Rob Kardashian réagit aux débuts de sa fille de 7 ans sur Instagram

Rob Kardashian a rompu le silence sur sa fille de 7 ans, Dream, en créant son propre compte Instagram.

Les débuts de Dream ont eu lieu vendredi lorsqu’elle a publié une vidéo d’elle disant : « Salut, je m’appelle Dream et bienvenue sur ma nouvelle page. »

Le Rob et Chyna L’ancien élève de 37 ans a ensuite célébré sa petite fille – qu’il partage avec son ex Blac Chyna – en commentant « Je t’aime » avec une série d’émojis en forme de cœur et en pleurs de rire.

La biographie de Dream indique également : « Compte géré par les parents. »

En fait, l’élève de deuxième année défile déjà sur des podiums plus importants, avec ses débuts sur le podium récemment lors du défilé Zeus & Lexi Kids lors de la Fashion Week de New York, le 7 septembre 2024.

Cependant, les débuts de Dream sur les réseaux sociaux à l’âge de sept ans ne constituent pas une exception chez les Kardashian. La sœur de Rob, Kim Kardashian, a autorisé sa fille de 11 ans, North West, à créer un compte TikTok commun en 2021.

Il y a quelques semaines, Saint, le fils de 8 ans de Kim et de son ex-mari Kanye West, a obtenu l’autorisation d’ouvrir un compte YouTube sur la base d’un « contrat solide ».

« Moi, Saint West, j’accepte de suivre ma mère [sic] « Il faut respecter des règles pour avoir une chaîne YouTube », indique le contrat écrit partagé sur l’Instagram Story de Kim le 3 septembre.

« Je n’ai pas le droit de commenter des informations personnelles sur ma famille. Je n’ai pas le droit de filmer des informations personnelles. Je n’ai pas le droit de filmer pendant que North enregistre de la musique. »

Notant que Saint doit « montrer à ma mère ou à mon tuteur toutes les vidéos avant de les publier », le contrat ajoute : « Je donne la permission à tout adulte, si maman le dit, de supprimer ma vidéo pour quelque raison que ce soit », conclut le document.