Rob Lowe et Demi Moore « essayent activement » pour « St. » Le feu d’Elmo 2′

Près de 40 ans plus tard, Feu de Saint-Elme continue de briller pour ses étoiles.

Après avoir annoncé pour la première fois une suite en juillet, Rob Lowe a récemment annoncé que la suite du film sur le passage à l’âge adulte de 1985 « avance » alors que lui et sa co-star Demi Moore sont en contact à propos du film.

« Nous sommes très en contact maintenant parce que nous essayons activement de faire [the] Feu de Saint-Elme suite », a déclaré Lowe sur Kelly Ripa’s Parlons hors caméra podcast.

« Ça avance un peu plus lentement que je ne l’aurais souhaité », a-t-il ajouté. « Mais c’est une bonne chose parce que nous essayons de trouver le bon écrivain et la bonne histoire. Mais tous les acteurs, tout le monde est d’accord. Tout le monde est excité.

Le film original de Joel Schumacher mettait en vedette Lowe, Moore, Andie MacDowell, Andrew McCarthy, Ally Sheedy, Mare Winningham, Judd Nelson et Emilio Estevez dans le rôle d’un groupe de récents diplômés universitaires qui luttent pour devenir adulte en tant qu’aventure dans le monde.

Demi Moore et Rob Lowe dans Feu de Saint-Elme (1985). (Photos de Columbia/avec la permission d’Everett Collection)

«Je pense que maintenant, le thème de Feu de Saint-Elme aujourd’hui, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour être heureux », a expliqué Lowe. « Nos enfants ne sont pas scolarisés et peut-être que certains d’entre nous ont divorcé et peut-être que quelqu’un est tombé malade – toutes les choses auxquelles vous faites face à mesure que vous atteignez notre âge, c’est l’occasion d’explorer ces thèmes avec des personnages que les gens connaissent. et l’amour.

« Et je pense qu’au lieu d’une simple course à l’argent, redémarrons-le simplement parce que les gens en connaissent le titre. Je pense en fait qu’il y a beaucoup à dire sur les raisons pour lesquelles nous le faisons. Et je suis super excité à ce sujet. J’espère que nous pourrons y parvenir », a-t-il ajouté.

Le casting est apparu dans le documentaire de McCarthy Gosses plus tôt cette année, revisitant le phénomène culturel connu sous le nom de Brat Pack, ces jeunes acteurs qui apparaissaient fréquemment ensemble dans les films de passage à l’âge adulte pour adolescents des années 80.

Lowe a précédemment déclaré à Entertainment Tonight que la suite en était à ses « tout premiers stades » après avoir « rencontré le studio ». Il a noté que le documentaire « n’a fait qu’ajouter à l’enthousiasme autour » du film et d’une suite potentielle.