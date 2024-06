Rob McElhenney toujours désireux d’amener Gareth Bale à Wrexham

Gareth Bale a annoncé sa retraite en janvier 2022. Jed Jacobsohn/Getty Images

Le copropriétaire de Wrexham, Rob McElhenney, a réitéré son désir d’amener Gareth Bale au club et a déclaré que « l’offre est toujours sur la table » pour l’ancienne star du Real Madrid.

Bale avait refusé les offres précédentes de McElhenney pour le convaincre de sortir de sa retraite pour « une dernière saison magique », après que Wrexham ait obtenu une promotion dans la Ligue anglaise de football en 2023.

Après la deuxième promotion consécutive de Wrexham cette saison qui les a vu grimper en League One, McElhenney est revenu à Bale avec la même offre.

« Gareth Bale est toujours techniquement disponible. Je ne sais pas, j’ai fait le plaidoyer l’année dernière et je vais juste dire à Gareth que l’offre est toujours sur la table », a déclaré McElhenney.

« Nous vous laisserons jouer au golf chaque fois que vous en aurez besoin. Tant que vous venez à l’entraînement une ou deux fois par semaine, nous pouvons trouver comment vous accorder 10 minutes sur le terrain.

« Et les terrains de golf : le Pays de Galles fait partie des plus beaux pays du monde. »

Bale a mis un terme à sa riche carrière en janvier 2023, après avoir guidé le Pays de Galles vers sa toute première Coupe du monde au Qatar en 2022. Le joueur de 34 ans s’est fait connaître à Tottenham, pour qui il a marqué 71 buts en deux périodes, mais il était au Real Madrid où il a acquis le statut de superstar.

Il a remporté 21 trophées au cours de ses neuf années à Madrid, dont cinq titres en Ligue des champions. Il a rejoint le LAFC de la MLS en 2022 et malgré seulement 13 apparitions pour le club, il s’est inscrit dans leurs livres d’histoire. Il a marqué un égaliseur à la 128e minute lors de la finale de la Coupe MLS 2022 pour forcer le match aux tirs au but, que LAFC a ensuite remporté et remporté sa première Coupe MLS.