Rob Key nommé nouveau directeur général du cricket masculin d’Angleterre | Nouvelles du cricket

Rob Key est le directeur général des hommes de la nouvelle Angleterre

Rob Key a été nommé nouveau directeur général du cricket masculin d’Angleterre, succédant à Ashley Giles dans ce rôle.

Le joueur de 42 ans, qui a disputé 15 tests, cinq internationaux d’une journée et un T20 pour l’Angleterre, assumera le rôle après que l’ancien spinner de l’équipe nationale Giles ait été parmi ceux à partir à la suite de la sombre série Ashes de l’hiver.

Key, qui renoncera à son rôle d’expert avec Sports du ciel pour occuper le poste, rejoint à la fois l’Angleterre à la recherche d’un nouveau capitaine de test suite à la décision de Joe Root de se retirer et d’un entraîneur-chef permanent, et est ravi de se voir confier cette responsabilité.

« C’est un honneur absolu d’assumer ce rôle », a déclaré Key. « La chance d’avoir un impact et de faire la différence est une opportunité donnée à très peu de personnes et je lui donnerai tout ce que j’ai pour essayer de façonner la prochaine grande ère du cricket masculin anglais.

« J’ai absolument adoré mon séjour chez Sky et je n’aurais jamais imaginé partir sans cette opportunité incroyable. J’aimerais remercier personnellement Bryan Henderson et tous les membres de l’équipe pour leur aide et leur soutien.

« Bien qu’en ce moment, ce soit une période difficile pour le cricket anglais, je pense aussi que c’est une période aussi excitante que je me souvienne.

« Avec deux de nos équipes proches ou au sommet du classement mondial et une quantité incontestable de talent dans notre jeu, j’espère essayer d’amener tout le monde avec nous afin que nous puissions tous aider à amener le cricket masculin anglais vers de nouveaux sommets à travers tous formats. »

L’ancien capitaine du Kent Key est une figure extrêmement respectée dans le jeu et ses faits saillants sur la scène internationale comprenaient la réalisation d’un test double cent contre les Antilles à Lord’s en 2004, ce qui lui a valu d’être nommé l’un des joueurs de cricket Wisden de l’année en 2005, ayant fait partie de l’équipe d’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde U19 en 1998.

Au cours d’une carrière de joueur de 1998 à 2015, Key a amassé plus de 28 000 courses avec 60 siècles. Il a été capitaine de Kent à deux reprises de 2006 à 2012, puis à nouveau pendant les deux dernières années de sa carrière. Pendant son temps en tant que skipper, l’équipe a remporté le titre de deuxième division du championnat du comté en 2010 et a atteint trois finales nationales de balle blanche.

Après avoir annoncé sa retraite en 2016, Key est devenu commentateur pour Sports du ciel en plus d’écrire une chronique régulière pour le Norme du soir. Il est resté impliqué dans l’administration du jeu et a déjà siégé au comité de cricket de performance de la BCE.

En plus de superviser la nomination d’un nouveau capitaine et entraîneur-chef, Key sera responsable de la stratégie derrière les équipes de cricket masculines d’Angleterre et des voies de performance qui y mènent.

« Après un processus de recrutement minutieux, Rob s’est démarqué dans un domaine très concurrentiel », a déclaré Tom Harrison, directeur général de la BCE. « Sa passion et sa connaissance du jeu au niveau national et international sont exceptionnelles.

« Il est un leader éprouvé et combine une nature accessible avec une pensée originale et une résilience qui lui seront très utiles. Il apportera beaucoup à ce rôle et je suis sûr que les joueurs et le personnel apprécieront de travailler avec Rob. Je n’ai pas doute qu’il savoure le défi qui nous attend.

« Je tiens à remercier Andrew d’avoir accepté de reprendre le rôle par intérim. Avoir quelqu’un de son expérience et de ses compétences pendant le processus de transition et de recrutement a été inestimable. Il reste un atout considérable pour le cricket anglais et gallois. «

Clé en février : je partagerais le coaching

Rob Key, s’exprimant sur le podcast Sky’s Cricket en février :

« Je partagerais le coaching. Non pas parce que c’est beaucoup de travail mais parce que ce sont deux équipes très différentes à deux moments différents. Le [white-ball] l’équipe pourrait faire avec un coach facilitateur qui peut simplement continuer à livrer ce qu’ils font mais les défier.

« L’équipe de test a besoin d’un style d’entraîneur complètement différent – un moteur de culture et d’environnement. La chose la plus importante est la mentalité, qui, je pense, a été très mauvaise. »

Nasser : Key n’est pas dupe | Qu’y a-t-il sur sa liste de choses à faire ?

Nasser Hussain sur Sky Sports News :

« Je pense que la BCE a fait un excellent choix. Je ne sais pas qui étaient les autres candidats, mais je travaille avec Rob depuis six ans et même s’il fait parfois l’imbécile, ce n’est pas un imbécile.

« Il y a des moments où il a dit des choses à l’antenne ou au fond de la boîte et vous pensez » ce garçon connaît son cricket « . Il est absolument un homme de cricket de haut en bas; sa fille joue dans les tranches d’âge du Kent, il a joué pour et capitaine de Kent, et il a joué pour l’Angleterre.

« Je pense que l’Angleterre a fait un bon choix, c’est un excellent joueur de cricket et il a un très bon cerveau de cricket.

« J’ai déjà vu des tweets et des commentaires sur les » emplois pour les garçons « et ceux qui demandent combien d’administration il a réellement fait auparavant? C’est un rôle administratif, c’est correct, mais je préférerais avoir un joueur de cricket comme MD de cricket, quelqu’un qui comprend le jeu, par opposition à quelqu’un qui peut faire une excellente présentation PowerPoint, il devra travailler du côté administratif.

« Il est très amical avec les joueurs, et les joueurs seront ravis que Rob Key soit le nouveau MD de l’Angleterre, mais il va devoir être dur avec les joueurs, et il devra parfois dire non aux joueurs.

« Il s’est tourné vers moi il y a environ un an et m’a demandé: » À combien de choses Ashley Giles a-t-elle dit non? À part retirer le football des échauffements, à quoi d’autre a-t-il dit non? » Rob Key devra bientôt découvrir qu’il devra parfois être impopulaire.Le leadership n’est pas un concours de popularité, il va devoir parfois dire aux joueurs et aux entraîneurs : non, nous n’allons pas dans cette direction.

« Je suis absolument certain, d’après ce que je sais de Rob Key… il joue le fou, mais ce n’est pas un fou, c’est un cookie très intelligent. Les trois ou quatre prochaines décisions que prendra Key seront vitales pour l’avenir de notre cricket. »

Athers : les rendez-vous clés doivent être corrects

Michael Atherton sur Sky Sports News :

« Ce n’est pas une surprise. Il a évidemment été très vanté ces derniers jours qu’il allait prendre le relais, mais je pense que tout le monde savait que ça allait arriver. C’est juste au moment où ça allait être annoncé. Je lui souhaite bonne chance.

« Ses instincts sur le cricket sont très solides. Il a une bonne connaissance du cricket, mais ce qu’il n’a pas, c’est une expérience de gestion qu’il devra évidemment acquérir rapidement dans son nouveau travail et il a beaucoup à faire.

« Il y a beaucoup de nominations à pourvoir. Il aura besoin d’un nouveau capitaine de test, d’un entraîneur de la nouvelle Angleterre et probablement d’un sélecteur de la nouvelle Angleterre, donc il y a beaucoup à faire.

« C’est vraiment le travail – prendre ces grandes décisions correctement et si vous prenez la bonne décision, le reste prend presque soin de lui-même. Bien que ce soit un travail complet, il aura beaucoup de travail à faire et je pense ce seront ces rendez-vous clés qui doivent être corrects.

« Si Rob prend les bonnes décisions clés – et elles ne sont pas simples – je veux dire qu’il y a très peu d’alternatives à Joe Root en tant que capitaine de l’Angleterre. J’aurais pensé que son premier travail serait de piloter le M20 et d’aller voir Ben Stokes. nord et voir comment il va, puis tourner son attention vers l’entraîneur.

« Ayant écouté ses experts au cours des dernières années, comme beaucoup d’entre nous, il pense que le travail devrait être partagé entre les overs limités et le test match cricket. Il voudra des entraîneurs séparés, puis ramènera un sélecteur national, donc ce sont les rendez-vous clés.

« Je ne pense pas que vous puissiez faire le travail sans connaître le cricket. C’est un travail basé sur le cricket et vous prenez beaucoup de décisions concernant les détails du jeu, vous devez donc connaître le jeu. »