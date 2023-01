Rob Gronkowski : Tom Brady “sera prêt à partir l’année prochaine”

Personne ne sait quelle est la prochaine étape pour Tom Brady – peut-être même pas Tom Brady, selon l’ami de longue date de Brady et ancien coéquipier Rob Gronkowski sur FOX NFL dimanche.

“Je ne pense même pas que Tom sache ce que son avenir lui réserve en ce moment”, a déclaré Gronkowski avant le match éliminatoire de la ronde de division Giants-Eagles de samedi sur FOX.

Rob Gronkowski a rejoint l’équipe “FOX NFL Sunday” et a discuté de l’endroit où Tom Brady pourrait jouer la saison prochaine.

Gronkowski est cependant convaincu que Brady reviendra dans la NFL la saison prochaine, soulignant que Brady a toujours terminé parmi les 5 premiers de la NFL en verges par la passe lors de la saison 2022, même si les Buccaneers de Tampa Bay n’ont terminé que 8-9 – la première fois. une équipe a terminé avec un pourcentage de victoires inférieur à 0,500 avec Brady comme quart-arrière.

“Il peut encore jouer le jeu”, a déclaré Gronkowski. “Il reçoit un traitement sur son bras au moment où nous parlons, donc il sera prêt à partir l’année prochaine.”

Brady devrait être agent libre au début de la nouvelle année de la ligue de la NFL pour la deuxième fois seulement de sa carrière professionnelle de 23 ans après avoir passé les trois dernières saisons avec les Buccaneers. Plusieurs coéquipiers des Bucs de Brady aurait Je pense que Brady a fini de jouer à Tampa Bay après la défaite de l’équipe en séries éliminatoires contre les Cowboys de Dallas lors de la ronde des jokers.

Des rapports ont lié Tom Brady à la signature avec les Raiders de Las Vegas, les Titans du Tennessee et les 49ers de San Francisco en agence libre cette intersaison.

Gronkowski, qui a remporté trois Super Bowls avec Brady sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avant de sortir de sa retraite pour jouer avec Brady à Tampa Bay et y remporter un autre Super Bowl, a énuméré un critère très simple pour déterminer où Brady pourrait décider d’aller ensuite.

“Ce sera la situation qui l’intriguera le plus”, a déclaré Gronkowski. “Quelle que soit l’opportunité qui le rend le plus excité de jouer au football, c’est là qu’il sera l’année prochaine.”

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore