjà marqué quatre buts lors de la Coupe du monde 2022, soit deux fois plus de buts que lors de n’importe quelle édition précédente de la compétition.

Le Pays de Galles a concédé plus d’un but lors d’un match de Coupe du monde pour la toute première fois.

Le Gallois Wayne Hennessey n’était que le troisième gardien à être expulsé à la Coupe du monde, après Gianluca Pagliuca pour l’Italie contre la Norvège en 1994 et Itumeleng Khune pour l’Afrique du Sud contre l’Uruguay en 2010.

L’ouverture du score de Roozbeh Cheshmi pour l’Iran, en 97 minutes 56 secondes, était le dernier but gagnant jamais marqué en Coupe du monde, hors prolongations, puisque les temps de but exacts sont disponibles pour la compétition (depuis 1966).

Gareth Bale a fait sa 110e apparition senior pour le Pays de Galles, devenant le joueur le plus capé de son pays, dépassant Chris Gunter (109).

Joe Thomlinson et Doug Critchley d’Euro Football Daily discutent de ce que la perte du Pays de Galles face à l’Iran signifie pour l’équipe nationale à l’avenir.



Quiroz salue le caractère de l’Iran | “Les joueurs ont trouvé les premiers jours de Coupe du monde difficiles”

Image:

Carlos Queiroz est projeté en l’air par ses joueurs après la victoire 2-0 contre le Pays de Galles





La victoire de l’Iran signifie que leur match contre les États-Unis – qui aurait toujours été très chargé compte tenu de l’histoire politique entre les nations – pourrait désormais être le vainqueur pour une place dans les 16 derniers.

Queiroz a estimé que trop de pression externe était exercée sur ses joueurs avant le match contre l’Angleterre.

L’équipe est devenue un paratonnerre politique pour la tourmente en Iran, avec ceux qui sont pro-régime les critiquant pour ne pas avoir chanté l’hymne avant le match contre l’Angleterre et les manifestants les attaquant pour ne pas en faire assez pour mettre en lumière le sort des femmes dans le pays.

Geraint Hughes de Sky Sports explique comment certains fans iraniens ont protesté avant et pendant leur match de Coupe du Monde de la FIFA contre l’Iran



L’entraîneur portugais a critiqué les Iraniens dans les tribunes lors du match contre l’Angleterre

qui a hué son équipe, mais a été beaucoup plus élogieux à propos des fans après le match contre le Pays de Galles.

“La foule mérite un mot spécial aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “C’était une joie, c’était du bonheur, c’était un drame, j’adore ce jeu quand les choses sont comme ça.”

Il a salué le caractère de son équipe, ajoutant : “C’était vraiment très émouvant parce qu’on a rebondi d’une situation difficile.”

Dougie Critchley, d’Euro Football Daily, a déclaré que la victoire de l’Iran sur le Pays de Galles lors de la Coupe du monde était tout à fait méritée et importante pour le pays.



Cheshmi a admis que l’équipe avait trouvé les premiers jours de la Coupe du monde extrêmement difficiles.

“Je dois dire que si la pression était liée au football, ce serait acceptable, mais si les joueurs étaient injustement sous pression, ce ne serait pas juste”, a-t-il déclaré via un interprète.

“Les joueurs ont été jugés brusquement et ont reçu une pression non footballistique. Toute l’équipe s’est entraidée. J’ai marqué le but mais l’équipe a fait le travail.”