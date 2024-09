Rob Lowe révèle le geste incroyable que Shohei Ohtani a fait lorsqu’il l’a rencontré dans le vestiaire des Dodgers : « Je ne peux pas imaginer une autre superstar faire ça »

Le célèbre acteur Rob Lowe a révélé le geste incroyable que la superstar des Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, a fait lorsque les deux se sont rencontrés dans le vestiaire de l’équipe plus tôt cette année.

Ohtani est sans doute la plus grande star du baseball et bénéficie d’un niveau d’attention presque inégalé dans ce sport.

Lorsque Lowe a eu l’occasion de le rencontrer, Ohtani était assis seul dans le vestiaire en short et juste son haut de maillot.

Lorsque le présentateur de « The Floor » a voulu une photo, Ohtani a dit de lui donner un moment pour enfiler son uniforme complet avant la prise de vue.

Plus tard, pendant que le match se déroulait, Ohtani a demandé à un représentant des Dodgers si Lowe accepterait qu’il publie la photo des deux.

Shohei Ohtani a posé avec Rob Lowe pour une photo publiée sur son Instagram en mai

« Je suis entré dans le club-house. Il était seul. Il portait son short de sport et son haut d’uniforme, et je me suis présenté, je lui ai dit que j’étais un fan », a expliqué Lowe sur « The Talk ».

« Je lui ai demandé ce qu’il pouvait prendre en photo. Il a absolument dit (oui). Alors j’ai pensé qu’il se lèverait et que nous prendrions la photo. Il s’est habillé complètement. Il a dit « Donnez-moi une minute ». Étriers, chaussettes, tasse, pantalon, ceinture, chapeau. J’ai pensé que c’était tellement emblématique de son niveau de respect pour le jeu et de son souci du détail. »

« Et puis, je me demande si une autre superstar ferait ça. Je me suis donc assis à côté d’un représentant des Dodgers. Il m’a dit : « Oh, ça vient de Shohei. Il m’a envoyé un message et m’a dit que Rob s’en soucierait si je publiais notre photo ». Je ne peux pas imaginer qu’une superstar du sport puisse faire ça. »

Ohtani tente de compléter la première saison 50-50 de l’histoire de la Ligue majeure de baseball, car aucun joueur n’a enregistré 50 buts volés et 50 circuits en une seule campagne.

À 10 matchs de la fin de la saison régulière de Los Angeles, Ohtani a besoin de deux circuits et d’une seule base volée pour accomplir cet exploit.

Avant cette saison, seulement cinq joueurs avaient rejoint le club 40-40 dans ces mêmes statistiques : Alex Rodriguez, Barry Bonds, Alfonso Soriano, Ronald Acuna Jr. et Jose Canseco.

Acuna est celui qui s’est le plus rapproché d’un 50-50 parmi ces cinq joueurs, étant le seul à avoir volé plus de 50 bases au cours de sa saison individuelle, l’année dernière.