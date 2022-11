Rob Page dit qu’il pourrait “rafraîchir” l’équipe du Pays de Galles pour un affrontement en Angleterre

Rob Page dit qu’il pourrait apporter des changements pour le dernier match de groupe du Pays de Galles contre l’Angleterre – estimant que certains joueurs ont souffert lors de la Coupe du monde en raison d’un manque de temps de jeu régulier au niveau des clubs.

Après le carton rouge de Wayne Hennessey, deux buts dans les arrêts de jeu ont condamné le Pays de Galles à la défaite contre l’Iran (s’ouvre dans un nouvel onglet) de laisser leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale suspendues à un fil, après un match nul 1-1 contre les États-Unis lors de leur match d’ouverture.

Les hommes vedettes Gareth Bale et Aaron Ramsey ont tous deux eu du mal à avoir un impact sur le jeu général pendant le tournoi, ayant été parmi ceux qui n’ont pas joué régulièrement au niveau du club pendant une longue période.

Bien qu’il ne veuille pas discuter spécifiquement de la performance du duo, Page a suggéré qu’il pourrait avoir besoin de rafraîchir son alignement pour le troisième match du Pays de Galles contre l’Angleterre mardi, que les Dragons doivent maintenant gagner, et s’appuyer sur des résultats ailleurs, pour avoir tout chance de progression dans le tournoi

“C’est le problème que vous avez toujours – demander à des joueurs qui ne jouent pas dans leur club de donner performance après performance”, a-t-il déclaré. “Nous allons donc devoir l’examiner et, si nécessaire, apporter des modifications pour le rafraîchir.

“L’Iran méritait de gagner – ils ont touché le poteau, ils se sont vu refuser un but en première mi-temps, donc je ne vais pas m’asseoir ici avec des raisins verts et dire que nous méritons quoi que ce soit du match.

“Nous n’étions pas du tout dans le match. Vous pouvez effectuer un ou deux jours de congé, mais lorsque la majorité de l’équipe a cela, il n’y aura malheureusement qu’un seul résultat.

“Je suis déçu parce que nous sommes tombés bien en dessous des normes que nous avons fixées ces derniers mois, pour nous qualifier pour la Coupe du monde. Si nous avions atteint ces normes, nous aurions été bien, mais nous sommes tombés bien en dessous aujourd’hui et quand tu fais ça dans les meilleures compétitions, tu es puni.

“Nous sommes bas pour le moment, mais nous les relèverons demain et nous les préparerons pour un autre match difficile à terminer.

“Nous voulons donner à nos supporters de quoi se réjouir – ils ont montré un engagement massif à venir ici, et cela me déçoit vraiment que nous ayons donné cette performance pour eux aujourd’hui.”

Le patron de l’Iran, Carlos Queiroz, a félicité les deux groupes de supporters pour l’atmosphère qu’ils ont créée à l’intérieur du stade Ahmad bin Ali, affirmant que la victoire de son équipe était un cadeau pour tous les Iraniens.

Le pays est actuellement en proie à des troubles politiques, avec de nombreuses manifestations dans les rues – Queiroz a estimé que la situation avait affecté la concentration de ses joueurs lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde, une humble défaite 6-2 contre l’Angleterre, en particulier après que son équipe ait été fréquemment interrogée par les médias. sur leurs opinions politiques avant le match.

Queiroz était cependant fier de la façon dont ils ont réagi contre le Pays de Galles. “Aujourd’hui, nous avons joué avec un caractère incroyable”, a-t-il déclaré.

“J’ai dit aux joueurs que le football est un jeu où parfois ce n’est pas parce que vous gagnez ou ne gagnez pas, mais parfois vous perdez votre dignité, vous perdez votre honneur. Bien sûr, après le premier match, nous saignions dans notre fierté.

“C’était l’occasion de rebondir et nous avons trouvé une écharpe solide pour arrêter l’hémorragie et retrouver notre crédibilité, montrant le football que nous avons dans nos âmes et nos esprits. Mettez toutes les ordures hors de nos esprits et concentrez-vous sur le Jeu. Nous voulons offrir ce cadeau à tous les fans iraniens, du nord, du sud, de l’est, de l’ouest – c’est un cadeau pour eux tous.

“Je pense que c’était un résultat juste, mais le Pays de Galles a une équipe brillante – et j’aimerais compléter non seulement l’équipe galloise mais aussi la foule, les deux groupes de fans.

“Le Red Wall est toujours incroyable, la façon dont il soutient l’équipe. Aussi nos fans, nous devons les féliciter. Il y avait de la joie, il y avait du drame – j’adore ce jeu quand c’est comme ça.”