Comme le dit l’initié, « Il adore pouvoir passer du temps avec Dream et la voir avec ses cousins. Il passe beaucoup de temps avec la famille et les enfants, et il a été beaucoup plus. »

«Il veut faire des choses pour Dream et pour lui-même», ajoute la source. « Rob est toujours particulièrement proche de Khloe. Dream et True se réunissent pour les rencontres et Rob et Khloe sont toujours en contact. »

En juillet dernier, Khloe a fait écho aux mêmes sentiments que la source en parlant sur Pop du jour.

«Lui et moi avons toujours été si incroyablement proches», a-t-elle déclaré à E! Justin Sylvester à l’époque. « Il fait beaucoup de choses, nous respectons toujours sa vie privée. »

Ce même mois, Rob a surpris les fans lorsqu’il est apparu à la célébration du 36e anniversaire du Good American Founder.

« Il se sentait comme il se doit à mon anniversaire », a déclaré Khloe, « Il était bien que nous publions un film de lui. Il est si beau, c’est une si bonne personne et je l’aime juste. Et j’adore qu’il reçoive un film. réponse positive parce que ça le fait juste plus gazer. Cela le fait se sentir vraiment bien et confiant. C’est tout ce que je veux pour mon frère, c’est se sentir bien dans sa peau. «