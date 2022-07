Rob Hornby se délecte d’une double gloire dans le Groupe Un après une campagne de «montagnes russes» comprenant la déception du Derby | Nouvelles de la course

L’année 2022 est à peine dans sept mois, mais c’est un jockey que Rob Hornby n’oubliera jamais, pour les bonnes et les mauvaises raisons.

Hornby, 27 ans, l’a mixé au plus haut niveau de la scène des courses de plat au cours des sept dernières campagnes, sans s’imposer comme une star aussi brillante que Oisin Murphy, William Buick ou Frankie Dettori.

Les victoires dans les grandes courses ont commencé à s’accumuler à partir de 2018, l’entraîneur Andrew Balding montrant sa confiance dans le jeune coureur et offrant à Hornby un premier succès dans le groupe trois sur Maid Up dans les Goodwood’s March Stakes.

Une première victoire dans le Groupe 1 est venue à l’étranger alors que Hornby a poursuivi une belle liaison avec Ralph Beckett pour remporter le Prix Royal-Oak 2021 avec le malheureux Scope.

Rêve classique anéanti par Doyle

La saison en cours a débuté avec déception pour Hornby alors que Prosperous Voyage de Beckett – qui continuerait à avoir sa journée au soleil – s’est vu refuser de justesse une victoire classique de manière dramatique à Newmarket.

Envoyée un tir 33/1 pour les 1000 Guinées le 1er mai, la fille de Zoffany est restée vaillamment sur le parcours du mile mais a été détenue par James Doyle sur Cachet.

Réfléchissant à sa saison jusqu’à présent, Hornby a déclaré Sky Sports Racing: “Cela a été une année fantastique pour moi de monter ces chevaux dans de si grandes courses, mais être battu de justesse aux 1000 Guinées a été le début des montagnes russes.

“Ce qui s’est passé à partir de ce moment-là a été vraiment fou. Que cela ait changé et se soit retourné comme cela l’a fait est quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer.

“C’est très bien d’avoir des courses dans les Groupes 1, mais ces courses sont extrêmement difficiles à gagner.”

Image:

James Doyle chevauchant Cachet vers la victoire aux 1000 Guinées





La déception du Derby et l’affaire Westover

Plus d’angoisse classique suivrait alors que les attentions se tournaient vers le Cazoo Derby à Epsom en juin.

Après avoir ajouté un autre titre du Groupe 3 à son CV avec le triomphe de Westover lors du bet365 Classic Trial à Sandown en avril, Hornby est arrivé dans les Downs avec ce que la plupart considéraient comme un outsider animé, comme le suggérait leur prix de départ de 25/1.

Cependant, alors que le terrain du Derby retournait chez lui, il était clair que Hornby et Westover voyageaient mieux que tous les autres, à une exception près : le vainqueur Desert Crown.

Hornby s’est assis avec Matt Chapman de Sky Sports Racing pour réfléchir à la course malheureuse de Westover dans le Cazoo Derby alors qu’il était troisième derrière Desert Crown à Epsom.



Alors que Richard Kingscote a profité d’un passage en douceur à l’avant, Hornby et Westover ont heurté le trafic avant de rentrer à la maison pour terminer troisièmes.

Un Hornby désemparé a dit Sky Sports Racing après: “J’étais déçu et triste, vraiment, pour toutes les personnes impliquées.”

La star de Beckett a été immédiatement placée en favori pour le Derby irlandais, mais pour ajouter l’insulte à la blessure, Hornby a été remplacé en selle par le meilleur cavalier irlandais Colin Keane.

Restant diplomate, Hornby a déclaré qu’il “comprenait” les propriétaires Juddmonte se tournant vers l’expérience du jockey triple champion irlandais, mais il aurait été doux-amer de voir son partenaire équin se diriger vers la gloire classique.

Image:

Hornby a été remplacé par Colin Keane pour le Derby irlandais





La mort de Scope teste la détermination de Hornby

Pour aggraver un mois difficile pour Hornby et l’équipe Beckett, la nouvelle a été confirmée fin juin du décès de la star stable Scope.

Le joueur de quatre ans, qui avait été pressenti pour concourir au sommet de la division restante pendant des années, a subi une fracture lors d’un exercice de routine à domicile.

Hornby a déclaré: “Être retiré des chevaux ou différents arrangements d’équitation est une chose, mais lorsque vous perdez un cheval qui a été si important dans ma carrière, me donnant mon premier groupe un, vous ne pouvez rien faire.

“Ce fut quelques semaines de test. Ma mère appelle ça la construction du caractère!”

Image:

Scope (côté proche) est décédé après avoir subi une grave blessure à la maison





Double gloire dans le Groupe Un à Newmarket

Un peu plus de deux mois après sa défaite contre les Guinées, Hornby est retourné à Newmarket où son tour de montagnes russes devait atteindre son point culminant.

À juste titre, ce serait Prosperous Voyage qui a fourni à Hornby son premier groupe britannique alors que le tir 16/1 a choqué 1/7 favori Inspiral pour remporter les Falmouth Stakes le deuxième jour du Festival de juillet.

Image:

Hornby chevauchant Prosperous Voyage (à gauche) vers la victoire à Falmouth





Hornby a décrit le moment comme “bonkers” alors qu’il recevait un énorme accueil de la part de la foule.

Toujours au sommet de cette victoire, Hornby est revenu le lendemain pour chevaucher l’espoir de la Coupe de juillet sans alcool pour le mentor de longue date Balding.

À partir du 14/1, la fillette de quatre ans est revenue en forme pour gagner pour la première fois en près d’un an et sceller un week-end vraiment mémorable pour sa cavalière.

Image:

Hornby embrasse le vainqueur de la July Cup sans alcool





“Je reçois beaucoup de soutien de la part de certains entraîneurs et propriétaires fantastiques et une chose si importante est de piloter deux vainqueurs du Groupe Un pour deux des personnes les plus influentes de ma carrière en ce moment”, a déclaré Hornby.

“Pour monter un gagnant du groupe un pour Andrew Balding et l’équipe de Kingsclere [Balding’s stables] là où tout a commencé il y a 11 ans est tellement spécial.

“C’est très difficile pour les gens qui ne sont pas dans ma position de réaliser à quel point ces jours signifient pour un jockey.

“Il est si important de continuer à développer votre carrière et c’est votre entreprise en fin de compte. Ces succès sont extrêmement importants.”