Rob Lowe se souvient avoir été arrêté en train de fumer de la marijuana avec Michael J. Fox

Rob Lowe réfléchit à l’un de ses pires moments en planant.

Dans une interview avec Ted Danson sur son podcast Là où tout le monde connaît votre nomle Parcs et loisirs La star se souvient d’une expérience inoubliable lors d’une tournée écologiste dans les années 80. « Il y avait une tournée en bus à travers la Californie pour la Proposition 65, qui visait à nettoyer notre système d’eau, et tout le monde sur la planète y participait », se souvient Lowe.

Rob Lowe et Michael J. Fox.

Barry King/WireImage



Le La caravane d’eau propre d’Hollywoodorganisé par les producteurs Craig Zadan et Neil Meron (Chicago, Laque pour cheveux), a vu une rangée d’acteurs massifs et meurtriers parcourir la Californie pour promouvoir une mesure de l’État qui protégerait à terme l’eau potable des matières toxiques.

D’après les souvenirs de Lowe, l’ambiance dans l’un des bus semble plutôt… détendue. « On s’est fait arrêter pour excès de vitesse, et aussi parce que Michael J. Fox et moi fumions de l’herbe sur le toit du bus Greyhound », a-t-il déclaré. « Et le policier nous a arrêtés, et c’était comme une voiture de clown. Whoopi Goldberg, Cher, Judd Nelson, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Robert Downey Jr., Jane Fonda, Danny Glover sont sortis. »

Lowe a admis que ce n’était peut-être pas l’excès de vitesse qui avait alerté l’agent de la circulation. Lorsque Danson a demandé précisément pourquoi le bus avait été arrêté, Lowe a répondu : « Michael et moi avions enlevé la trappe de secours supérieure et nous fumions de l’herbe. »

Un représentant de Fox n’a pas immédiatement répondu à Divertissement hebdomadaireDemande de commentaire de.

Michael J. Fox à la Clinton Global Initiative en septembre 2023.

Noam Galai/Getty I



Lowe a déclaré qu’il « adorait faire tout ça » en tant que défenseur de l’environnement, mais il a également indiqué que l’activisme des célébrités semble quelque peu ridicule avec le recul. « Vous savez, quand vous voulez fermer une centrale nucléaire, les deux personnes les mieux placées pour le faire sont certainement Meg Ryan et moi », a déclaré Lowe avec sarcasme. « Je veux dire, vous savez que cela vous fera repenser vos priorités énergétiques lorsque nous nous présenterons. »

Fox était résolu dans son engagement en faveur de l’eau propre à l’époque. « C’est un problème très clair », a déclaré le Retour vers le futur L’étoile a dit UPI en 1986. « Il s’agit d’avoir le droit de savoir à quoi vous êtes exposé. »

Chevy Chase, Margot Kidder, Morgan Fairchild et Ed Begley Jr. ont également participé à l’initiative, selon le même rapport d’UPI.

Rob Lowe aux ESPY 2024.

Amy Sussman/WireImage



Dans l’interview de Danson, Lowe a également évoqué l’un de ses premiers projets les plus étranges. « J’ai fait une présentation pilote, pas même un pilote, avec Ron Howard comme réalisateur, et c’était un véhicule vedette pour son frère, Clint Howard », a-t-il déclaré. « À l’époque, comme je l’ai dit, il ne suffisait pas d’avoir une famille vivant dans une maison. C’était un spectacle sur une famille de cascadeurs qui parcouraient le monde avec une autre famille qui travaillait dans le cirque. Donc il y avait des gens qui amenaient des éléphants et des tigres dans les villes alors que j’étais un jeune Evel Knievel en spandex. »

Lowe n’était pas vraiment fait pour le rôle. « Personne ne m’a jamais demandé si je savais conduire une moto. Je ne pouvais pas », a-t-il dit. « Je n’ai plus jamais travaillé pour Ron depuis. Ron n’a fait que 5 000 films. Je me suis dit : « Ron, vraiment ? Lance un putain d’os à un frère », a-t-il plaisanté.

Écoutez la conversation complète entre Lowe et Danson ci-dessus.