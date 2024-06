Rob McElhenney envoie un dernier appel à Gareth Bale pour qu’il rejoigne Wrexham et fait une offre de golf

L’offre de Gareth Bale de sortir de sa retraite et de signer pour Wrexham est « toujours sur la table », a déclaré le copropriétaire Rob McElhenney à talkSPORT.

L’Américain a même admis que le héros du football gallois passionné de golf pouvait participer au parcours autant qu’il le souhaitait, à condition qu’il joue pour l’équipe nouvellement promue de League One.

Wrexham peut-il inciter la légende galloise Bale à sortir de sa retraite ? Crédit : Getty

McElhenney, propriétaire de Wrexham aux côtés de son collègue acteur Ryan Reynolds, a d’abord réalisé le jeu ambitieux pour amener Bale à l’hippodrome l’année dernière après la promotion tant attendue du club de la Ligue nationale.

Après avoir recruté l’ancien gardien de Premier League et d’Angleterre Ben Foster, le duo hollywoodien a planifié un coup encore plus grand en ramenant chez lui l’un des fils les plus célèbres du Pays de Galles.

Malheureusement pour McElhenney, Bale a refusé, mais il semble que le chef de Wrexham n’abandonne pas facilement.

« Gareth Bale est toujours techniquement disponible », a-t-il déclaré à talkSPORT en direct des MLB London Series, où il regardait ses Phillies bien-aimés jouer contre les Mets de New York.

« J’ai fait ce plaidoyer l’année dernière et je vais juste dire à Gareth que l’offre est toujours sur la table.

« Nous vous laisserons jouer au golf quand vous en aurez besoin. Tant que vous venez à l’entraînement une ou deux fois par semaine, nous pouvons trouver un moyen de vous accorder dix minutes sur le terrain.

« Et les terrains de golf : le Pays de Galles fait partie des plus beaux pays du monde ! »

Bale est à la retraite depuis deux ans, après avoir raccroché les crampons peu après la Coupe du monde 2022.

McElhenney n’abandonne pas ses efforts pour attirer Bale sur le terrain de l’hippodrome Crédit : Getty

Il s’agissait de la première participation du Pays de Galles à la Coupe du Monde en 64 ans. L’ailier souhaitait terminer sa carrière en beauté et était le meilleur buteur de tous les temps de son pays avec 41 buts.

Et il semble que le quintuple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid apprécie beaucoup sa vie de retraité, ce qui signifie que McElhenney devra peut-être améliorer son niveau de jeu pour vraiment tenter le sorcier gallois de relacer ses bottes.

Le directeur exécutif du Wrexham AFC, Humphrey Ker, révèle comment il a persuadé Rob McElhenney et Ryan Reynolds d’acheter le club

Interrogé sur les liens avec Wrexham l’année dernière, Bale a répondu : « Non, je ne pense pas. Je pense que je cherchais plutôt une partie de golf gratuite avec Rob !

« Je suis sûr que nous aurons une conversation et une blague mais je suis assez heureux là où je suis.

« Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, ma femme, du temps que j’ai perdu au fil des années en m’engageant dans le football. Je profite simplement de la vie de famille et je joue au golf. »

Continue d’essayer, Rob !