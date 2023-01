Rob Gronkowski révèle si lui et Camille Kostek ont ​​discuté de se fiancer

Rob Gronkowski dit qu’il pourrait y avoir des cloches de mariage dans son avenir.

Gronkowski a récemment parlé de sa relation avec le mannequin Camille Kostek et de la façon dont les deux “parlent définitivement” de se fiancer, admettant que la seule chose qui l’empêche de poser la question est leur emploi du temps chargé.

“Nous sommes tous les deux très occupés par nos carrières en ce moment. … Elle est en plein milieu de la sienne, tournant à nouveau pour” Sports Illustrated “, puis nous avons eu le Super Bowl”, a-t-il expliqué au magazine People, avant de laisser entendre qu’il pourrait proposer le jour de la Saint-Valentin, qui se trouve être l’anniversaire de Kostek.

“Peut-être que de la magie va se produire. … [It’s] va finir par arriver.”

Le couple fêtera officiellement ses 10 ans en novembre 2023.

Kostek et Gronkowski se sont rencontrés pour la première fois en 2013 lors d’un événement caritatif sans jamais se parler, même si elle était une pom-pom girl de son équipe à l’époque, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Le mannequin a rappelé que Gronkowski avait fait le premier pas en demandant à un coéquipier de lui remettre son badge avec son numéro de téléphone. Ils avaient tous les deux peur de commencer une relation parce qu’ils ne savaient pas si un joueur et une pom-pom girl étaient autorisés à sortir ensemble.

“J’étais une recrue. J’étais comme, ‘Oh non, non, non, je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas prendre son numéro.’ Et alors [his teammate] était comme, ‘Prenez-le.’ Et je me suis dit “OK” et je l’ai mis dans ma poche. Et je n’en ai plus jamais parlé”, a déclaré Kostek à l’émission “This Is Happening with Mark Zito and Ryan Sampson” de SiriusXM en 2021.

Quelques appels FaceTime plus tard, ils sont officiellement devenus un couple, se fréquentant secrètement quelques années avant de rendre public leur romance avec leurs débuts sur le tapis rouge en 2016.

Bien que ce soit dans plus de quelques mois, Gronkowski planifie déjà comment il célébrera leur anniversaire marquant, expliquant qu’il prévoit d’aller rendre hommage à la façon dont ils se sont rencontrés.

“Nous aimons redonner, et c’est là que nous nous sommes rencontrés, lors d’un événement caritatif il y a neuf ans”, a-t-il déclaré à People. “Nous convenons tous les deux que nous devrions probablement redonner une fois de plus parce que nous redonnions à ce moment-là lorsque nous nous sommes rencontrés. Donc, pouvoir redonner à ce moment-là pour célébrer, je veux dire, c’est toujours une bonne chose à faire.”

Gronkowski a joué aux côtés de Tom Brady avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre neuf ans avant de prendre sa retraite en 2019. Sa retraite a duré un an. Il est revenu en 2020 pour jouer avec Brady pour les Buccaneers de Tampa Bay.

Il a joué pour les Buccaneers deux saisons avant de prendre sa retraite une deuxième fois avant la saison 2022. Dans l’ensemble, au cours de ses 11 années dans la NFL, Gronkowski a joué dans cinq Super Bowls, remportant une bague de championnat dans quatre de ces Super Bowls. Il a remporté trois Super Bowls avec les Patriots et un avec les Buccaneers.

Gronkowski travaille maintenant pour FOX en tant qu’analyste de la NFL.

Kostek a été reconnu comme mannequin après être apparu dans le numéro de Sports Illustrated Swimsuit. Elle a acquis une reconnaissance supplémentaire en tant que modèle de couverture de Sports Illustrated 2019.