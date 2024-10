Rob Manfred a finalement obtenu sa prestigieuse Série mondiale. Voici comment il envisage de capitaliser

Cette Série mondiale donne au baseball une chance de récupérer son propre surnom, pour que le passe-temps national redevienne national. Et peut-être même plus.

Rob Manfred, commissaire de la Ligue majeure de baseball, a reçu le rêve d’un spécialiste du marketing. Deux des marques les plus emblématiques du sport, les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York, s’affrontent dans la ronde de championnat au meilleur des sept. Il se trouve que ces zones métropolitaines attirent plus de téléspectateurs que toutes les autres régions du pays, et leurs équipes sont extrêmement bonnes.

Maintenant dans sa 10e saison à la tête du sport, Manfred pense que le baseball est en mesure de capitaliser sur le moment, pour propulser Shohei Ohtani des Dodgers et Aaron Judge des Yankees plus loin dans la conscience des fans de sport.

« Il s’agit d’essayer de commercialiser le produit à l’échelle nationale et internationale, et c’est différent de ce qui a été fait dans le passé », a déclaré Manfred dans une interview avec L’Athlétisme.

Une collection surréaliste de talents sera exposée au Dodger Stadium lorsque la série débutera vendredi. Ohtani, du Japon, a ravi au moins deux pays cette saison en devenant le premier joueur à atteindre 50 circuits et à voler 50 buts. Judge a réussi 60 circuits il y a deux ans et il n’en a raté que deux cette année. Mais Mookie Betts de Los Angeles pourrait être le joueur le plus complet du jeu sans s’appeler Ohtani, et le jeune cogneur des Yankees Juan Soto pourrait décrocher un contrat de 500 millions de dollars, voire 600 millions de dollars, en tant qu’agent libre cet hiver.

« Il y a beaucoup de choses sur lesquelles capitaliser ici », a déclaré Jim Andrews, expert en sponsoring sportif et fondateur d’A-Mark Strategies. « Cela se résume à une exécution très spécifique. Comment produire littéralement le bon contenu sur les bons canaux ? Les principaux fans sont probablement très excités pour de nombreuses raisons. Mais comment profiter de cette opportunité pour attirer de nouveaux fans ? C’est, je pense, la clé.

On dit depuis longtemps à Manfred et aux équipes de baseball qu’ils ne parviennent pas à promouvoir leurs étoiles. Mercredi, il a déclaré que certaines de ces critiques étaient justes, et d’autres non.

« Quand vous entendez suffisamment quelque chose, je pense qu’il faut un certain niveau d’arrogance pour l’ignorer, et c’est certainement quelque chose qui a été dit », a déclaré Manfred. « Du coup, j’y ai prêté attention. C’est une question de concentration. Les clubs faisaient beaucoup de marketing au niveau local et nous comptions sur ce marketing local. Je pense que ce dont je parle ici est un objectif totalement différent.

Manfred a décrit quatre éléments principaux du plan de la ligue pour lutter contre les cœurs et les esprits, avec quelques croisements.

La première s’appuie sur l’évidence : les joueurs. Une campagne présente Judge et Ohtani avec le slogan « Une fois dans une génération ». Deux fois. » Il existe du contenu de ligue conçu autour d’eux individuellement – ​​« All Rise » pour Judge, « Sho Time » pour Ohtani – ainsi que d’autres, distribués partout, depuis les médias sociaux et la télévision, jusqu’aux panneaux d’affichage et à la signalisation extérieurs.

Le deuxième effort n’est pas surprenant non plus, une reconnaissance de l’histoire.

« Joe DiMaggio et Jackie Robinson se sont affrontés dans une série mondiale Yankee-Dodger. Mickey Mantle et Sandy Koufax aussi », a déclaré Manfred. « Celui-ci est une continuation. »



Manfred et Clayton Kershaw devraient tous deux bénéficier du retour des Dodgers aux World Series. (Daniel Shirey / Photos MLB via Getty Images)

Le troisième part à l’étranger. Le match éliminatoire de la MLB le plus regardé au Japon a eu lieu plus tôt cette saison, lors de la victoire décisive des Dodgers dans le cinquième match contre les Padres de San Diego dans la série de divisions de la Ligue nationale. Selon les estimations, plus de téléspectateurs ont regardé le match à la télévision au Japon, soit 12,9 millions, qu’aux États-Unis. L’un des deux lanceurs titulaires de ce match, Yoshinobu Yamamoto des Dodgers, devrait lancer le deuxième match des World Series.

« Je pense que nos audiences au Japon vont être impressionnantes », a déclaré Manfred. « C’est un marché important où vous pouvez gagner de l’argent réel. »

Plus tôt dans les séries éliminatoires, la MLB a diffusé 113 panneaux publicitaires autour de Tokyo, un clin d’œil au nombre combiné de circuits et de bases volées atteint par Ohtani.

Et la quatrième partie du plan de la ligue est nationale, construite autour de l’espoir que les World Series soient considérées comme plus qu’une simple fête bi-côtière dans une grande ville.

« Nous sommes présents sur de nombreux marchés en dehors de Los Angeles et de New York. Nous avons quelque chose à faire à Las Vegas au Sphere », a déclaré Manfred. « Pourquoi faisons-nous ça ? Cela fait partie de notre volonté que les World Series soient un événement que les gens de toute l’Amérique, et pas seulement des deux villes, regardent.

L’une des lignes directrices de cet effort est une tentative de se concentrer sur les jeunes fans via les médias sociaux et la musique, pour rencontrer les fans là où ils se trouvent. MLB a travaillé avec El Alfa, un artiste musical dominicain, pour créer une chanson sur Soto avant les séries éliminatoires. Andrews a déclaré que les médias sociaux sont un domaine dans lequel la MLB est historiquement à la traîne par rapport à la NBA et à la NFL.

La Série mondiale de l’année dernière, entre les Diamondbacks de l’Arizona et les Rangers du Texas, n’a pas présenté la même opportunité. Mais une fois qu’un match est défini, il y a une limite à ce que la MLB peut créer pour alimenter une série, a déclaré Andrews. Le succès dépend en grande partie d’un test des plans déjà en place.

Dans cette optique, Jon Einalhori, vice-président du marketing de l’agence de joueurs Apex, estime que la série peut aller jusqu’à revitaliser le jeu.

« Non, ce n’est pas hyperbolique, car il y a vraiment une opportunité ici », a déclaré Einalhori, qui représente plusieurs participants à la série. « Vous regardez toutes les données sur le nombre de fans venus, les audiences télévisées, les globes oculaires, les impressions sur les réseaux sociaux, il y a des tendances à la hausse. Tout se construit depuis des années.

La ligue a déclaré que l’âge médian des acheteurs de billets était tombé de 51 à 46 ans. FOX, qui diffuse les World Series, a constaté une augmentation de 39 pour cent de la tranche démographique de 18 à 34 ans pour ces séries éliminatoires par rapport à l’année dernière, leur meilleure depuis 2017.

SponsorUnited, une plateforme qui suit les sponsorings dans tous les sports, a publié jeudi un rapport selon lequel le nombre de marques japonaises dans les stades de la MLB a augmenté de 218 % en deux saisons, une évolution liée au moins en partie à la célébrité d’Ohtani.

Les Dodgers et les Yankees ont généré ensemble environ 300 millions de dollars de revenus de sponsoring cette année, ce qui représente une somme importante en dehors de la masse salariale. Le fondateur de SponsorUnited, Bob Lynch, a décrit leur rencontre comme « l’équivalent de la compétition des Dallas Cowboys contre les Golden State Warriors : deux entités qui génèrent ensemble plus de revenus de sponsoring que n’importe quelles autres deux qui se sont affrontées aux États-Unis ».

« La façon dont je vois ces World Series est que nous avons connu deux très bonnes années consécutives », a déclaré Manfred. « La fréquentation est en hausse, nos audiences sont bonnes, nos données démographiques – à la fois l’achat de billets et l’audience de diffusion – s’améliorent vraiment. … Et je pense que ces World Series offrent l’opportunité de séduire un public national en raison du match et des joueurs impliqués.

Le début de la saison 2023 est une ligne de démarcation. Manfred a résisté aux traditionalistes et a introduit une horloge de pitch, forçant une action de jeu plus rapide et rendant les jeux plus vifs.

Lynch a également déclaré avoir remarqué que la ligue avait renforcé ses propres opérations commerciales internes, qui conseillent les clubs. Les équipes de la MLB ont vu leurs revenus de sponsoring augmenter collectivement de 20 % cette saison.

« Ils ont connu une saison incroyablement réussie en dehors du terrain », a déclaré Lynch. « C’est le point culminant d’une belle année commerciale. »

Tout ne sera pas sous le contrôle de la MLB au cours des huit prochains jours, durée maximale pendant laquelle la série peut se dérouler. Et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Einalhori a déclaré qu’il comprenait que la MLB était inondée de demandes de célébrités pour assister aux jeux.

« Vous allez avoir des centaines de millions, voire – je ne plaisante pas – des milliards d’impressions sur les réseaux sociaux en dehors de la sphère du baseball », a déclaré Einalhori. « C’est à mon avis la chose la plus incommensurable en matière de capitalisation, mais c’est probablement celle qui apportera le plus de valeur. »

FOX aura également son mot à dire sur la manière dont le jeu sera reçu. Depuis l’élection présidentielle, le football universitaire, la NFL et maintenant les saisons de la NBA, c’est un cycle d’actualités chargé que le baseball doit traverser, a déclaré Andrews.

« De toute évidence, votre partenaire de diffusion doit vous aider », a-t-il déclaré.

La MLB et la FOX ont envisagé un aménagement spécial qui ne s’est pas avéré nécessaire.

Pour la première fois cette année, les World Series avaient deux dates de début possibles : le 25 octobre ou le 22 octobre. La date la plus rapprochée aurait permis d’éviter une longue interruption si les deux séries du tour précédent, la Ligue nationale et le Championnat de la Ligue américaine Série, terminée en cinq matchs ou moins.

Mais alors que les Dodgers et les Yankees entamaient tous deux leur cinquième match avec une chance de clôturer ce tour, la MLB et la FOX ont de toute façon envisagé de maintenir les World Series sur le calendrier ultérieur, afin qu’elles puissent mariner.

« Cela était en grande partie motivé par le désir de nos partenaires de diffusion d’avoir un peu plus de temps pour vendre », a déclaré Manfred à propos de la discussion.

En fin de compte, comme les Dodgers avaient besoin de six matchs pour avancer, la conversation était sans objet. Mais une rencontre LA-New York est une aubaine pour FOX, qui puise dans les bases de fans des deux villes les plus peuplées du pays.

Naturellement, certains supporters des petits marchés se plaindront à leur tour du fait que ces équipes, et leurs masses salariales importantes, sont les deux dernières en lice. Mais Manfred a défendu l’état de compétition et la parité dans le sport.

« Notre bilan en matière d’équilibre concurrentiel est sacrément bon », a déclaré Manfred. « Je ne pense tout simplement pas qu’on puisse crier sur les Yankees et les Dodgers étant donné les affrontements que nous avons eu ces dernières années. »

Lors de ces World Series marquantes, Manfred a déclaré que « les efforts à long terme commencent à porter beaucoup de fruits ». Rapidement, la question sera de savoir combien de temps il pourra rester à maturité. Dans les années à venir, la MLB pourrait tenter de lancer un forfait national de streaming avec une grande entreprise numérique. Le montant d’argent qu’il pourra gagner grâce à ces droits médiatiques dépendra de la manière dont il attirera l’attention à travers le pays.

« La NFL vient de faire un travail incroyable en créant du contenu et des sujets de discussion tout au long de l’année, alors que le baseball a tendance à disparaître au plus profond de l’hiver jusqu’au début de l’entraînement de printemps », a déclaré Andrews. « Penchez-vous sur vos réseaux sociaux et dites : nous avons ces histoires de : Hé, si vous l’avez manqué, voici un rappel de toutes les choses passionnantes qui se sont produites l’automne dernier, et assurez-vous de ne rien manquer en 2025. » ‘»

(Illustration de Meech Robinson/The Athletic ; Photos : Heather Barry, Todd Kirkland, Rob Tringali, Kevork Djansezian/Getty Images)