Rob Gronkowski fait une déclaration sur la possibilité que Tom Brady ne prenne plus sa retraite

L’ancien ailier rapproché de la NFL, Rob Gronkowski, est apparu dans l’émission “Up and Adams” et a discuté de la possibilité que son coéquipier Tom Brady ne se retire plus.

Mercredi matin, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a publié une vidéo montrant qu’il se retirait de la NFL “pour de bon”.

Brady a annoncé sa retraite du football la dernière intersaison mais a décidé de revenir aux Buccaneers pour la saison 2022 environ un mois plus tard. Compte tenu de ce qui s’est passé l’année dernière, les fans de la NFL se demandent si Brady va encore changer d’avis.

Lors d’une apparition dans l’émission “Up and Adams” de FanDuel TV avec l’animatrice Kay Adams, l’ancien ailier rapproché des Patriots et des Buccaneers de la Nouvelle-Angleterre, Rob Gronkowski, a été interrogé sur la suite pour son ancien coéquipier. Gronkowski a déclaré que son ancien quart-arrière était “définitivement à la retraite maintenant”.

Rob Gronkowski dit que Tom Brady est “définitivement à la retraite”

“Il est définitivement à la retraite maintenant, je le dirais certainement, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Gronkowski. “Je ne pense pas qu’il va prendre sa retraite une deuxième fois et revenir avant cette année, je ne vois pas cela se produire, simplement parce qu’il est dans cette situation maintenant. Mais il a beaucoup de choses dans son assiette. Il a fait un excellent travail pour s’installer après le football… »

Gronkowski a souligné que Brady a son podcast “Let’s Go” avec Sirius XM, qu’il anime avec Jim Gray et l’ancien receveur large des Cardinals de l’Arizona Larry Fitzgerald, sa marque de vêtements BRADY et son prochain concert FOX.

Après que Brady a annoncé son retour aux Buccaneers lors de la dernière intersaison, il a accepté les conditions avec FOX pour être un analyste de la NFL dans la meilleure équipe de diffusion du réseau aux côtés de Kevin Burkhardt. Il reste à voir ce qui se passera avec Greg Olsen, qui est associé aux côtés de Burkhardt cette saison et a reçu des critiques élogieuses pour son commentaire. Ce que l’on sait, c’est que le contrat de Brady vaut au total 375 millions de dollars sur 10 ans.

Cette saison, les Buccaneers ont fait face à une variété de blessures dans l’alignement. Sans oublier que l’entraîneur-chef Bruce Arians était passé à un poste de front office avec les Buccaneers, ce qui a ouvert la voie au coordinateur défensif Todd Bowles pour prendre la relève en tant que patron de la ligne de touche. L’équipe a remporté le championnat NFC Sud, mais ils ont été surpassés par les Cowboys de Dallas lors du Wild Card Round, perdant 31-14 dans ce qui serait le dernier match de Brady.

Brady a mené la ligue pour les réussites de passes (490) et les tentatives de passes (733), où il a enregistré 4 694 verges par la passe, 25 touchés et neuf interceptions.

Alors que certains fans pensent que Brady finira par ne plus prendre sa retraite, Gronkowski a le sentiment que Brady restera à la retraite cette fois-ci.