Rob Lowe compare le tournage de « The West Wing » à une « relation super malsaine »

Rob Lowe a révélé pourquoi il avait quitté « The West Wing » dans une nouvelle interview.

Lowe, aujourd’hui âgé de 59 ans, a expliqué qu’il se sentait « sous-estimé » pendant le tournage de la série et a noté que ses expériences « feraient dresser vos cheveux ».

« Je me sentais très sous-évalué. Chaque fois que je parle à des acteurs qui se plaignent, vous savez, de leurs relations dans leurs émissions, cela arrive », a-t-il expliqué lors d’une apparition sur « Podcrushed » de Stitcher Studios. « Cela arrive dans n’importe quel lieu de travail. Vous pourriez être dans un environnement où les gens vous saccagent, veulent vous voir échouer, ne vous apprécient pas, quoi que ce soit – et chaque fois que je partage mes histoires, les gens me disent : « Je ne partagerai jamais encore mes propres histoires.' »

« Ils vous feraient dresser les cheveux et j’en ai écrit certains », a poursuivi Lowe. « J’en ai partagé quelques-uns dans mon livre, mais je n’ai volontairement pas partagé la moitié des autres parce que cela rendrait les personnes impliquées si mal que je ne voulais pas leur faire ça. »

Lowe est apparu dans les quatre premières saisons de « The West Wing » en tant que directeur adjoint des communications de la Maison Blanche, Sam Seaborn. Il a quitté la série en 2002 et Seaborn a été exclu de la série avec une course au Congrès de Californie.

À l’époque, la sortie de Lowe de la série était présentée comme amicale et épinglée sur l’histoire de son personnage qui s’éteignait. « Même si ça fait mal de l’admettre, il est de plus en plus clair, depuis un bon moment, qu’il n’y a plus de place pour Sam Seaborn dans » The West Wing « », a déclaré l’acteur dans un communiqué à l’époque. « Warners m’avait donné l’opportunité de quitter la série à mon arrivée – reconnaissant pour cela, heureux d’y avoir participé et fier de l’être. Nous faisions partie de l’histoire de la télévision et je ne l’oublierai jamais. »

Cependant, la dernière révélation de Lowe raconte une histoire bien différente.

« Donc, je n’ai pas eu une bonne expérience », a-t-il déclaré sur le podcast. « J’ai essayé de le faire fonctionner et j’ai essayé de le faire fonctionner et j’ai essayé de le faire fonctionner, puis ce qui s’est passé, c’est que mes enfants atteignaient un certain âge où je pouvais les voir avoir d’abord des petites amies ou des amis et être dans une relation qui était C’est la fille populaire, tout le monde l’aime bien, elle est belle, ça doit être génial. Toutes les choses que les gens diraient à propos de « The West Wing » pour moi. »

« C’est tellement populaire, c’est tellement incroyable, ça doit être incroyable, mais je sais ce que c’est, et si je ne pouvais pas m’en éloigner, alors comment pourrais-je donner à mes enfants les moyens de s’en éloigner ? »

Lowe a également réfléchi au moment de son départ et à la façon dont cela l’a affecté.

« Je me suis éloigné de la fille la plus populaire de l’école, mais je savais aussi que c’était une relation super malsaine, et c’était la meilleure chose que j’ai jamais faite », a-t-il noté.

Bien qu’il se sente « sous-évalué » sur le plateau, Lowe est apparu dans deux épisodes de la dernière saison. Il a également rejoint le casting pour une émission spéciale HBO en 2020.

