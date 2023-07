Rob McElhenney, 46 ans, diagnostiqué avec «un hôte de troubles neurodéveloppementaux et de troubles d’apprentissage»

Rob McElhenney a révélé mardi qu’il avait récemment découvert qu’il souffrait de plusieurs troubles neurodéveloppementaux et de troubles d’apprentissage, ajoutant qu’il avait décidé de partager la nouvelle publiquement pour aider les autres à se sentir moins seuls.

« On m’a récemment diagnostiqué une foule de troubles neurodéveloppementaux et de troubles d’apprentissage ! À 46 ans ! » le créateur de « It’s Always Sunny in Philadelphia » a tweeté, ajoutant qu’il prévoyait de détailler les diagnostics sur son « The Always Sunny Podcast » avec les co-stars Glenn Howerton et Charlie Day dans deux semaines.

« Ce n’est pas quelque chose dont je parlerais normalement en public, mais j’ai pensé qu’il y en avait d’autres qui luttaient avec des choses similaires et je voulais vous rappeler que vous n’êtes pas seul. Vous n’êtes pas stupide. Vous n’êtes pas « mauvais ». Je ressens ça parfois. Mais ce n’est pas vrai :). »

La star de « Welcome to Wrexham » a reçu beaucoup de soutien dans les commentaires avec une personne écrivant : « We got you Rob !! » et un autre ajoutant, « merci de partager et d’aider des milliers de personnes en difficulté ».

Un troisième a ajouté : « Et arriver jusqu’ici malgré… impressionnant, monsieur ! »

En 2021, l’homme de 46 ans, qui a récemment acheté le Wrexham Association Football Club d’Angleterre avec Ryan Reynolds, a parlé de sa routine de santé mentale en 2021.

« Je médite et pratique la MT [transcendental meditation] », a-t-il déclaré à Ilana Glazer dans Interview Magazine à l’époque. « Cela a été inestimable pour moi, et si vous voulez parler d’exercice, j’ai trouvé au cours des dernières années – et je n’essaie pas de sortir ou de pousser certains programme d’exercice, mais l’exercice physique réel a transformé non seulement mon corps, mais aussi mon esprit.

« Je ne veux pas paraître trop woo-woo, mais exorciser les démons par la sueur réelle soulage tellement d’anxiété et de stress. Et je me sens vraiment mieux. Mais oui, la chose la plus proche que j’ai d’une pratique spirituelle serait la MT », a-t-il déclaré.

L’acteur a également parlé de son physique ultra-fit en 2018 après avoir pris du poids pour son rôle dans « Sunny », puis a perdu 70 livres et s’est gonflé en 2018.

« Écoutez, ce n’est pas si difficile. Tout ce que vous avez à faire est de soulever des poids six jours par semaine, d’arrêter de boire de l’alcool, de ne rien manger après 19 heures, de ne manger ni glucides ni sucre du tout », a-t-il plaisanté sur Instagram. . « En fait, ne mangez rien de ce que vous aimez.

« Obtenez l’entraîneur personnel de Magic Mike, dormez neuf heures par nuit, courez cinq kilomètres par jour et faites payer le tout par un studio sur une période de six à sept mois. Je ne sais pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça . C’est un style de vie super réaliste et une image corporelle appropriée à laquelle se comparer. #hollywood », a-t-il taquiné.

En 2021, McElhenney a déclaré à Reynolds pour une interview pour Men’s Fitness qu’il avait décidé de se mettre en forme comme défi pour l’émission comique.

« Je suis fasciné par la présentation du corps humain, et la façon dont il a été présenté au cours des 30 dernières années environ, et ce qui est considéré comme attrayant par rapport à ce qui est considéré comme réaliste », a-t-il déclaré. « Pour ‘Ensoleillé’, Je passe beaucoup de temps dans des salles d’écrivains avec des auteurs de comédies, et notre travail consiste à nous déchirer et à déchirer la culture – que se passe-t-il dans la conversation culturelle, et comment pouvons-nous faire la satire d’une manière que personne d’autre fait vraiment ?

« J’ai juste pensé : ‘Eh bien, je veux essayer de construire un corps qui est absolument ridicule et vraiment impossible à maintenir à moins que vous n’y consacriez toute votre vie..’ Alors, quand les gens demandent, ‘Comment avez-vous fait arracher ça ?’ tout ce que j’ai nommé dans ce post est exactement ce que j’ai fait, et c’est un mode de vie totalement insoutenable. »

Ailleurs dans l’interview avec Reynolds, il a discuté des normes « impossibles » que les hommes estiment parfois devoir respecter – physiquement et émotionnellement.

« Je dirai… que les hommes… sont tenus à un standard de masculinité qu’il est impossible de respecter ou qui est probablement essentiellement contraire à l’éthique : ce genre de dur à cuire masculin et silencieux qui est à la fois foutu et prêt à se jeter à tout moment. mais aussi sensible, mais pas trop sensible », a-t-il déclaré à la star de « Deadpool ».