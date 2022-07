Rob Lowe partage le message d’anniversaire de sa femme Sheryl Berkoff : “Partenaires amoureux pour la vie !”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur Rob Lowe est ravi de sa femme de 31 ans !

Sheryl Berkoff et Lowe ont célébré leur anniversaire de mariage vendredi. “Votre amour a créé mon monde. Vous êtes aussi belle, bien informée, fascinante, gentille et hilarante que vous l’étiez il y a tant d’années glorieuses”, a déclaré Lowe. Publication Instagram.

“Partenaires amoureux pour la vie !!

Dans le message, Berkoff a posé sur la photo en noir et blanc alors qu’elle se serrait dans ses bras. Elle portait des lunettes de soleil noires avec un cardigan surdimensionné sur la photo.

Berkoff a partagé son propre moment spécial avec Lowe sur Instagram pour fêter 31 ans ensemble. “L’amour est toujours. Célébrer 31 ans. Heureux et reconnaissant. Joyeux anniversaire xoxo”, a-t-elle écrit à côté d’une image en noir et blanc du duo.

Lowe et Berkoff se sont rencontrés dans les années 80 après avoir été mis en place à un rendez-vous à l’aveugle. Ils partagent deux fils : Michael, 29 ans, et John, 27 ans.

John et Lowe ont tous deux fait leur propre voyage dans la sobriété. En janvier, John a remercié son père de l’avoir aidé à surmonter sa dépendance à l’alcool.

John a révélé que sa relation étroite avec l’homme de 58 ans était inestimable à la fin de son adolescence et au début de ses années universitaires.

“Au niveau le plus personnel possible, quand je luttais contre la dépendance, il était toujours là pour moi”, a déclaré le jeune homme de 27 ans au magazine People. “J’attribue cela au fait d’être l’une, sinon la principale, raison pour laquelle je suis sobre, vivant et en bonne santé.”

Lowe lui-même a lutté contre la dépendance dans ses premières années, d’autant plus qu’il est devenu célèbre. Le patriarche fêtera ses 32 ans de sobriété en mai.

Aujourd’hui, John vit à Los Angeles avec son frère aîné Matthew, qui est avocat.

“Quand vous considérez ce que [my dad] a traversé la vingtaine, son ascension fulgurante et quelques turbulences, et être aux yeux du public pendant des décennies… Pour sortir un père de famille, un très très bon père, un mari vraiment très fort et juste un gars amusant et gentil être là, c’est l’exemple qu’il donne au quotidien », a déclaré John.

John a partagé qu’il n’y avait jamais un moment où Lowe n’offrait pas d’amour et un soutien constant, qui était “principalement instrumental”.

“Il ne m’a jamais abandonné”, a expliqué John. “J’ai un peu plus de trois ans et demi [of sobriety] maintenant, mais quand j’ai pris ma puce de première année, lui et moi avons parlé à un [12-step] réunion devant 200 personnes. Et ce fut l’une des expériences les plus profondes de ma vie.”

